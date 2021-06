Von Daniel Hund

Heidelberg. Marc André ter Stegen vom FC Barcelona hat einen. Deutschlands Nummer zwei zwischen den Fußball-Pfosten ist globaler Botschafter der jungen und aufstrebenden Automarke Cupra. In einem stylishen Werbespot düst der Keeper mit den Mega-Reflexen mit einem Formentor durch die Gegend. Er ist das erste eigene Modell von Cupra.

Und das kann sich sehen lassen. Wie ein Athlet steht es da: Die Schultern breit, die Frontpartie massiv, das Heck geschwungen. Es ist ein Auftritt, der die Blicke auf sich zieht. Denn so sehen nicht viele aus. Was im rappelvollen Segment der kompakten SUVs ein Kunststück für sich ist.

Selbstbewusstsein strahlt der Formentor – sein Name ist an die Halbinsel auf Mallorca angelehnt – aus. Kraft und Dynamik. Stimmt, das machen viele, kommen daher wie echte Sportskanonen. Unter der Haube weht dann aber nur ein laues Lüftchen. Nicht so beim Formentor. Bei ihm hat man die Qual der Wahl, zwischen schier unbändiger Power und normalen Fahrleistungen. Los geht’s mit 150 PS im 1.5 TSI und endet mit 310 PS.

Hintergrund Cupra Formentor VZ 2.0 TSI Abt Hubraum (ccm): 1984; Zylinder: 4; maximale Leistung (PS): 370; maximales Drehmoment [+] Lesen Sie mehr Cupra Formentor VZ 2.0 TSI Abt Hubraum (ccm): 1984; Zylinder: 4; maximale Leistung (PS): 370; maximales Drehmoment (Nm): 450; Antrieb: Allrad, Getriebe: Siebengang-Doppelkupplungsgetriebe; Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,6, Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250; Abgasnorm: Euro 6d; Testverbrauch (l): 9,7; Länge x Breite x Höhe (m): 4,45 x 1,84 x 1,51; Kofferraumvolumen (l): 420; Grundpreis Formentor mit 310 PS (Euro): 45.090; Abt-Komplett-Paket (Euro): 7590.

Denken zumindest die meisten. In Wirklichkeit gibt es da mittlerweile aber noch ein kleines Update. Der Formentor war nämlich gewissermaßen in Kur. Auf Urlaub im Allgäu, im schönen Kempten. Beherbergt wurde er dort in den heiligen Hallen von Abt Sportsline.

Abt? Machen die nicht nur Audi und VW? Nein, die machen auch Cupra. Und wie: Aus dem ohnehin schon potenten Formentor haben sie nochmals 60 weitere Pferdestärken rausgekitzelt. 370 Pferdchen und 450 Newtonmeter warten nun auf den nächsten Ausritt. In Zahlen: Der prestigeträchtige Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt dem Formentor so in 4,6 Sekunden (zuvor 4,9). Das hört sich beim ersten Lesen mickrig an, ist im Sportwagenbau aber eine echte Ansage. Der Abt-Formentor lässt so auch den einen oder anderen Porsche stehen.

Unter der Haube werkelt ein alter Bekannter. Ein Vierzylinder mit 2.0 Litern Hubraum. Bei Volkswagen mittlerweile ein echter Verkaufsschlager, EA888 genannt. Vier Zylinder und so viel Leistung? Früher hat man da mahnend den Zeigefinger gehoben, davor gewarnt, dass einem der Motor da schon mal um die Ohren fliegen kann. Mittlerweile haben sich die Zeiten geändert. Auch ein Golf R ist serienmäßig mit der 2.0-Liter-Maschine unterwegs.

Und wie fährt sich der Über-Formentor so? Ausgewogen, leicht beherrschbar. Die Kurvenlage beeindruckt. Man hat zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass man in einem SUV sitzt. Im Cockpit fühlt man sich an so manch anderen Supersportler erinnert: Zwischen den einzelnen Fahrmodis kann mit einem Knopf am Lenkrad hin und her geswitcht werden.

Die neugewonnene Power ist das eine – Abt hat noch mehr mitgebracht. Auch optisch kann der Formentor aufgepimpt werden. Definitiv nicht zu übersehen ist die Auspuffanlage. Vier Rohre, die an Kanonen erinnern, so groß und massiv sind, dass sie aber sicher auch nicht jedermanns Sache sind.

Jedes Rohr misst knapp über zehn Zentimeter. Zwei, drei Tennisbälle könnte man da sicher jeweils reinquetschen. Gespielt wurde auch am Fahrwerk, das kann je nach Wunsch deutlich abgesenkt werden. Und dann wären da noch die Riesen-Felgen im 20-Zoll-Format.

Und was kostet die Zugabe von Abt? Das hängt ganz davon ab, was man will. Entscheidet man sich für das Komplettpaket (Leistungssteigerung, Felgen, Fahrwerk, Abgastechnik) müssen nochmals rund 7500 Euro oben drauf gelegt werden. 45.090 Euro sind die Ausgangsbasis für den Formentor VZ 2.0 TSI.

Wer seinen Formentor "nur" von 310 auf 370 PS tunen lassen möchte, der muss 2370 Euro draufpacken und wäre somit mit rund 48.000 Euro dabei.

Anderer Lösungsvorschlag: Man könnte einfach auch noch etwas warten, denn der nächste Großangriff von Cupra steht in Kürze an. Im Herbst 2021 kommt der VZ5. Der baut dann auf einen Fünf-Zylinder von Audi und bringt 390 PS auf die Straße.