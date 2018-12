Von Daniel Hund

Heidelberg. Autofahren muss nicht zwangsläufig teuer sein. Zumindest bei den Anschaffungskosten variieren die Preise. Zwischen schwindelerregend hoch und richtig günstig ist alles dabei. Dacia ist so eine Marke, bei der Sparfüchse voll auf ihre Kosten kommen. Für wenig Bares gibt es da fahrbare Untersätze, die teilweise optisch überzeugen können. Und spätestens seit Mehmet Scholl, Bayern Münchens ehemaliger Dribbel- und Freistoßkönig, die Werbetrommel für die rumänische Renault-Tochter dreht, ist Dacia in aller Munde.

Immer wieder sieht man sie im Straßenverkehr, an jeder zweiten Ampel steht einer. Häufig ist es dann der Duster. Ein Auto, das quasi voll im Trend liegt. Ein SUV eben. Seit 2010 ist der Große nun bereits am Start. Kürzlich wurde nun ein Facelift durchgeführt. Zu erkennen ist das aber nicht wirklich, denn wie heutzutage üblich, wurden nur Nuancen nachgebessert. Aber warum auch etwas ändern, das gefällt, das bereits einen treuen Kundenstamm hat. Die erkennen die Unterschiede aber natürlich sofort: Scheinwerfer und Rückleuchten sind neu gezeichnet. Und auch beim Kühlergrill wurde Hand angelegt. Mit kleinen und stylishen Chromelementen.

Geblieben ist natürlich auch der günstige Preis, also das wohl entscheidende Kriterium beim Kauf des Dusters. Ab 10.600 Euro steht er beim Händler. Richtig, meckern kann man da nicht. Die RNZ war mit dem Duster dCi 110 4x4, der quasi das Nonplusultra im Dieselbereich ist. Mit seinen 110 PS samt Allradantrieb sind so 17.350 Euro fällig. Gut angelegtes Geld? Das liegt immer im Auge des Betrachters. Fakt ist, dass der Duster ein voll alltagstaugliches Auto ist. Das Cockpit ist übersichtlich gestaltet, man findet sich sofort zurecht und erfreut sich seit dem Facelift auch an einem praktischen Touchscreen, der selbst während der Fahrt einfach zu bedienen ist. Nicht ganz so prickelnd ist beispielsweise, dass die Hupe in den Blinkerhebel integriert ist. Das kann schon mal zu Missgeschicken führen, sollte mit ein bisschen Routine aber kein Problem mehr darstellen.

Dass man am Steuer eines Selbstzünders sitzt, ist nicht zu überhören. Es gibt eine klassische Oldschool-Diesel Geräuschkulisse auf die Ohren. Doch frustrierend ist das nicht wirklich, spätestens bei einem kurzen Blick auf den Durchschnittsverbrauch ist die Laune bestens. Während der RNZ-Testfahrten, die den Duster vermehrt durch die Heidelberger und Mannheimer Innenstadt geführt haben, begnügte sich der Allradler mit 7,5 Litern.

Aufgeräumt und übersichtlich: Das Cockpit des Dacia Duster.

Top ist das Platzangebot. Sowohl vorne als auch hinten, kann man sich lang machen - und auch in den Kofferraum passt was rein: 443 bis 1636 Liter. Der RNZ-Testwagen war mit der Ausstattungsstufe Laureate bestückt. Das ist die drittbeste Variante - insgesamt stehen fünf zur Verfügung. Serienmäßig an Bord sind dann eine Klimaanlage, eine Zentralverriegelung und ein Radio.

Fazit: Es war zwar quasi nur ein Mini-Facelift, aber gelohnt hat es sich trotzdem. Der Duster wirkt nun noch einen Tick hochwertiger. Gerade der in Chrom gehaltene Kühlergrill macht was her.