Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist Samstag, kurz vor 13 Uhr. Die Sonne scheint. Viele Menschen sind unterwegs, schlendern auf den Schwetzinger Schlosspark zu. Sie genießen das Wetter, unterhalten sich angeregt. Doch einige sind plötzlich abgelenkt, bleiben an einem Auto hängen, das ein paar Meter vom Haupteingang entfernt steht. Es ist ein Porsche. Ein Panamera - und zwar der neue, der Sport Turismo. Handy-Kameras werden gezückt, Selfies vor dem Schwabenpfeil geschossen. Denn noch ist der Sport Turismo ein seltener Gast auf deutschen Straßen. Seine Weltpremiere feierte er 2017 auf dem Genfer Auto-Salon.

Es ist das Heck, das verzückt. Steiler kommt es daher und ja, es macht aus dem Panamera, der bereits seit seiner Einführung im Jahr 2009 als Sportler durchgeht, eine echte Sportskanone. Der Sport Turismo wirkt einen Tick cooler als die Limousine, ist stylish ohne Ende. Wobei das natürlich immer im Auge des Betrachters liegt. Entstanden ist jedenfalls ein Shooting Brake der Extraklasse. Ein weiterer Vorteil zum herkömmlichen Panamera: In die zweite Reihe passen problemlos drei Erwachsene.

Stichwort Platz, den gibt es natürlich auch im Kofferraum: Bis zu 1390 Liter Gepäckvolumen sind im Sport Turismo möglich. Das sind 50 Liter mehr als in der Limousine. Wem das zugutekommt? Den Golfern zum Beispiel. Ebenfalls erfreulich: Die Ladekante ist mit 63 Zentimeter sehr niedrig, was das Kästen schleppen erleichtert.

Hintergrund Panamera Sport Turismo 4S Zylinder: 6 Hubraum (ccm): 2894 Leistung (PS): 440 Maximales Drehmoment (Nm): 550 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 286 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,4 Länge (m): 5,049 Leergewicht (kg): 1915 RNZ-Testverbrauch (l): 10,5 CO2-Emission (g/km): 189 Preis (Euro): [+] Lesen Sie mehr Panamera Sport Turismo 4S Zylinder: 6 Hubraum (ccm): 2894 Leistung (PS): 440 Maximales Drehmoment (Nm): 550 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 286 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,4 Länge (m): 5,049 Leergewicht (kg): 1915 RNZ-Testverbrauch (l): 10,5 CO2-Emission (g/km): 189 Preis (Euro): 120.048 Einstiegspreis (Euro): 97.557

[-] Weniger anzeigen

Doch ganz ehrlich, wer sich einen Porsche in die heimische Garage stellt, der strebt vor allem nach einem: dem ultimativen Fahrspaß. Und den gibt es im Sport Turismo. Die Motorenpalette umfasst mehrere Varianten. Los geht es mit dem Panamera 4, der es bereits auf beachtliche 330 PS bringt. Schluss mit lustig ist beim Panamera Turbo S E-Hybrid. Eine schwindelerregende Systemleistung von 680 Pferdestärken setzt der frei. Die RNZ war mit dem 4S unterwegs, 440 PS stark, mit einer Höchstgeschwindigkeit von 286 km/h. Und eins vorneweg: Noch schneller braucht eigentlich kein Mensch. Atemberaubend war’s, wie sich die S-Variante in den Asphalt gekrallt hat. In 4,4 Sekunden geht es von 0 auf 100 km/h. Wohlgemerkt in einem knapp zwei Tonnen schweren Luxus-Kombi. Die Kraftentfaltung ist enorm, die Kurvenlage gigantisch. Da ist kein Ruckeln oder Wackeln, wie an der Schnur gezogen schiebt sich der Sport Turismo durch den vorderen Odenwald. Mit einer Leichtigkeit, die in bestimmten Passagen an seinen kleinen Bruder, den Neunelfer, erinnert hat.

Aber seine Lieblingsdisziplin ist trotzdem eine andere: das Gleiten. Gemütlich über die Autobahn cruisen, das Rasen anderen überlassen - und ganz wichtig: die Stille genießen. Denn Windgeräusche sind selbst jenseits der 200 km/h nicht wahrnehmbar. Quasi geräuschlos geht es von A nach B. Außer man switcht in den Sport-Plus-Modus rüber, dann hört man die Kraft des 4S, sein Temperament. Übertrieben klingt er aber nicht. Dezent verrichtet der Sechszylinder seine Arbeit. Das Schreien überlässt er anderen.

Kommen wir zu etwas, das gerade bei einem Sportwagen mitunter abschrecken kann. Nämlich der Verbrauch. Porsche preist seinen 4S mit einem Durchschnittsverbrauch von 8,3 Litern an. Das hört sich verlockend an, war während der RNZ-Testfahrten aber nicht zu realisieren. Rings um Heidelberg pendelte sich der pfeilschnelle Sport Turismo bei 10,5 Litern ein. Meckern kann man auch da nicht.

Der Preis ist hingegen eine Ansage: 120.000 Euro werden für den 4S fällig. Das ist ein ordentlicher Batzen. Das Einstiegsmodell des Sport Turismo ist für rund 97.000 Euro zu haben.

Fazit: Im Porsche-Sortiment gibt es weitaus günstigere Varianten. Doch der Sport Turismo wird sich seinen Platz erkämpfen. Fans hat er schon jetzt reichlich. Warum? Weil er irgendwie anders ist: Lang und schlank, aber zugleich eben doch auch ein richtiger Brocken. Die Ingenieure aus Zuffenhausen haben mal wieder ganze Arbeit geleistet.