Nicht zu viel und nicht zu wenig: Beim Luftdruck sollten sich die Autofahrer an die Angaben der Hersteller halten. Fotos: dpa​

Von Claudius Lüder

Die Reifen sind die Schuhe des Autos. Sie stellen den Bodenkontakt her und sorgen dafür, dass der Wagen rollt. Allerdings funktioniert ein Reifen nur so gut, wie es sein Luftdruck zulässt. "Der richtige Reifendruck ist vor allem für die Sicherheit und die Performance eines Wagens sehr wichtig", sagt Hans-Jürgen Drechsler vom Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur Handwerk (BRV). Denn ein zu hoher oder zu niedriger Reifendruck führe gleichermaßen zur Instabilität. Besonders gefährlich werde es für Autofahrer bei einem zu niedrigen Luftdruck.

Sowohl der BRV als auch Reifenhersteller und Automobilclubs wie der ADAC empfehlen daher, den Reifendruck turnusmäßig alle zwei bis vier Wochen zu überprüfen und nicht nur dann, wenn eine längere Reise ansteht. Die maßgeblichen Werte hierfür finden Autofahrer immer in der Bedienungsanleitung sowie meist auch im Tankdeckel und fahrerseitig am Fuß der B-Säule, so der ADAC.

Es sei völlig normal, dass der Luftdruck mit der Zeit etwas nachlässt. "Alle Reifen haben konstruktionsbedingt einen sehr geringen, aber andauernden Luftdruckverlust. Die Luft entweicht dabei sowohl über das Ventil als auch über den Reifen selbst und die Felge", sagt Klaus Engelhart vom Reifenhersteller Continental.

Bei neueren Autos schlagen dank der seit November 2014 gesetzlich vorgeschriebenen Reifendruckkontrollsysteme (RDKS) Sensoren Alarm. Doch nur wenn der Richtwert korrekt eingestellt ist, kann das System auch richtig warnen", sagt Drechsler. In der Regel meldet sich das RDKS ab einer Abweichung von mindestens 20 Prozent vom Soll-Luftdruck. Die meisten Systeme reagieren aber bereits wesentlich früher.

Abweichungen von 0,2 bis 0,4 bar passieren schnell, weil der Luftdruck oft schlicht falsch überprüft wird. "Gemessen werden sollte immer am kalten Reifen, also bereits kurz nach dem Fahrtantritt", sagt Engelhart. Auch die Angaben der Fahrzeughersteller beziehen sich auf kalte Reifen. Wer den Reifendruck erst prüft, nachdem sich die Reifen bereits erwärmt haben, wird zu hohe Werte ermitteln. Eine private Hand- oder Fußpumpe, um den Luftdruck noch zu Hause zu prüfen, sei aber auch keine echte Alternative. Diese seien zu ungenau. "Die beste Adresse sind die Reifenwerkstatt oder eine Tankstelle in unmittelbarer Nachbarschaft. Denn die dortigen Luftfüllsysteme sind geeicht und werden regelmäßig überprüft."