Von Heiko P. Wacker

München. Sein offizielles Debüt gibt der neueste Kia demnächst in Genf - enthüllt wurde er gleichwohl schon jetzt, der nächste Ceed. Neue Motoren, aktuelle Assistenzsysteme und ein richtig fesch aufgebügeltes Kleid machen Lust auf den kompakten Koreaner. Zwar wird es noch einige Monate dauern, bis die dritte Generation auf die Straße rollt. Ein erstes Kennenlernen sei aber schon jetzt gestattet.

Hintergrund Kia Ceed Fünftüriges C-Segment-Modell: 5-Türer, 5 Sitzpl. L/B/H/Radst.: 4.310/1.800/1.447/2.650 mm Kofferr.: 395 l Benziner und Diesel: 1 bis 1,6 l mit 100 bis 140 PS Normverbrauch: 3,8-5,8 l Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, je nach Variante optionales [+] Lesen Sie mehr Kia Ceed Fünftüriges C-Segment-Modell: 5-Türer, 5 Sitzpl. L/B/H/Radst.: 4.310/1.800/1.447/2.650 mm Kofferr.: 395 l Benziner und Diesel: 1 bis 1,6 l mit 100 bis 140 PS Normverbrauch: 3,8-5,8 l Getriebe: 6-Gang-Schaltgetriebe, je nach Variante optionales 7-Stufen-Direktschaltgetriebe.

Dieses beginnt gleich mal mit einem Verzicht: Kia schickt den Apostroph im Namen des Kompakten in Rente, künftig schreibt sich dieser nicht mehr "cee‘d", sondern "Ceed", ohne dass man an der Bedeutung des Akronyms rütteln will. Das steht weiterhin für "ein Auto für Europa, mit europäischem Design": "for the Community of Europe, with European Design". Hört sich sperrig an? Ja, schon. Aber jetzt ist die Namensherkunft zumindest geklärt.

Die Herkunft des Ceed ist eben kein Geheimnis, gestaltet wurde er im europäischen Kia-Designzentrum in Frankfurt, tatsächlich auf die Räder gestellt hingegen im Rüsselsheimer Forschungs- und Entwicklungszentrum der Marke. Und das war keine so ganz schlechte Idee, wie das gefällige Blechkleid beweist, das vom Kia Stinger inspiriert wurde.

Im Vergleich zum Vorgänger ist der Neue denn auch flacher, breiter und mit einem längeren Hecküberhang versehen, wobei die klaren Linien den Auftritt deutlich aufwerten. Passend wurde die markentypische "Tigernasen"-Form etwas breiter gezogen, das LED-Tagfahrlicht ist nun serienmäßig. "LEDiert" wurde auch das deutlich kraftvoller gestaltete Heck, an dem nun, und dies ist nun wirklich ein markantes Erkennungszeichen, LED-Rückleuchten inklusive Tagfahrlicht-Funktion verbaut werden. Sie sollen die Sichtbarkeit verbessern.

Im Innern fühlt man sich wohl, so einfach kann man es auf den Punkt bringen. Man sitzt tief im Gestühl, fast schon sportlich, und wird von einem bis zu acht Zoll messenden Touchscreen auf dem Laufenden gehalten. Immerhin gab es in Sachen Assistenzsysteme einen gewissen Nachholbedarf, das Thema wird nun energisch angegangen. Entsprechend sind künftig Details wie Fernlichtassistent, Müdigkeitswarner, ein aktiver Spurhalteassistent oder ein Notbremsassistent mit Fußgängererkennung am Start. Außerdem feiert der Kia-Stauassistent seine Europapremiere: Das je nach Ausführung erhältliche System gehört zu den "Level 2"-Technologien des autonomen Fahrens, erkennt Fahrbahnmarkierungen und hält den Ceed dadurch auf der Autobahn in seiner Spur.

Auch unter der Haube tat sich was, neue Motoren ergänzen die Palette. So kommt ein weiterer Turbobenziner mit 1,4 Litern und 140 PS ins Programm, der den bisherigen 1.6 GDI mit 135 PS ersetzt, während der 120-PS-Turbo überarbeitet wurde, und als dritter Benziner der bekannte 1,4-Liter-Sauger mit 100 PS im Angebot bleibt.

Stärker geht es bei den Selbstzündern zur Sache, Kia bleibt dem derzeit so oft gescholtenen Diesel treu, und lässt ein neues 1,6-Liter-Aggregat vom Stapel, das in zwei Leistungsvarianten zu 115 und 136 PS anrollt, die mit einem Schnitt von 3,8 und 3,9 Litern auf 100 Kilometer gelistet sind. Verwaltet wird die Kraft hier wie da von einem sechsstufigen Schaltgetriebe, während für die Spitzenmotorisierungen zudem auch noch ein spezielles siebenstufiges Doppelkupplungsgetriebe bestellbar sein wird.

Gefertigt wird der Ceed da, wo auch der cee‘d schon vom Band lief, im nordwestslowakischen Kia-Werk Žilina. Hier begann Ende 2006 die Produktion der ersten Generation, seither liefen 1,28 Millionen Einheiten des Kompaktwagens vom Band. Und sicherlich hätte niemand bei Kia etwas dagegen, wenn es so weitergeht, mittelfristig strebt die Marke in Europa einen Gesamtjahresabsatz von über 500.000 Fahrzeugen an. Und der neue Ceed darf hierbei gerne seinen Anteil leisten: Die Gene dazu hat er schon mal.