Von Heiko P. Wacker

Flörsheim. Bei uns gibt es den ASX seit knapp zehn Jahren, doch in letzter Zeit hatte er seine Allradtalente eingebüßt. Die ziehen mit der überarbeiteten Neuauflage wieder ein im Gebälk des schicken Mitsubishi, der äußerlich und innerlich modernisiert wurde. Die wesentlicheren Neuerungen verstecken sich dabei unterm Blech, hier sorgt ein neuer Motor für Schub. Los geht’s ab 21.990 Euro.

Wobei wir diesen Preis umgehend relativieren müssen, offeriert Mitsubishi doch wieder spezielle Einführungsmodelle, deren Attraktivität sich einer umfangreichen Ausstattung verdankt, aber auch dem Einstiegsrabatt von 3000 Euro. Bis 31. Dezember, die Aktion ist zeitlich limitiert, beginnt die neue ASX-Welt somit bei unter 20.000 Euro, das ist ein Wort.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN

Fünftüriger Kompakt-SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4365/1770-1810/1640/2670 mm, Leergewicht: 1431 bis 1495 kg, Gepäckraum: 406-1206 l. Antrieb: 2-l-Benziner 110 kW/150 PS, Front-/Allradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe/CVT (nur in Kombination mit 4WD), Normverbrauch: 6,6-7 l/100 [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN

Fünftüriger Kompakt-SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4365/1770-1810/1640/2670 mm, Leergewicht: 1431 bis 1495 kg, Gepäckraum: 406-1206 l. Antrieb: 2-l-Benziner 110 kW/150 PS, Front-/Allradantrieb, 5-Gang-Schaltgetriebe/CVT (nur in Kombination mit 4WD), Normverbrauch: 6,6-7 l/100 km. Preise: ab 20 990 Euro (Variante „Basis“ mit Schaltgetriebe) bis 32 890 Euro (Variante „Top“ 4WD u. Automatik). Einführungsmodelle bis Jahresende ab 19 990 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Immerhin gibt es dafür einen soliden Einsteiger-SUV, der mit seinen 4,37 Längenmetern ein alltagstaugliches Format aufweist: Nicht zu lang geraten für die Parkhäuser der Heidelberger Innenstadt, und doch mit ordentlich Platz im Inneren. Der Kofferraum fasst standardmäßig 406 Liter, das Volumen lässt sich durch Umklappen der im Verhältnis 60:40 geteilten Rückbank auf bis zu 1206 Liter, die Variante „Top“ fasst 50 Liter weniger, vergrößern. Das geht in Ordnung, zumal auch der Sitzkomfort während der Arbeiten am Facelift nicht geändert wurde. So sitzt man vorne gewohnt gut, hinten ist etwas beengter.

Nicht mehr eng wird es, kommt dem ASX Schnee oder Modder unter die Pneus, Mitsubishi offeriert nun wieder einen Allradantrieb, einen abschaltbaren sogar. Das für einen Aufpreis von 1900 Euro verbaute System ist stets mit der CVT-Automatik kombiniert, und erlaubt drei Fahrmodi: Für den Alltag reicht der reine Frontantrieb vollkommen, im Modus „2WD“ spurtet der ASX zudem flotter aus dem Kreisverkehr. Ein Druck auf den mittig angebrachten Knopf aktiviert „4WD Auto“, und ruft die elektronisch gesteuerte Lamellenkupplung an der Hinterachse auf den Plan.

Sie verschickt das Drehmoment des Motors je nach Schlupf der Räder variabel zwischen Vorder- und Hinterachse. Das Spektrum reicht dabei von 98 Prozent vorn und zwei Prozent hinten bis hin zur symmetrischen Verteilung von jeweils 50 Prozent auf beide Achsen. Der Modus „4WD LOCK“ wiederum kommt im Gelände oder im Schneetreiben zum Einsatz. Dabei wird in etwa das 1,5-fache des in der Regel im „4WD Auto“-Modus eingesetzten Drehmoments an die Hinterachse geleitet. Damit eignet sich dieser Modus insbesondere für Fahrten an Steigungen oder im Anhängerbetrieb auf schlüpfrigem Geläuf. Immerhin darf der ASX nun unabhängig vom Getriebe 100 Kilo mehr, also 1,3 Tonnen, an den Haken nehmen.

Die leicht erhöhte Zugleistung verdankt sich auch dem deutlich potenteren Antrieb, Downsizing war dieses Mal kein Thema in der Entwicklungsabteilung. Dabei wird der neue ASX generell mit ein und demselben Motor für Front- oder Allradantrieb angeboten. Der zwei Liter messende Benziner leistet 150 PS und 195 Newtonmeter an Drehmoment, und übertrifft den bisherigen Sechzehnhunderter in beiden Parametern deutlich.

Das spürt man natürlich auch während der Fahrt, der neue ASX wuselt erfreulich forsch durch den Verkehr, das aus dem Outlander bekannte Aggregat, es gehört zur „4J11“-Motorenfamilie der Diamantenmarke, passt wirklich fein zum ASX, der standardmäßig mit einem Fünfgang-Schaltgetriebe oder auf Wunsch mit besagtem CVT-Getriebe ausgestattet ist. Dessen sechs Schaltstufen lassen sich auch via Schaltwippen am Lenkrad verwalten, wobei das stufenlose Getriebe manchmal ein klein wenig braucht, bis es sich bei flotten Befehlen des Gaspedals sortiert hat. Der Anteil der CVT-Bestellungen dürfte, so kalkuliert man im Hauptquartier, bei 20 bis 25 Prozent liegen. Verbaut wird der neue Antriebsstrang in einem deutlich aufgefrischten Blechkleid: Haube , Kühler, Scheinwerfer, Blinker oder die Nebelleuchten erinnern nicht ohne Grund an den Eclipse Cross, die Front wirkt deutlich selbstbewusster. Und das passt auch zum gesamten Markenauftritt, 2018 Jahr feierte Mitsubishi mit 52.196 verkauften Autos ein Spitzenjahr, das entspricht einem Marktanteil von immerhin 1,5 Prozent, zieht man den als Nutzfahrzeug zu wertenden Pickup L200 mit in Betracht. Anno 2013 waren es noch 22.222 Einheiten, über die Jahre ergibt sich somit eine Steigerung von immerhin 150 Prozent. Und 2019 dürfte es dank des neuen L200, des nun auch mit Diesel erhältlichen Eclipse Cross und des neuen ASX noch einen Tacken besser laufen.