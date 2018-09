Von Daniel Hund

Heidelberg. Gefühlt war es vorgestern, doch es ist mittlerweile schon eine halbe Ewigkeit her, dass Volkswagen den Golf in einen Supersportler verwandelte. 2003 war’s, als die Wolfsburger den R32 ins Rennen schickten. Er löste damals den GTI und den VR6 als Topversionen ab. Sechs Zylinder, 241 PS, fette Auspuffanlage und stylisher Bodykit - das war damals eine echte Ansage. Mittlerweile ist die "32" im Namenszug längst verschwunden und aus sechs Zylindern wurden vier. Gestiegen ist dafür die Leistung. Satte 310 PS hat der aktuelle Golf R an Bord, sprintet in 4,6 Sekunden von 0 auf 100 km/h und kann so selbst den einen oder anderen Porschefahrer ärgern. Denn wenn es der R-Steuermann darauf anlegt, behauptet er sich hartnäckig im Rückspiegel des Schwabenpfeil.

Volkswagen Golf R Hubraum (ccm): 1984 Maximale Leistung (PS): 310 Maximales Drehmoment (Nm): 400 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 4,6 Beschleunigung 0 auf 80 km/h (s): 3,3 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 Leistungsgewicht (kg/PS): 4,7 Leergewicht (kg): 1505 Antrieb: permanenter Allradantrieb RNZ-Testverbrauch (l): 9,1 CO2-Emission (g/km): 163 Preis (Euro): 43.200

Unter der Haube werkelt ein Reihenvierzylinder mit zwei Litern Hubraum. Nostalgikern ist das ein Dorn im Auge. Sie sehnen die gute alte Zeit zurück. Die geballte Power von sechs Zylindern. Doch mal ganz ehrlich: Mit dem R zeigt VW eindrucksvoll, dass weniger eben doch mehr sein kann. Die Fahrleistungen, die der jüngste R-Spross mitbringt, sind beeindruckend. Die Beschleunigung ist brachial. Die 4,6 Sekunden sind im hart umkämpften Segment der Kompaktsportwagen eine echte Ansage. Selbst der Ford Focus RS, der 40 Pferdestärken mehr zu bieten hat, kommt da nicht mit. Möglich werden derartige Höhenflüge durch das Sieben-Gang-DSG. Das Doppelkupplungsgetriebe wurde von Volkswagen weiter verfeinert. Doch das alles hat eben auch seinen Preis: Von einem Volkswagen im herkömmlichen Sinn kann man beim R nicht mehr sprechen. Der Startpreis liegt bei 43.200 Euro. Richtig, das ist ein ordentlicher Batzen, den man für einen Kompaktsportler erst mal auf der hohen Kante haben muss.

Zumal die Konkurrenz mittlerweile groß ist: Der bereits angesprochene Focus RS oder auch der Civic Type R locken die überwiegend jungen Käufer mit ähnlichen Fahrleistungen. Nur ein paar Zehntelsekunden trennen beide voneinander. Einen großen Unterschied gibt es dann ab doch: Im Gegensatz zu den anderen beiden Raketen verbindet der Golf R sportliche Höchstleistungen mit einem großen Maß an Komfort. Mit ihm kann man auch mal die Oma und den Opa abholen und ganz gesittet zum nächsten Biergarten düsen. Im Type R geht das natürlich auch, ist aufgrund der tiefen Sitzposition und des brettharten Fahrwerks aber eine Herausforderung.

Nachholbedarf hat der R noch in Sachen Sound. Kernig ist anders. VW scheint es ähnlich zu sehen und bietet gegen Aufpreis eine Auspuffanlage des slowenischen Tuning-Spezialisten Akrapovic an. Rund 4000 Euro wechseln dafür den Besitzer. Der Unterschied ist unüberhörbar. Satt - aber nicht übertrieben - blubberte der RNZ-Testwagen vor sich hin. Allerdings darf kein falscher Eindruck entstehen: Sound-Ingenieure hin oder her, an die kernige Akustik des R32 kommt die Akrapovic-Variante nicht heran. Dazu fehlen zwei Zylinder.

Optisch ist der Golf R schnell identifiziert: Seine Spoiler verraten ihn, lassen ihn aggressiver, deutlich sportlicher wirken als seine schwächeren Brüder. Gereist wird auf schicken und funktionalen Sportsitzen. Legt man noch ein paar Euros oben drauf, rollt der eigene R-Renner mit einem Infotainment-System an, das voll auf der Höhe der Zeit ist.

Fazit: Der R ist der Golf im Schafspelz. Einer, mit dem man Spaß haben kann. Einer, mit dem man auch die Großen der Rennbahn ärgern kann. Doch ein Schnäppchen ist auch er nicht. Ist man auf der Suche nach einem alltagstauglichen Auto, das bei Bedarf auch auf der linken Spur eine gute Figur macht, könnte sich der Golf R zum Volltreffer entwickeln.