Von Daniel Hund

Heidelberg. Er ist ein eher seltener Gast auf deutschen Straßen, doch wenn dann tatsächlich mal irgendwo einer vorbei rauscht, bleibt er lange im Gedächtnis. Denn der Maserati Gran Turismo ist kein Auto wie jedes andere. Er ist ein Meisterwerk auf vier Rädern. Eine Bella Macchina, wie man in Italien, seinem Herkunftsland, gerne zu sagen pflegt. Lange Motorhaube, schmale Scheinwerfer-Schlitze, klassische Linienführung.

Zeitlos schön steht er da. Aber das bringt ihm momentan auch nichts. Denn ab 2019 ist erst einmal Schluss mit dem Gran Turismo. Gemeinsam mit dem Gran Cabrio wird er in Rente geschickt. Vorerst zumindest. Bei beiden Modellen soll nochmals gezielt Hand angelegt werden. Überarbeiten ist angesagt. Wann es zum Comeback kommt, ist derzeit noch unklar. Klar ist hingegen, dass es vor der Rückkehr des Duos erst einmal die Geburtsstunde des Alfieri geben wird. Ein schnittiger Sportwagen, der für 2020/2021 geplant ist und schon 2014 auf dem Genfer Autosalon für Aufsehen gesorgt hatte.

Hintergrund TECHNISCHE DATEN Maserati Gran Turismo Sport Hubraum (ccm): 4691 Maximale Leistung (PS): 460 Maximales Drehmoment (Nm): 520 Zylinder: 8 Antrieb: Hinterrad Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): [+] Lesen Sie mehr TECHNISCHE DATEN Maserati Gran Turismo Sport Hubraum (ccm): 4691 Maximale Leistung (PS): 460 Maximales Drehmoment (Nm): 520 Zylinder: 8 Antrieb: Hinterrad Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,8 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 299 Gepäckraumvolumen: 260 Testverbrauch (l): 14,5 Leergewicht (kg): 1780 CO2-Emission (g/km): 331 Preis (Euro): 127.220

[-] Weniger anzeigen

Doch das ist Zukunftsmusik, zurück in die Gegenwart: Vermissen wird man den Gran Turismo allemal. Er ist ein GT der alten Schule. Ein Auto zum Cruisen, zum Genießen und bei Bedarf eben auch zum Rasen. 460 PS schlummern unter der Haube. In 4,8 Sekunden schiebt sich das knapp 1,9 Tonnen schwere Geschoss auf Landstraßen-Tempo. Und das anders als die Anderen: Der Gran Turismo pfeift auf einen Turbo oder einen Kompressor. Für den Vortrieb sorgt ein 4,7 Liter V8-Sauger. Oldschool at its best. Drehfreude pur. Untermalt wird das Ganze durch einen satten Klang, der Motorsport-Fans ein Lächeln ins Gesicht zaubert. Nicht ganz so lustig sind hingegen die kaum zu vermeidenden und regelmäßigen Abstecher an die Tankstelle. Denn sparsam ist der GT nicht. Mit rund 14,5 Litern Super Plus muss gerechnet werden. Andererseits: Wer 127.220 Euro - das ist der Startpreis des Maserati Gran Turismo - für ein Auto übrig hat, der wird wohl auch die hohen Tankrechnungen verschmerzen können.

Und wer noch ein paar Euros mehr auf der hohen Kante hat, der kann sich auf den letzten Drücker für die MC-Variante entscheiden. Für sie werden rund 150.000 Euro fällig. "MC" steht für Maserati Corse, die Rennsport-Abteilung der Italiener. Der MC ist leichter und sportlicher abgestimmt. Der Motor ist der gleiche. Er wird bei Ferrari in Maranello gebaut.

Im Gran Turismo finden vier Personen Platz. Gereist wird auf edlem Leder, der Luxusmarke Poltrona Frau. Zahlreiche Karbon-Elemente runden den schicken Innenraum ab. Wobei es schon einen kleinen Makel gibt: Die Tasten und Knöpfe könnten bei einem Auto in dieser Preisklasse hochwertiger sein.

Abschließend sei gesagt: Alternativen zum Gran Turismo gibt es ein paar. Auch andere Hersteller haben vergleichbare Modelle im Angebot. Ähnlich viel Charme versprüht aber wohl keines.