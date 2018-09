Von Daniel Hund

Heidelberg. Der Internetauftritt von Porsche lädt zum Verweilen ein. Wenn man sich auch nur ansatzweise für sportliche Autos interessiert, kann man schon mal in Gedanken versinken. Träumen. Vom 911er zum Beispiel. Der ist wohl der Innenbegriff einer Sportskanone auf vier Rädern. So oft kopiert und nie erreicht. Doch beim Studieren der Homepage wird klar: Neunelfer ist nicht gleich Neunelfer. Hier hat der Kunde die Qual der Wahl, kann sich zwischen mehreren Varianten entscheiden. Besonders begehrt ist der 911er GTS. Drei Buchstaben, die für noch mehr Leistung und Performance stehen. Porsche selbst spricht beim GTS von Höchstleistung als Lebensinhalt, vom unstillbaren Hunger nach mehr.

TECHNISCHE DATEN Porsche 911 GTS Cabrio Hubraum (ccm): 2981 Motorlage: Heckmotor Zylinder: 6 Maximale Leistung (PS): 450 Maximales Drehmoment (Nm): 550 Beschleunigung mit PDK 0 auf 100 km/h (s): 3,8 Beschleunigung 0 auf 160 (km/h): 8,7 Durchzugsbeschleunigung 80- 120 km/h (s): 2,3 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 308 Leergewicht (kg): 1520 Testverbrauch (l): 10, 5 CO2-Emission (g/km): 210 Preis (Euro): 138.850 Einstiegspreis Porsche 911 Carrera (Euro): 97.914

Starke Worte, kann der GTS die auch auf die Straße bringen? Eins vorneweg: Ein Schnäppchen ist er nicht. Der Startpreis liegt bei 125.760 Euro, fürs Cabrio müssen nochmals rund 13.000 Euro obendrauf gepackt werden. Stimmt, das reicht mitunter schon für eine Eigentumswohnung. Und überhaupt: Warum so viel Geld ausgeben, wenn der normale 911er Carrera bereits für knapp 98.000 Euro beim Händler steht? Vielleicht, weil er sein Geld wert ist? Porsche knallt mit dem GTS-Paket so ziemlich alles in den Schwabenpfeil, was der Sportwagenbauer derzeit so auf Lager hat. Das Ergebnis ist ein Renner, der sich sehen und vor allem auch perfekt fahren lassen kann. Der Turbomotor ist eine Wucht. Er reagiert brachial, schiebt in allen Fahrlagen nach vorne. Insgesamt bringt es der Sechszylinder-Boxer auf 450 PS - das sind 30 PS mehr als im 911er S. Hinzu kommen 550 Newtonmeter und eine Launch-Control Funktion. Auch am Fahrwerk gibt es nichts zu meckern, die Abstimmung ist sehr gut gelungen. Sportlich straff trifft es wohl ganz gut, allerdings - im Vergleich zum GT2 oder GT3 - immer noch mit einem hohen Maß an Komfort.

Rasen und reisen, beides lässt sich mit dem GTS vorzüglich realisieren. Und ganz wichtig: Es kann auch recht sparsam von A nach B gehen: Packt man nicht permanent den Bleifuß aus und meidet die Sport-Plus-Taste muss ein Durchschnittsverbrauch von rund zehn Litern kein Wunschtraum bleiben. Klar ist aber auch: Ist die Autobahn mal frei und die Geschwindigkeitsbegrenzung aufgehoben, kann man diese kleine schwarze Taste einfach nicht ständig ignorieren. Sie lacht einen förmlich an. "Drück mich, drück mich", scheint sie einem manchmal regelrecht zu zuflüstern. Gibt man dann wirklich mal nach, hat man das Biest geweckt: Es wird lauter, es wird direkter, es wird immer schneller. Das Cabrio stürmt mit Doppelkupplungsgetriebe so in 3,8 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Und wer es darauf anlegt, kann mit bis zu 308 km/h unterwegs sein, was in einem Cabrio aber nur bedingt ein Vergnügen ist.

Angst vor dem Abheben braucht man nicht zu haben. Im GTS fühlt man sich selbst bei Geschwindigkeiten jenseits der 250 km/h sicher. Im Gegensatz zum normalen Neunelfer scheint sich der GTS förmlich am Asphalt festzusaugen. Ein Heckflügel, der in der Endposition etwas steiler steht und eine breitere Spur machen es möglich. Zu spüren ist das insbesondere auf kurvigem Terrain. Wie auf Schienen zirkelt sich der GTS über die Landstraßen. Ihn scheint wirklich gar nichts aus der Ruhe zu bringen: Extrem spätes Bremsen, bewusste Verzögerung beim Einlenken in den Kurvenbereich - und was macht das Heck? Es bleibt stabil.

Eben ein GTS. Erstmals aufgetaucht sind die drei Buchstaben bei Porsche übrigens 1963. Damals in Verbindung mit dem legendären 904er.

Fazit: Mit den GTS-Modellen schlägt Porsche die Brücke zwischen Rennsport und Alltag. Nicht ganz so rau wie ein GT3 und ein ganzes Stück sportlicher als ein 911 Carrera - so könnte man ihn beschreiben, den Porsche 911GTS.