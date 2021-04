Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Als schickes Reisemobil und als edles Gefährt für die Großfamilie konnte der VW Transporter schon immer auftrumpfen. Doch das ist nur die halbe Wahrheit, wenn überhaupt. Viele, sehr viele Fahrzeuge rollen direkt vom Band zum harten Arbeitseinsatz im Gewerbe, im Bau, bei Energieversorgern oder Kommunen. Es sind die stillen Helden des Alltags, ohne die die Republik still stände.

Das war schon in den 1950er-Jahren so, als bescheidene 24,5 PS genügten, um als Lastesel des Wirtschaftswunders zu reüssieren. Lange her ist das, denn auch beim Bulli geht es voran, aktuell rollt er mit der digitalen Nummerierung "6.1" in die Welt. Das passt, denn die neuste Auflage lebt tatsächlich in digitalen Welten, der Bulli geht sprichwörtlich online, und auch das teilautomatisierte Fahren hält Einzug hinter der schicken Front, an der gegenüber der sechsten Generation eigentlich nur die Motorhaube unverändert blieb. Kotflügel, Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht oder die beiden verchromten Querspangen zeugen vom Design-Upgrade, für das Albert-Johann Kirzinger die Verantwortung trägt.

VW T6.1 Kastenwagen 2.0 TDI Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4904/1904/1990/3000 mm, 2-Liter-TDI: 110 PS bei 3100-4250 U/min, max. Drehmoment: 250 Nm bei 1 350 – 3 100 U/min, 5-Gang-Schaltgetriebe, Testverbrauch: 7,2 l/100 km, Höchstgeschwindigkeit: 164 km/h, Leergewicht: 1797 kg, Zuladung: 1203 kg, Innenausstattung: 3er-Sitzbank vorne/abgetrenntes Ladeabteil, Preise: ab 33.308 Euro

Er bemühte sich auch um bessere Detaillösungen im Inneren: Hier fallen das zusätzliche Ablagefach vor dem Fahrer, das gewachsene Mittelstaufach rechts daneben und die doppelte Ablage vor dem Beifahrer positiv auf. Geschichte ist inzwischen – leider, aber das ist eine rein persönliche Meinung – der lackierte Handschuhfachdeckel. Auch der zentrale Flaschenhalter ist Vergangenheit, sowie der herausziehbare Becherhalter.

"Das kommt allerdings der Kniefreiheit des Beifahrers zu Gute", erklärt der Leiter der Designabteilung, der auch auf eine nun nicht mehr gegebene "Fehl-Verwendung" verweist. So manch ein T-Besitzer streckte den linken Fuß der Bequemlichkeit halber auf langen Strecken in die Trittstufe: Das riskante Spiel wird nun durch eine deutlich gewachsene Ablage in der Tür verhindert, hier lagern nun Warndreieck und Verbandskasten.

Im Cockpit wiederum finden sich, das natürlich auch in Abhängigkeit von der gewählten Ausbaustufe, komplett digitale Instrumente, der "Modulare Infotainmentbaukasten" zog mit Wucht im T ein. Gleichzeitig stellt der gesamte Konzern auf USB-C um, wer seine gewohnten Geräte weiterhin betreiben möchte, der braucht nun Adapter.

Doch auch integrierte Simkarten, die volle "Connectivity", oder die Möglichkeit, Fahrdaten abzufragen, das Fahrzeug zu orten oder die Standheizung zu aktivieren, sind längst die neue Normalität, ebenso auch Fuhrpark-Management-Systeme oder ein digitales Fahrtenbuch.

Denn fahren kann er natürlich auch, und das dank der erstmals im T verbauten, elektromechanischen Servolenkung präziser als je zuvor. Die Lenkung hat gegenüber des einstigen Hydrauliksystems nicht nur Verbrauchsvorteile, sondern eröffnet auch den Zugang zu weiteren Assistenzsystemen: "Lane, Park & Trailer Assist" sind nun an Bord, die zulässige Anhängerlast bleibt unverändert.

Nur wird nun das Rangieren leichter, per Drehknopf der elektrischen Außenspiegeleinstellung – der Pinöppel wird hier zum Joystick – und einer Anzeige im Cockpit stellt der Fahrer einfach den Winkel ein, mit dem der Trailer zurückgesetzt werden soll. Das Lenken übernimmt danach der Bulli, der bis zu 2,5 Tonnen an den Haken nehmen darf, was den Dieselmaschinen keine Probleme machen dürfte.

Denn die Benziner sind Geschichte, wobei diese in bundesdeutschen Gefilden ohnedies nur in homöopathischen Dosen verkauft wurden. Aktuell sorgen zwei Liter messende TDI in den Leistungsstufen 90, 110, 150 und 204 PS für Schub, Allrad gibt es ab 150 Pferdchen: Der von uns gefahrene "Kommunalkasten" kam mit seinen 110 PS und dem manuellen 5-Gang-Schaltgetriebe mit 7,2 Litern aus, und das geht angesichts der Fahrzeuggröße in Ordnung. Das Modellprogramm wiederum gliedert sich in die bekannten Grundmodelle Transporter, Multivan, Caravelle und California, daneben stehen für den gewerblichen Einsatz Kasten, Einzel- und Doppelkabiner oder Fahrgestelle bereit, die Radstände bleiben mit 3000 und 3400 Millimeter unverändert.

So breit das Angebot ist, so breit fächern sich auch die Preislisten: Wo am oberen Ende edle Camper vom Schlage eines California Ocean schon ohne Extras knapp unter 70.000 Euro liegen, da legt der Transporter als weißer Kastenwagen, "Leuchtorange" gibt‘s ohne Aufpreis, ab 33 308 Euro los, netto sind es 27.990 Euro, in Handel & Gewerbe erwarten Kunden Preise ohne Mehrwertsteuer. Und sie erwarten ein Auto ohne Schnörkel, das zuverlässig seinen Dienst tut, auch wenn mal etwas rustikaler am Volant gekurbelt wird.