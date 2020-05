Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Manche SUVs schauen schon auf den ersten Blick nach Krawall aus. Um so erfreulicher sind kompakte Vertreter dieser derzeit so beliebten Karosseriespielart. Mitsubishi hat den Eclipse Cross im Programm, der nicht ohne Grund als Coupé-SUV offeriert wird. Erhältlich ist er ab 21.290 Euro.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Fünftüriger Kompakt-SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4405/1805/1665/2670 mm, Leergewicht: 1507 bis 1629 kg, Gepäckraum: 378-1159 l. [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Fünftüriger Kompakt-SUV, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4405/1805/1665/2670 mm, Leergewicht: 1507 bis 1629 kg, Gepäckraum: 378-1159 l. Antrieb: 1,5-l-Benziner 120 kW/163 PS, Front-/Allradantrieb, 6-Gang-Schaltgetriebe/CVT (nur in Kombination mit 4WD), Normverbrauch: 6,6-7 l/100 km, 2,2-l-Diesel mit 109 kW/148 PS (4WD und Automatik): 6,9 l/100 km; Testverbrauch (Benziner mit CVT und Allrad, Leergewicht 1595 kg): 7,9 l/100 km. Preise: ab 21.290 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Für Schub sorgen ein Benziner und ein zwischenzeitlich nachgereichter Diesel, damit hat es sich im Moment. Wer den Wagen sieht, der achtet ohnedies zuerst auf die Optik, hat sich Mitsubishi doch richtig was getraut: Vorne das inzwischen gut eingeführte Markengesicht, "Dynamic Shield" genannt, hinten eine Klappe mit doppelter Heckscheibe, und dazwischen gut ausmodellierte Konturen. So wild sich das liest, so harmonisch wirkt das Ganze, Herr Kunimoto, der als Chefdesigner sprichwörtlich die Feder führte, hat gute Arbeit geleistet. Vor allem nämlich sollte der Wagen auffallen, ohne den Betrachter zu überfallen. Und das klappt gerade dann, wenn man sich den roten Premiumlack gönnt. Der kommt zwar auf 890 Euro extra, steht dem Eclipse aber verdammt gut.

Unter der schicken Schale werkeln je ein Benziner und ein Diesel. Der Ölbrenner schöpft 148 PS aus 2,2 Litern Hubraum, der Motor kommt eng verwandt auch im neuen L200 zum Einsatz. Allerdings ist dieser Motor grundsätzlich mit einer Achtgang-Automatik und einem Allrad gekoppelt, und hat sich auch deshalb erheblich vom Basispreis entfernt. Los geht es ab 31.590 Euro, was mit ein Grund dafür sein mag, dass der Anteil der dieselnden Eclipse Cross aktuell bei überschaubaren 13 Prozent liegt.

Im Cockpit des Eclipse Cross findet man sich schnell zurecht. Foto: mid

Der Benziner hingegen, der Turbo rührt in seinem 1,5 Liter messenden Vierender stolze 163 PS zusammen, wird sowohl mit einem Sechsgang-Schaltgetriebe, wie auch mit einer Sechsgang-Automatik offeriert, welche es zudem auch mit Allrad gibt. Am Antrieb ändert das freilich alles nichts, und der hat mit dem Leergewicht von rund 1,5 Tonnen keine Probleme. Dabei sind weder die mögliche Höchstgeschwindigkeit von 200 Stundenkilometern, als Schalter sind es derer 205, noch der durchschnittliche Verbrauch von 7,9 Litern Super auf 100 Kilometer ein Grund zum lautstarken Meckern, die theoretische Reichweite liegt dank des 63 Liter messenden Tanks bei rund 800 Kilometern. Das reicht von Heidelberg einmal bis nach Orange im Süden Frankreichs: Bon voyage!

Und dabei hat der Turbobenziner einen quicklebendigen Charakter: Schon ab 1500 Touren schiebt das "ClearTec"-Aggregat saftig voran, um dann kernig durchs Drehzahlband zu marschieren, bis bei 6000 Touren der rote Bereich beginnt. Angenehm ist auch das maximale Drehmoment des Direkteinspritzers, der 250 Newtonmeter abliefert, und zwar zwischen 1800 und 4500 Umdrehungen. Damit gelingen sogar Einsätze im Gespannbetrieb: Die Benziner dürfen unabhängig vom Getriebe 1,6 Tonnen an den Haken nehmen, die Selbstzünder gar zwei Tonnen. Und nun kann auch die gedoppelte Heckscheibe ihre Vorteile ausspielen, erlaubt sie doch via Rückspiegel freie Sicht auf den Fiffi im Heck wie auf die Beladung. Damit wird der "crosse" Japaner auch für Freunde des Wohnwagens interessant.

Die Sitze zumindest sind langstreckentauglich, gerade auch das hintere Gestühl sei in diesem Zusammenhang lobend erwähnt. Denn die beheizbare Rücksitzbank lässt sich im Verhältnis 60:40 geteilt umlegen, aber auch um 20 Zentimeter verschieben und achtstufig in der Neigung verstellen. Dahinter öffnet sich der maximal 1159 Liter große Kofferraum, das Volumen geht für ein 4,4 Meter langes Auto in Ordnung.

Die Kundschaft jedenfalls mag den japanischen Coupé-SUV, im vergangenen Jahr 2019 verzeichnete die Traditionsmarke mit den drei Diamanten exakt 11.387 in Deutschland verkaufte Exemplare, in den ersten beiden Monaten 2020 waren es auch schon wieder 1136 Einheiten. Auch damit beweist der Eclipse Cross, er teilt seine Plattform mit dem ASX und dem Outlander, dass es auch ohne Krawall geht. Und das hat Charme.