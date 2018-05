Von Daniel Hund

Heidelberg. Wer kennt sie nicht, diese Prototypen, die auf keiner großen Automesse fehlen dürfen. Steht man vor ihnen, fühlt man sich nicht selten wie in einem Science-Fiction-Blockbuster, flüchtet sich in Tagträume. Genau so ein Gefährt hat Lexus jetzt aber tatsächlich auf die Straße entlassen. Es hört auf den Namen LC 500 und wäre noch vor ein paar Jahren sicher auch problemlos als Raumschiff in irgendeinem der vielen Star-Wars-Streifen durchgegangen. Eines ist jedenfalls sicher. Unauffällig ist anders: Großer Hintern, zierliche Scheinwerferschlitze, der gigantische Diabolo-Kühlergrill und erst diese Motorhaube, die so lang ist, dass sie wohl fast für drei Autos gereicht hätte.

So viel zur Optik, weiter mit den inneren Werten. Hier setzt Lexus auf bewährte Technik. Angetrieben wird der LC 500 vom gleichen Triebwerk, das auch schon dem GS-F und dem RC-F Feuer unter dem Hintern macht. 477 PS und ein Drehmoment von 540 Newtonmetern schlummern unter der Haube. Wer es darauf anlegt, kann so in 4,7 Sekunden die 100-km/h-Marke knacken. Ein Topwert für einen rund zwei Tonnen schweren Straßenkreuzer. Hinzu kommt ein Sound, der Motorsport-Fans süchtig machen kann. Die acht Zylinder wummern um die Wette, erzeugen eine kernige, aber nicht übertriebene Akustik.

Hintergrund Lexus LC 500 V8-Benziner, Hubraum: 4969 ccm, Leistung: 351 kW/477 PS bei 7.100/min, max. Drehmoment: 540 Nm bei 4.800/min, 0-100 km/h: 4,7 s, Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h, Zehn-Gang-Automatikgetriebe, Hinterradantrieb, RNZ-Testverbrauch: 11,6 l Super/100km, [+] Lesen Sie mehr Lexus LC 500 V8-Benziner, Hubraum: 4969 ccm, Leistung: 351 kW/477 PS bei 7.100/min, max. Drehmoment: 540 Nm bei 4.800/min, 0-100 km/h: 4,7 s, Höchstgeschwindigkeit: 270 km/h, Zehn-Gang-Automatikgetriebe, Hinterradantrieb, RNZ-Testverbrauch: 11,6 l Super/100km, CO2-Ausstoß: 263 g/km, Preis: 99.200 Euro.

[-] Weniger anzeigen

Ein echter Renner ist der LC 500 trotzdem nicht. Eher ein Gran Turismo. Einer, der für lange Strecken wie geschaffen ist. Man schwebt förmlich über die Autobahn. Selbst bei Geschwindigkeiten um die 200 km/h sind keinerlei Fahrgeräusche wahrnehmbar. Die Zehn-Gang-Automatik tut ihr übriges. Sie schaltet schnell und präzise. Falls es dann auf einem längerem Autobahn-Trip doch mal so kommen sollte, dass es keine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt und die Piste frei ist, kann man die vornehme Zurückhaltung ablegen und den Bleifuß auspacken. Die Vorzüge des LC 500 zeigen sich dann sofort: Jeder noch so kleine Tritt aufs Gaspedal ist spürbar, es geht sofort vorwärts, drückt einen in den Sitz. Richtig, ein Turbo kann das nicht - ein Sauger schon. Schluss mit lustig ist bei der Lexus-Rakete bei 270 km/h. Und wer so schnell sein kann, der braucht natürlich auch entsprechende Bremsen. Lexus hat die verbaut: Bissig greifen sie zu, vermitteln ein Höchstmaß an Sicherheit.

Zum Innenraum: Der ist top verarbeitet. Sehr edel. Überall ist Leder. An den Türen wurde Alcantara verbaut. Der LC 500 ist ein Luxus-Coupé durch und durch. In der zweiten Reihe geht es etwas beengt zu, vorne kann man sich richtig lang machen. Für den Großeinkauf gibt es hingegen deutlich bessere Alternativen. 197 Liter passen in den Kofferraum, der ist also eher ein etwas größeres Handschuhfach. Aber Coupé und funktional, das passt schon seit eh und je nicht wirklich zusammen. Doch bei all dem berechtigten Lob, es gibt da auch etwas, das verbesserungswürdig ist: Das Infotainment-System wird mit einem Touchpad bedient, das nur ganz schwer zu beherrschen ist. Für alle, die sich nun fragen: Warum baut ausgerechnet Lexus, das sich durch seine Hybrid-Technologie einen Namen gemacht hat, solch ein Auto? Gute Frage, sicher auch, weil es eben reizt etwas zu bauen, das so gut wie niemand mehr baut. Außerdem bleiben sich die Japaner ja trotzdem treu. Den LC 500 gibt es nämlich auch als Hybrid-Variante. Dann mit sechs Zylindern und einer immer noch beachtlichen Systemleistung von 359 PS.

Fazit: Die V8-Sauger sind mittlerweile so gut wie ausgestorben. Sie sind nicht mehr zeitgemäß, nicht umweltfreundlich genug. Die Nachfrage ist trotzdem noch groß. Viele Auto-Fans vermissen die gute alte Zeit. Mit dem LC 500 können sie sich auf eine Zeitreise begeben. Aber man braucht sich nichts vorzumachen: Der LC 500 wird auf deutschen Straßen ein Exot bleiben. Was auch mit dem Preis zusammenhängt. 99.200 Euro sind schon ein Wort. Allerdings immer noch ein fairer Preis. Denn ein ähnlich ausgestattetes Model von einem deutschen Premium-Hersteller dürfte dem Käufer ein paar Euros mehr aus der Tasche ziehen.