Von Axel F. Busse

Manamah/Bahrain. Die Buchstaben G, T und S könnte ein Künstler wahlweise als Holzlettern schnitzen, in Gold gießen oder aus Stein meißeln. Das hat, je nach Werkstoff und Zeitaufwand, seinen Preis. Zu den kostspieligsten Varianten gehört das Kürzel, wenn es aus Plastik gefertigt und am Heck eines Porsches angebracht ist. Zum Beispiel am Modell Panamera, dessen neueste Variante rund 23.400 Euro mehr kostet als das vergleichbare Standardmodell.

Wobei das Wort Standard im Zusammenhang mit Porsche wohl etwas gewagt scheint. Schließlich genießt der Sportwagenhersteller einen Ruf als Hort deutscher Spitzentechnologie und hat wie kein Zweiter die Modifikation eines Basisprodukts zur Kunstform erhoben. Zeitweise waren vom Modell 911 mehr als 20 verschiedene Varianten auf dem Markt. Die aktuelle viertürige Sportlimousine Panamera wird es wohl nicht auf so viele Abwandlungen bringen, aber mit der GTS-Version für zwei Karosserieformen sind es immerhin schon 14. Und darin sind die für chinesische Kunden erfundenen Executive-Versionen mit verlängertem Radstand noch gar nicht enthalten.

Hintergrund Panamera GTS Länge x Breite x Höhe (m): 5,05 x 1,93 x 1,42 Radstand (m): 2,95 Motor: V8-Biturbo, 3996 ccm Leistung: 460 PS bei 6000 bis 6500 U/min Max. Drehmoment: 620 Nm bei 1800 bis 4500 U/min Höchstgeschwindigkeit: 292 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 4,1 Sekunden WLTP-Durchschnittsverbrauch: 10,3 Liter Super [+] Lesen Sie mehr Panamera GTS Länge x Breite x Höhe (m): 5,05 x 1,93 x 1,42 Radstand (m): 2,95 Motor: V8-Biturbo, 3996 ccm Leistung: 460 PS bei 6000 bis 6500 U/min Max. Drehmoment: 620 Nm bei 1800 bis 4500 U/min Höchstgeschwindigkeit: 292 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 4,1 Sekunden WLTP-Durchschnittsverbrauch: 10,3 Liter Super Plus CO2-Emissionen: 242 g/km (Euro 6d-Temp EVAP) Leergewicht/Zuladung: min. 1995 Kilo/max. 590 Kilo Kofferraumvolumen: 500 bis 1340 Liter Wendekreis: 11,9 Meter, mit Hinterradlenkung 11,4 Meter Basispreis: 138.493 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Der GTS stellt nun unterhalb des Topmodells "Turbo" die preisgünstigste Möglichkeit dar, im Panamera einen Achtzylinder-Motor zu fahren. Wobei auch dies relativ ist: Erstens dürften 138.493 Euro nur den wenigstens Zeitgenossen als günstig erscheinen und zweitens ist auch der GTS mit einer Zwangsbeatmung für die Brennstoffzufuhr ausgestattet, und zwar mit gleich zwei Turboladern. 460 PS springen dabei heraus, genug, um in 4,1 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h zu sprinten.

Das hört sich verdächtig nach Rennstrecken-Tauglichkeit an, weshalb der Hersteller auch gleich den Formel-1-Kurs in Bahrain mietete, um den GTS zu präsentieren. Was nun soll den geneigten Kunden bewegen, sich für einen GTS zu entscheiden, anstatt den Panamera 4S zu wählen, der ebenfalls Power, Platz und Allradantrieb hat, aber "nur" 115.050 Euro kostet? Die Logik treuer Fans der Zuffenhausener Sportwagenschmiede folgt häufig einer anderen Richtung: Man bekommt im GTS acht Zylinder (statt sechs im 4S) und spart gegenüber dem ebenfalls V8-befeuerten Turbo obendrein noch 19.159 Euro. Außerdem gibt es im GTS Ausstattungsmerkmale, die der 4S weder für Geld noch gute Worte liefert. Da sind zum Beispiel die speziellen 20-Zoll-Räder und der elektrisch ausfahrbare Heckspoiler. Innen ist es die Alcantara-Tapezierung, mit der Sitze, Lenkrad und Dachhimmel versehen sind. Bisher als einziger Panamera hat der GTS ein Head-up-Display, das Sport-Chrono-Paket und LED-Dynamic-Licht gibt es auch noch.

Damit sich der Fünfmeter-Schlitten beim Fahren auch anders anfühlt als der Sechszylinder - 20-Mehr-PS allein bringen bei einer Zwei-Tonnen-Karosse kaum Dynamik-Gewinn - wurde das Fahrwerk um 10 Millimeter tiefer gelegt und an der lenkbaren Hinterachse eine Luftfederung spendiert. Ziel ist es, den Viertürer noch präziser, griffiger und schneller durch die Kurven ziehen zu lassen. Der verstärkte Stabilisator an der Hinterachse trägt seinen Teil dazu bei, die variable Kraftverteilung des "Torque Vectoring" fördert die Agilität und eine Sport-Abgasanlage liefert die angemessene Soundbegleitung. "Der GTS wurde heckdominanter abgestimmt", sagt Michael Schäfer, Projektleiter Fahrwerk, "er giert schneller und wird dadurch handlicher". Von den flotten Proberunden auf dem Grand-Prix-Kurs bleiben den Testern vor allem das erstaunliche Gefühl von Leichtigkeit, die sensible Rückmeldung der Lenkung und die fein dosierbare Bremse im Gedächtnis.

Der kräftige Druck, der kurvenausgangs zu spüren ist, beruht vor allem auf der gierigen Gasannahme im Sportmodus und den 70 Newtonmetern mehr Drehmoment (620 Nm), die der GTS gegenüber dem Sechszylinder des 4S mobilisieren kann.

Der GTS kann auch zahm und gelassen, das zeigt er auf der Landstraße. Sein Trick, um dem offiziellen Verbrauchswert von 10,3 Litern/100 km nahe zu kommen (Sport Turismo 10,6 Liter), heißt "Zylinderabschaltung". Bei geringer Lastanforderung werden vier der acht Brennräume vorübergehend still gelegt und mindern so den Spritkonsum. Wenigstens in der Theorie. In der Praxis möchte wohl jeder, der hinter dem Lenkrad sitzt, das immense Spaßpotenzial, das diese Fahrmaschine bietet, auskosten. Und dann bedeuten weniger als zwölf Liter schon Diätkost.