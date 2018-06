Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist ein anfangs noch belächelter Trend, der längst zu einer Bewegung geworden: In Deutschland ist ein wahrer SUV-Virus ausgebrochen. Selbst erklärte SUV-Gegner aus der Nachbarschaft haben mittlerweile umgeswitcht.

Wobei SUV eben auch nicht gleich SUV ist. Varianten gibt es da zuhauf. Relativ neu am "Gelände-Himmel" sind die Mini-SUVs. Sie stehen für den Offroad-Look in der Stadt, lassen sich spielend leicht durch die Häuserschluchten lenken, passen in fast jede Parklücke und machen eben so auch auf engstem Raum Spaß.

Hintergrund Kia Stonic 1.4 Hubraum (ccm): 1368 Maximale Leistung (PS): 99 Maximales Drehmoment (Nm): 133 Antrieb: Frontantrieb Getriebe: Sechs-Gang-Schaltgetriebe Höchstgeschwindigkeit (km/h): 172 Beschleunigung 0 auf 100 km/h [+] Lesen Sie mehr Kia Stonic 1.4 Hubraum (ccm): 1368 Maximale Leistung (PS): 99 Maximales Drehmoment (Nm): 133 Antrieb: Frontantrieb Getriebe: Sechs-Gang-Schaltgetriebe Höchstgeschwindigkeit (km/h): 172 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 12,6 CO2-Emission (g/km): 125 RNZ-Testverbrauch (l): 6,8 Preis (Euro): 17.650 Einstiegspreis (Euro): 15.990

[-] Weniger anzeigen

Der Kia Stonic passt da perfekt ins Bild. Gerade mal knapp über vier Meter ist er lang, anderthalb Meter hoch und rund 1,80 Meter breit. Oder anders: Mit dem Stonic hat Kia einen quirligen Crossover auf vier Räder gestellt. Das Beuteschema der Koreaner scheint jedenfalls klar umrissen zu sein: Es ist die jüngere Generation an Autofahrern, die dem Charme des Stonics erliegen sollen. Dazu passt auch, dass Kia flippige Farb-Kombinationen im Programm hat. Sage und schreibe zwanzig verschiedene Zweiton-Lackierungen sind möglich. Für die A-Säulen, das Dach und den Heckspoiler stehen vier weitere Farbtöne zur Auswahl. Der Kia Stonic ist also durchaus etwas für Individualisten.

Doch es geht auch klassisch und schlicht. Bei der RNZ rollte der Stonic in einem klassischen und zeitlosen Weißton vor. Es war ein Stonic 1.4. 99 PS schlummern bei ihm unter der Haube. Den Sprint auf Landstraßentempo meistert er so in 12,6 Sekunden. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 172 km/h. Das sind Eckdaten, die ihn zu einem zuverlässigen Begleiter im Alltag machen. Zur Auswahl stehen noch zwei weitere Benziner mit 84 und 120 PS sowie ein Selbstzünder mit 110 Pferdestärken.

In Sachen Ausstattung lockt Kia mit verschiednen Ausführungen. Edition 7, Vision, Spirit, Platinum Edition heißen sie. Wobei erwähnt werden muss, dass sich bereits die Serienausstattung sehen lassen kann: Audiosystem, Klimaanlage, Bluetooth, Start-Stopp-System, elektrisch einstellbare Außenspiegel und ein Sieben-Zoll-Touchscreen mit Smartphone-Integration rollen mit an.

Weiter mit dem Platzangebot. Der Kofferraum schluckt - auch dank seines höhenverstellbaren Bodens - zwischen 352 und 1155 Liter. Die Sitze sind komfortabel und sorgen für eine gute Beinfreiheit. Wobei es in der zweiten Reihe für drei Erwachsene eng werden könnte.

Fazit: Der Kia Stonic bringt viele Vorzüge mit. Ein peppiges Design, einen attraktiver Preis, eine solide Verarbeitung und obendrauf gibt es noch die Sieben-Jahre-Kia-Herstellergarantie.