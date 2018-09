An der Frontpartie stechen einem sofort die serienmäßigen LED-Scheinwerfer ins Auge. Foto: Busse

Von Axel F. Busse

Leverkusen/Köln. Mazda hat sich in Deutschland unversehens zur SUV-Marke entwickelt. Im ersten Halbjahr 2018 entfielen mehr als die Hälfte der Neuzulassungen auf die Modelle CX-3 und CX-5. Letzterer zeigt in seiner aktuellen Ausführung ein überarbeitetes Motorenangebot, zusätzliche Sicherheitsfeatures und erweiterte Online-Anbindungen.

In zehn Varianten ist der CX-5 mittlerweile erhältlich, wovon zwei Diesel und ein Benziner mit Vorderradantrieb bestellt werden können. Die übrigen Versionen sind mit Allradantrieb ausgestattet. Das Leistungsangebot reicht bei den Ottomotoren von 165 bis 194 PS, bei den Selbstzündern von 150 bis 184 PS. Die Preise sind so gestaffelt, dass ein Automatikgetriebe nur in Verbindung mit einer höherwertigen Ausstattungslinie zu bekommen ist, das Basismodell bei Benzinern und Dieseln hat jeweils eine 6-Gang-Handschaltung.

Mazda CX-5 Skyactiv-D 184 AWD Länge x Breite x Höhe (m): 4,55 x 1,84 x 1,68 Radstand (m): 2,70 Motor: R4-Dieselmotor, 2191 ccm Leistung: 135 kW / 184 PS bei 4000 U/min Max. Drehmoment: 445 Nm bei 2000 U/min Höchstgeschwindigkeit: 208 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 9,6 Sek. ECE-Durchschnittsverbrauch: 5,5 Liter CO2-Emissionen: 145 g/km Leergewicht / Zuladung: 1749 kg / 486 kg Kofferraumvolumen: 494 - 1608 Liter Bereifung: 225/55 R19 Preis: ab 39.390 Euro

Mit Feinschliff an Optik und Technik will Mazda die zweite Generation des Fünftürers frisch halten, der es im Segment der kompakten SUV mit immer mehr Wettbewerbern zu tun bekommt. An der von dreidimensionalen Elementen stark geprägten Frontpartie des 4,55 Meter langen Fahrzeugs fallen die serienmäßigen LED-Scheinwerfer auf. Die modernen Leuchteinheiten werden bei anderen Herstellern nur gegen Aufpreis geliefert. Bei der Innenarchitektur wird großer Wert auf Ergonomie gelegt, alle Elemente sollen dem Wohlbefinden der Insassen dienen.

Neu ist am CX-5, dass es nun zwei Varianten von Head-Up-Displays gibt. Außer der bisher verwendeten Technik mit Zusatzschreibe ist jetzt auch ein Projektionssystem im Angebot, das die gewünschten Fahrdaten direkt auf die Rückseite der Windschutzscheibe einspielt. Allerdings ist es nur für die Fahrzeuge mit Sports-Line-Ausstattung und als Bestandteil eines Technikpakets für 990 Euro zu haben. Ebenfalls neu ist der so genannte 360-Grad-Monitor, der aus den Aufnahmen zweier Weitwinkelkameras vorn und hinten ein virtuelles Bild des Fahrzeugs aus der Vogelperspektive errechnet und so für mehr Sicherheit beim Parken und Rangieren sorgt. Inklusive Fernlicht- und Spurhalte-Assistent, mit Rückfahrkamera und Müdigkeitserkennung kostet das iActiveSense-Paket 1250 Euro zusätzlich. Die Verwendung von Apple-Carplay und Android Auto ist vorbereitet.

Der in Hiroshima beheimatete Hersteller hat sich bisher erfolgreich dem Trend entzogen, Benzinmotoren mit kleineren Hubräumen und Turboaufladung anzubieten. Die von Mazda entwickelte Skyactiv-Technik beschert zwar anerkannt gute Abgaswerte, bezahlt dies aber mit Defiziten bei der Durchzugskraft. Der 165 PS starke Zweiliter-Benziner erreicht sein maximales Drehmoment von bescheidenen 213 Newtonmetern erst bei 4000 Umdrehungen. Das ist ein Drehzahlbereich, den viele Fahrer aus Verbrauchsgründen gern meiden, früher schalten und ihn allenfalls zum Überholen erreichen. Ende des Jahres will Mazda bei der Vorstellung des neuen 3er-Modells ein neues Motorenkonzept einführen, das die Vorteile von Otto- und Dieselmotor in einem Aggregat vereinen soll.

Demgegenüber geht der 2,2 Liter großen Selbstzünder im CX-5 deutlich temperamentvoller zu Werke. Mit 445 Newtonmetern bei nur 2000 Umdrehungen legt er einen herzhaften Antritt hin und stellt mit 211 km/h sogar die schnellste Version der gesamten CX-5-Palette. Die 6-Gang-Automatik setzt den Kraftzufluss geschmeidig um. Die kann manuell über den Schaltknauf, nicht aber über Lenkradwippen bedient werden. Die ersten Testfahrten zeigten auch, dass der Tempozuwachs von einer kernigen Soundkulisse begleitet wird. Mazda macht geltend, bei der Überarbeitung des Modells durch verschiedene Dämm-Maßnahmen eine Geräuschminderung um zehn Prozent bei 100 km/h erreicht zu haben. Mit zwei Insassen an Bord und auf bergischer Teststrecke errechnete der Bordcomputer einen Durchschnittsverbrauch von 6,5 Litern je 100 km, was exakt einen Liter über dem offiziellen Prüfstandswert liegt.

Der günstigste CX-5 wird für 25.490 Euro angeboten. Man erhält einen 165 PS starken Benzinmotor und Handschaltung. Das Diesel-Pendant kostet 2800 Euro mehr. Zur Serienausstattung dieses Basismodells gehören unter anderem Tempomat und Berganfahrassistent, elektrische Fensterheber, Start-/Stopp und Reifendruckkontrollsystem, LED-Scheinwerfer nebst Reinigungsanlage, elektrisch einstell- und beheizbare Außenspiegel, Klimaanlage und Zentralverriegelung. Am gegenüber liegenden Ende der Preisliste bezieht der 184-PS-Diesel mit Automatik-Getriebe für 41.190 Euro Stellung.