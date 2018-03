tmn. Wer nach einer Reifenpanne oder zum Saisonwechsel ein oder mehrere Räder am Auto austauschen will, sollte zunächst einen Blick in die Bedienungsanleitung des jeweiligen Fahrzeugs werfen. Das sei vor allem wichtig, um sich mit den korrekten Ansatzpunkten für den Wagenheber vertraut zu machen, erläutert der Tüv Nord.

Bevor Autofahrer ein Rad abmontieren, sollten sie sicherheitshalber immer zuvor die Feststellbremse anziehen und anschließend zusätzlich am besten noch den ersten Gang einlegen. Bei Autos mit Automatikgetriebe stellen sie den Wählhebel auf die Parkposition ("P"). Gegebenenfalls sind vorher auch noch die Radkappen abzuhebeln, bevor es endgültig losgehen kann.

Als nächstes lockern die Autofahrer dann die Radmuttern mit dem Radkreuz oder dem Steckschlüssel leicht, am besten kreuzweise. Dann wird das Fahrzeug mit dem Wagenheber so angehoben, dass das zu wechselnde Rad knapp den Bodenkontakt verliert. Danach die Radschrauben ganz herausdrehen, das Rad abnehmen und das neue Rad ansetzen. Dabei gilt es auf die korrekte Laufrichtung des Reifens zu achten, wie der Tüv Nord erläutert.

Vor dem Herabsenken des Autos werden die Radmuttern zunächst nur leicht angezogen, und zwar wieder kreuzweise. Erst, wenn der Reifen fest auf dem Untergrund steht, mit dem Drehmomentschlüssel die Radmuttern festziehen. Dabei die Vorgabe des Herstellers beachten.