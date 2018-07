Ein starker Auftritt: Die abfallende Dachlinie verleiht dem Jeep Compass einen sportlichen Look. Foto: dh

Von Daniel Hund

Heidelberg. Die erste Bewegung ist ein wenig verwirrend: Ist das tatsächlich ein Jeep Compass, der da in der Hofeinfahrt parkt? Irgendwie wirkt er nämlich fast wie ein anderer Geländegänger aus der Jeep-Familie. Gemeint ist der Grand Cherokee, der Häuptling im Jeep-Stall. Kommt man näher, befindet sich quasi auf Augenhöhe mit dem Kompakt-SUV, entdeckt man dann aber einen ganz entscheidenden Unterschied: die Größe. Der Compass ist gewissermaßen die XS-Version des Grand Cherokee. Die Baby-Ausgabe. Und das geht durchaus als Kompliment durch. Denn wem der Große gefällt - und der kreuzt hierzulande häufig im Straßenverkehr auf - dem gefällt auch die Mini-Variante.

TECHNISCHE DATEN Hubraum (ccm): 1368 Maximale Leistung (PS): 140 Maximales Drehmoment (Nm): 230 Antrieb: Vorderrad Getriebe: Sechsgang-Handschaltung Höchstgeschwindigkeit (km/h): 192 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 9,9 Leergewicht (kg): 1505 Kofferraumvolumen (l): 438 - 1251 RNZ-Testverbrauch (l): 8,1 CO2-Emission (g/km): 143 Preis (Euro): 24.900

Der erste Compass rollte 2007 vom Band. Anzusiedeln ist er zwischen dem Renegade und dem Grand Cherokee. Compass-Konkurrenten, die ebenfalls ein Stück vom SUV-Kuchen abhaben wollen, gibt es mittlerweile einige: Den Tiguan von Volkswagen oder den Seat Ateca zum Beispiel.

Optisch braucht sich der Compass da aber ganz gewiss nicht zu verstecken. Vor allem die stark abfallende Dachlinie verleiht ihm einen dynamischen Look. Auch der Kühlergrill mit den sieben Lüftungsschlitzen und die trapezförmigen Radhäuser gefallen.

In Sachen Motorisierung ist der Kunde König. Er kann zwischen zwei Benzinern mit jeweils 140 oder 170 PS wählen. Oder er entscheidet sich für eine Dieselvariante mit 120, 140 oder 170 PS. Rennmaschinen sind das alles nicht, aber zuverlässige Begleiter allemal. Die RNZ war mit dem kleinen Benziner unterwegs. Der ist völlig ausreichend, bringt einen sicher von A nach B. Zu bemängeln gibt es eigentlich nur den doch recht zähen Antritt des Compass. Auf den ersten Metern kommt man mit der 140-PS-Variante nur schwer vom Fleck.

192 km/h läuft er in der Spitze, der Sprint auf Landstraßentempo gelingt in knapp zehn Sekunden. Die Straßenlage ist gut, Jeep hat für den Compass einen perfekten Mix aus Komfort und Robustheit gefunden.

Den Spritverbrauch beziffert Jeep auf 6,2 Liter Superbenzin. Dass die Werksangabe - wie eigentlich bei allen anderen Herstellern auch - nicht zu halten war, überraschte nicht: Unter durchschnittlich 8,1 Litern war der Compass während der RNZ-Testfahrten nicht zu bewegen.

Abstriche bei der Ausstattung müssen keine gemacht werden. Jeep hat alles im Programm, was aktuell eben so dazu gehört: Satte 70 Sicherheits- und Schutzfunktionen sind erhältlich und werden je nach Ausstattungslinie verbaut. Im Mittelpunkt des Cockpits steht ein Bildschirm, der mit einer Bilddiagonale von 5, 7 oder 8,4 Zoll bestellbar ist. Über ihn lässt sich so gut wie alles steuern. Das Navi, die Musik, die Navigation.

Fazit: Mit dem Compass hat Jeep im Segment der Kompakt-SUVs mittlerweile ein Ass im Ärmel. Die zweite Generation ist ein Blickfang, hebt sich klar vom Vorgänger, der doch recht bieder daher kam, ab. Der Startpreis für den RNZ-Testwagen mit Frontantrieb liegt bei 24.900 Euro. Meckern kann man da nicht wirklich.