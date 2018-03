Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Es ist das Segment der Stunde: SUV sind gerade als kompakte "Hochbeinchen" im Moment schwer angesagt. Das sieht man in den Statistiken, das sieht man auf den Straßen der Republik. Immerhin beanspruchen sie nicht mehr Raum als "normale" Kompaktautos, sind aber komfortabler, geräumiger und meist auch praktischer. Wie der ASX, der in der Einstiegsvariante ab 19.490 Euro an den Start geht.

Die Modellpalette des Mitsubishi gibt sich erfreulich übersichtlich: Drei Versionen namens "Basis", "Plus" und "Top" stehen zur Auswahl, wobei es nur den frontgetriebenen Benziner in der günstigsten Ausführung gibt. Indes sollte man nicht meinen, damit wäre ein Überleben im Verkehr ausgeschlossen: Wir haben‘s ausprobiert.

Mitsubishi ASX 1.6 ClearTec Viertüriger, fünfsitziger Crossover mit Heckklappe Länge/Breite/Höhe/Radstand in Metern: 4,36/1,81/1,64/2,67 Wendekreis: 10,6 m Bodenfreiheit (unbeladen): 190 mm Kofferraumvolumen: 419-1 219 l Leergewicht: 1335 kg zul. Gesamtgewicht: 1870 kg Tankinhalt: 63 l. Motor: 1,590-Liter-Vierzylinder-Benziner Leistung: 86 kW/117 PS bei 6 000/min max. Drehmoment: 154 Nm bei 4 000/min, 0-100 km/h: 11,5 Sek. Höchstgeschwindigkeit: 183 km/h Normverbrauch: 5,7 l Super auf 100 km Testverbrauch: 7,4 l, CO2-Emission: 132 g/km Preise: 19.480 bis 34.490 Euro, Diesel: ab 25.990 Euro.

Zunächst mal ändert die Motorisierung nichts am erfreulich souveränen Auftritt des fünftürigen Kompakt-SUV, der mit rund 4,3 Längenmetern keine allzu schlimmen Schweißperlen auf der Stirn wachsen lässt, geht es in der Heidelberger Altstadt mal wieder eng zu. Platz im Inneren hat man trotzdem, der Radstand misst 2 670 Millimeter, die gut ausgenutzt sind. Vorne gibt sich der ASX komfortabel, hinten bietet er einen ordentlichen Laderaum, in den sich bei umgefluppter Rückbank 1 219 Liter verpressen lassen. Unabhängig vom Motor.

Blicken wir also unter die Haube des schnittig gezeichneten Japaners, der mit seiner ansteigenden Linie recht bullig und erstaunlich souverän wirkt. Dort, heute beginnen wir mal ausnahmsweise mit dem großen Brocken, dieselt es mit bis zu 150 PS. Das Flaggschiff schöpft seine Kraft aus 2,2 Litern, ist grundsätzlich mit einem Schaltautomaten bestückt und auch mit Allradantrieb. Mit 34.490 Euro in der besten Ausstattung rollt hier aber auch das preisliche Flaggschiff an.

Günstiger sind die Ausführungen mit dem "kleinen" Diesel: 114 PS aus 1,6 Litern werden hier stets von einem 6-Gang-Schaltgetriebe verwaltet, diesen Motor gibt es sowohl als reinen Fronttriebler wie auch als Allradler ab 25.990 und 27.790 Euro. Was es nicht gibt, das ist ein Diesel, ein Allrad oder eine Automatik in der "Basis": Diese ist alleine dem "Nesthäkchen" vorbehalten, dem 1,6 Liter messenden Benziner mit 117 PS.

Der stets mit Frontantrieb und manuellem Fünfganggetriebe kombinierte Basisbenziner liefert seine maximale Leistung bei quirligen 6 000 Touren ab, braucht also durchaus Drehzahlen, soll es den Berg rauf oder auf die Überholspur gehen. Das liegt natürlich auch am überschaubaren Drehmoment von 154 Newtonmetern, die bei 4 000 Umdrehungen anstehen. Und doch saugt der Benziner mit seinem Schnitt von 7,4 Litern keine Krater ins Portemonnaie, auch wenn der Normverbrauch von lediglich 5,7 Litern im Alltag nur sehr schwer zu erreichen sein dürfte. Doch auch eine "7,4" ist für einen Benziner in einem 1 335 Kilo wiegenden Auto, das Tempo 183 schafft, kein schlechter Wert. Und er macht den Benziner für jene interessant, die von der leidigen Diskussion um den Dieselmotor verunsichert sind. Weitere Alternativen wie eine Hybrid- oder eine Erdgasversion sind nicht am Start.

Klar, so ein 2.2 DI-D-Motor mit 150 PS und einem Zugkraftmaximum von 360 Newtonmetern reißt ganz anders voran, und lässt den Benziner an der Ampel weit hinter sich. Andererseits sind eben 7 000 Euro Unterschied - vergleicht man den Benziner mit dem großen Diesel, jeweils betrachtet in der Variante "Plus" - auch nicht ohne. Dabei darf der Diesel, ob mit Allrad oder ohne, ob mit großem oder kleinem Hubraum, mit 1,4 Tonnen genau 200 Kilo mehr an den Haken nehmen als der Benziner. Als wirklich einzige Sonderausstattung wird in der Preisliste übrigens eine für alle Modelle verfügbare Metalliclackierung geführt, die mit 550 Euro zu Buche schlägt. Das war’s.

Am Ende muss es jeder für sich selbst ausrechnen, ob er sich eher für den etwas sparsameren Diesel oder den etwas "anschaffungsgünstigeren" Benziner entscheidet. In Sachen Souveränität und Durchzug kann der es zwar nicht mit dem Selbstzünder aufnehmen. Doch die angenehm hohe Sitzposition, die Alltagsqualitäten und der selbstbewusste Auftritt sind ja zum Glück nicht vom gewählten Motor abhängig.

Weit über eine Million ASX hat die japanische Traditionsmarke mit den drei Diamanten im Emblem weltweit bislang verkauft. Und das dürfte längst nicht das Ende der Fahnenstange sein: Der Kompakt-SUV, der auf der selben Plattform wie der Outlander und der flammneue Eclipse Cross basiert, hat noch viel vor. Sind eben schwer angesagt im Moment, die kompakten "Hochbeinchen" ...