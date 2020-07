Von Claus Weber

Heidelberg. Es war Liebe auf den ersten Blick. Ja, ich muss zugeben: Ich habe mich in den Renault Captur verliebt. In Weinrot-metallic mit schwarzem Kühler und Seitenschweller macht das Auto optisch einfach viel her. Jetzt habe ich den großen Bruder des Captur getestet, der ähnlich daher kommt, und muss sagen: Der Kadjar ist auch kein schlechtes Automobil, wenn er auch – für meine Begriffe – zu groß für den Alltagsverkehr ausfällt.

TECHNISCHE DATEN Renault Kadjar TCe 160 EDC GPF Länge x Breite x Höhe (m): 4,5 x 1,8 x 1,6 Radstand (m): 2,6 Motor: Vierzylinder-Turbobenziner, 1,332 cm3 Leistung: 117 kw/159 PS bei 5000 U/min Antrieb: Frontantrieb Max. Drehmoment: 260 Nm bei 1759 U/min Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,3 Sek. Durchschnittsverbrauch: 5,8 Liter Testverbrauch: 6,6 Liter CO2-Emissionen: 137 Gramm/km Abgasreinigung: Vierwegekatalysator mit Partikelfilter / Euro 6d-Temp Leergewicht/Zuladung: 1435 kg / 481 kg Kofferraumvolumen: 472 – 1478 Liter Max. Anhängerlast: 1500 kg Dachlast: 72 kg Wendekreis: 10,72 m Preis: 34.290 Euro Testwagenpreis: 36.320 Euro.

Aber um damit vollgepackt mit Schlauchboot, Liegestuhl, Kühltasche und Reisekoffern in den Süden zu düsen, das macht schon Spaß. Die Heckklappe lässt sich zwar nicht elektronisch anheben, verbirgt aber ein großes Platzangebot. Je nachdem ob man den Zwischenboden und die Gepäckabdeckung entfernt und die Rücksitze umklappt, beträgt das Kofferraumvolumen zwischen 472 bis 1478 Liter. Legt man die Beifahrer-Sitzlehne um (was ganz einfach geht), können Gegenstände bis zu 2,56 Meter transportiert werden. Hier merkt man dem Kadjar seine Gesamtlänge von knapp 4,5 Metern an.

Auch das Raumangebot für Passagiere ist großzügig. Mein 2,05 Meter langer Kumpel hätte keine Probleme mit der Kopffreiheit. Sitz und Lenkrad lassen sich einfach verstellen. Zu zweit reist man im Fonds sehr bequem, der Mittelsitz ist eher für kurze Strecken geeignet. Die Rücksitzlehnen kann man einzeln umklappen.

Das Angebot an Ablageflächen ist ausreichend. In den vorderen Türfächern lassen sich 1-Liter-Flaschen verstauen, Becherhalter sind ebenso vorhanden wie ein offenes Ablagefach in der Mittelkonsole und ein geschlossenes in der Mittelarmlehne. Das Handschuhfach ist allerdings weder klimatisiert noch abschließbar.

Die erhöhte Sitzposition macht das Einsteigen sehr einfach und das Reisen angenehm. Man hat einen guten Überblick. Einparken rückwärts fällt leichter als umgekehrt, weil sich das vordere Fahrzeugende dem Blick entzieht. Die serienmäßig verbauten Parksensoren sind da sehr hilfreich, eine Rückfahrkamera kann man optional dazubestellen. Wir empfanden sie als sehr hilfreich.

Zum Facelift, das dem Kadjar verpasst wurde, gab’s auch neue Motoren, die sauberer als ihre Vorgänger sind und die Schadstoffnorm Euro 6d-Temp erfüllen. Der von uns getestete Turbobenziner TCe 160 ist mit Rußpartikelfilter ausgestattet, der Feinstaubpartikel durch Verbrennung reduziert.

Der 1,3 Liter-Benziner zieht kräftig an, um von 15 auf 30 km/h zu beschleunigen, braucht er nur eine Sekunde, von null auf hundert sind es 9,3 Sekunden. Mit dem 55 Liter-Tank lassen sich rund 775 km zurücklegen. Der Hersteller gibt den Durchschnittsverbrauch mit 5,8 Litern auf 100 km an, vollbepackt benötigten wir 6,6 Liter. Ein Eco-Programm im serienmäßig eingebauten R-Link 2-Infotainmentsystem lehrt eine sparsame Fahrweise.

Das sieben Zoll große Display erfordert etwas Eingewöhnungszeit, Knöpfe und Regler wurden abgeschafft, die Bedienung erfolgt ausschließlich über Sensortasten. Die gute alte Musik-CD hat ausgedient, Audio- und sogar Videodateien lassen sich über Bluetooth oder USB wiedergeben. Die Zwei-Zonen-Klimaautomatik sorgt für angenehme Temperaturen.

Zur Fahrsicherheit der Insassen tragen Front- und Seitenairbags vorne und Kopfairbags bei. Serienmäßig eingebaut ist eine Reifendruckkontrolle, eine Warnung, wenn man die Spur verlässt, sowie eine Verkehrszeichenerkennung. Bei einer Notbremsung aktiviert sich automatisch die Warnblinkanlage.

> Fazit: Mit 34 290 Euro – im gehobenen Ausstattungsniveau BOSE Edition – ist der Kadjar nicht das preiswerteste Fahrzeug. Was in der Bilanz für ihn spricht, ist aber das große Platzangebot, der kräftige Antrieb, der gute Überblick, die geringen Abgaswerte und die schöne Optik – auch wenn sie mit der des Captur nicht ganz mithalten kann.