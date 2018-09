Von Axel F. Busse

Sibiu. Mehr Leistung, eine dauerhafte Schwäche beseitigt und ausgedehnte Fahrten auf einer der spektakulärsten Straßen Europas: So zelebriert Mazda den nahenden runden Geburtstag seines Erfolgs-Roadsters MX-5. Auch für Mazda war 1989 das Jahr der Wende: Es ging der Firma nicht gut, offen wurde über den Fortbestand der Marke spekuliert. Niemand glaubte damals so recht an die Zukunft von kleinen, leichten, offenen Sportwagen, die lange von englischen Namen wie Triumph, MG oder Austin Healey repräsentiert wurden. Dennoch trafen die Verantwortlichen eine mutige Entscheidung. Mazda brachte solch einen Wagen auf den Markt, in den USA mit dem Beinamen Miata.

Hintergrund Technische Daten des Mazda MX-5 RF Länge x Breite x Höhe (m): 3,92 x 1,74 x 1,23 Radstand (m): 2,31 Motor: R4-Benziner, 1998 ccm, Start/Stopp Leistung: 184 PS bei 7500 U/min Max. Drehmoment: 205 Nm bei 4000 [+] Lesen Sie mehr Technische Daten des Mazda MX-5 RF Länge x Breite x Höhe (m): 3,92 x 1,74 x 1,23 Radstand (m): 2,31 Motor: R4-Benziner, 1998 ccm, Start/Stopp Leistung: 184 PS bei 7500 U/min Max. Drehmoment: 205 Nm bei 4000 U/min Höchstgeschwindigkeit: 219 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,5 Sek. WLTP-Durchschnittsverbrauch: 6,9 Liter CO2-Emissionen (WLTP): 155 g/km (Euro 6d-TEMP) Leergewicht (ohne Fahrer) 1073 kg Kofferraumvolumen: 127 Liter Basispreis: ab 30.390 Euro

Es wird wohl das erste Fahrzeug im Bestand der Mazda Motors Deutschland GmbH sein, das mit einem "H"-Kennzeichen geadelt wird: Ein MX-5 der ersten Generation, angeschafft zum 20-jährigen Bestehen der Baureihe. Bald wird es 30 Jahre alt sein und darf dann auch offiziell als Klassiker gelten. Die können in Deutschland ein amtliches Nummernschild mit dem Zusatzbuchstaben "H" für historische Automobile bekommen. Derweil präsentiert der japanische Hersteller die neueste Ausgabe der 4. Generation für das Modelljahr 2019.

Das Modell steht für eine beispiellose Renaissance der offenen Zweisitzer. In Deutschland zogen damals Audi mit dem TT Roadster und BMW mit dem Z3 nach. Für Mazda bedeutete die risikoreiche Neuentwicklung nicht nur einen unerwarteten Schub für den Absatz, sondern auch Einnahmen, die weitere neue Modelle ermöglichte. Vielfach wurde der MX-5 seither als Retter der japanischen Marke beschrieben. Mehr als eine Million Fahrzeuge sind seit der Premiere auf der Chicago Auto Show 1989 weltweit an Kunden ausgeliefert worden, vor zwei Jahren kam zusätzlich zur Stoffverdeck-Version die RF-Variante dazu. Die Buchstabenkombination steht für "retractable fastback", elektrisch bewegliche Dachteile machen aus einem MX-5-Coupé einen Targa.

Leichtigkeit, Agilität, niedriger Schwerpunkt, direkte Lenkung und knackige Handschaltung gepaart mit einem geschwind versenkbaren Dach für spontanen Freiluft-Genuss haben die Käufer von jeher fasziniert. Dafür fiel es ihnen leicht, Einschränkungen hinzunehmen, die Allround-Fahrzeuge nicht haben. Die aktuelle Generation bietet 127 Liter Kofferraum, genug für ein Wochenende zu zweit, aber auch nicht mehr. Das verringert die Gefahr, die magere Zuladung von 230 Kilogramm zu überschreiten.

Eine fehlende Längsverstellbarkeit der Lenksäule hielt sie auch nicht von Kauf ab, bedeutete aber für groß gewachsene Fahrer Probleme, eine optimale Position zum Steuerrad zu finden. Dieser Mangel ist nun beseitigt. Sowohl in der Höhe (42 Millimeter) als auch in der Tiefe (30 mm) ist die Position des Volants veränderbar - ein Segen für alle, die wegen langer Beine genügend Abstand zu den Pedalen suchen. Nicht nur wegen des aktiven Einflusses auf das Fahrerlebnis ist der Fahrerplatz die bevorzugte Position, sondern auch, weil der Fußraum etwas geräumiger ist als auf der Beifahrerseite.

Unmittelbaren Einfluss auf das Fahrvergnügen hat natürlich auch die Motorleistung. 160 PS war zuletzt das Maximum, was Mazda für den MX-5 zu bieten hatte. Das war deshalb suboptimal, weil einerseits die ausgewogene Gewichtsverteilung und das sportliche Fahrwerk durchaus mehr vertragen hätten, andererseits das Konkurrenzmodell Fiat 124 mit 170 Pferdestärken aufwarten konnte. Optimierungen an Ansaugtrakt, Kolben, Pleuel und anderen Bauteilen sowie die Anpassung an die neue Abgasnorm Euro 6d-temp lassen jetzt 184 PS (135 kW) heraus springen - bei nahezu gleichem Fahrzeug-Gewicht wie zuvor.

Das dürfte die Akzeptanz des Zweiliter-Motors durch die deutschen Kunden weiter steigern, die bisher schon zu mehr als zwei Dritteln die stärkere der beiden Antriebsvarianten bevorzugten. Der 1,5 Liter große Alternativmotor des Einstiegsmodells hat 132 PS. Geschaltet wird traditionell per Hand. Das Sechsganggetriebe bietet in der längsten Übersetzung einen direkten Durchtrieb von 1:1 im Übersetzungsverhältnis. Zusätzlich im Angebot ist neuerdings für das RF-Modell eine Sechsgang-Automatik, die wahlweise per Schaltpaddel am Lenkrad betätigt werden kann. Sowohl mit manuellem als auch mit automatisiertem Getriebe verfügt der MX-5 über eine Start/Stopp-Automatik. Für den Sprint auf 100 km/h benötigt der Roadster mit Top-Motor 6,5 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 219 km/h.

Der leichtfüßige und agile Auftritt des Zweisitzers, die ausgewogene und fast spielerische Manövrierfähigkeit vertrügen durchaus noch eine etwas herzhaftere Soundkulisse, denn ein Krawallhobel ist der MX-5 nicht. Er eignet sich durchaus auch zum Cruisen, was sicher dem großen Interesse in Amerika mit seinen rigiden Tempovorschriften geschuldet ist. Nach der neuen WLTP-Verbrauchsnorm, deren Testmodus näher an einem realistischen Fahrbetrieb orientiert ist als die frühere EU-Norm, verbraucht der Roadster 6,9 Liter Super im Mittel auf 100 km Strecke.

Die Testfahrten, die Mazda jetzt und vor der Markteinführung im September ermöglichte, bestätigten im Wesentlichen diese Werte. Voraussetzung ist allerdings, dass man das umfängliche Spaßpotenzial maßvoll ausnutzt und auch Gelegenheiten wahrnimmt, vorhandenen Schwung mit in die nächste Kurve zu nehmen. Die gibt es reichlich auf der Transfagasaran-Hochstraße, die nicht nur bei rumänischen Kraftfahrern einen legendären Ruf genießt.

So überrascht es nicht, dass manchem die eine oder andere Neuerung entgeht, die der MX-5 noch zu bieten hat. Die serienmäßigen LED-Scheinwerfer mögen tagsüber von nachrangiger Bedeutung sein, mit Verkehrszeichenerkennung, Spurhalte- und Spurwechselassistent, Ausparkhilfe, Müdigkeitserkennung und City-Notbremsassistent ist der Zweisitzer auf der Höhe dessen, was Kunden heute von ihren Fahrzeugen erwarten. Allerdings sind die meisten dieser Merkmale nicht einzeln, sondern wie bei den anderen Mazda-Modellen auch lediglich als Bestandteil verschiedener Ausstattungspakete erhältlich. Leichtmetallräder, Klimaanlage, beheizbare Sitze und ein Reifendruck-Kontrollsystem bringt jeder MX-5 ab Werk mit.