Von Daniel Hund

Heidelberg. Rund fünfeinhalb Meter lang, ein Kühlergrill, der einem Mann um die 1,80 m fast auf Augenhöhe begegnet, Trittbretter, die an Surfbretter erinnern und noch dazu dieses knallige Orange. Der Ford Ranger Wildtrak, der da am Straßenrand parkt, ist nicht zu übersehen. Ein echter Brocken, der Respekt einflößt: "Hey, du da, mach mal Platz, jetzt komme ich", scheint er einem regelrecht zuzuflüstern.

Der Ford Ranger ist einer dieser Pick-ups, die man einst eigentlich nur im Gelände gesehen hat. Bei Arbeitern, die eine große Ladefläche brauchen. Bei Holzfällern, die im Wald ihre Kettensägen durchs Geäst jagen. Doch die Zeiten haben sich geändert: Aus dem Arbeitstier ist ein Lifestyle-Produkt geworden, das auch in der Innenstadt eine gute Figur machen kann und soll.

TECHNISCHE DATEN Ford Ranger 3,2 TDCi Wildtrak Motor: 5-Zylinder Reihenmotor Hubraum (ccm): 3198 Maximale Leistung (PS): 200 Maximales Drehmoment (Nm): 470 Antriebsart: Allrad Bodenfreiheit (mm): 232 Watttiefe (mm): 800 Leergewicht (kg): 2337 Anhängelast ungeb./ gebr. (kg): 750/3500 CO2-Emission (g/km): 175 Preis (Euro): 46.214

Den Ranger gibt es in verschiedenen Ausführungen. Erstens: Mit Einzelkabine und zwei Türen/Sitzen. Zweitens: Mit einer Art Extrakabine mit zwei Flügeltüren und 2+2 Sitzen. Und drittens: Mit Doppelkabine mit vier Türen und fünf Sitzen. Die RNZ war mit der dritten Variante unterwegs. Befeuert wurde sie von einem 3,2-l-TDCi-Fünfzylinder-Dieselmotor. 200 PS und ein Drehmoment von 470 Newtonmeter setzt der frei.

Abstecher ins Gelände werden quasi zum Kinderspiel. Dafür sorgen bei den Allradversionen drei verschiedene Fahrmodi. Als Denker und Lenker kann man zwischen Heck- und Allradantrieb hin und her switchen. Und wenn es mal wirklich etwas kniffliger wird, gibt es noch die Option "low range": Im 4L-Modus rollt der XXL-Ford unter anderem durch bis zu 80 Zentimeter tiefes Wasser.

Dass es sich um kein normales Arbeitstier handelt, wird einem spätestens klar, wenn man die üppige Ausstattungsliste samt diverser Extras checkt. Denn unmöglich ist beim Ranger nichts: Da wären unter anderem das Kommunikations-System Sync2, ausgestattet mit einem Acht-Zoll-Touchscreen inklusive Notruf-Assistent, das elektronische Stabilitätsprogramm ESP mit Überschlag-Schutzsystem, ein Spurhalte-Assistent und ein Tempomat mit Auffahrwarn-System. Kurzum: Der Ranger kann derart aufgepimpt werden, dass er sich in Sachen Ausstattung vor dem einen oder anderen Oberklassen-Gleiter nicht verstecken muss.

Los geht der Ranger-Spaß bei exakt 28.572 Euro, entscheidet man sich für die Wildtrak-Version, düst man mit der Topversion von A nach B. 46.214 Euro werden für die fällig. Dann ist aber auch so ziemlich alles an Bord, was Ford für seinen Großen auf Lager hat. Der RNZ-Testwagen hatte noch ein zusätzliches Laderaumrollo verbaut. Das ist sehr praktisch, weil es verschließbar ist. Kostet aber auch nochmals knapp 2000 Euro oben drauf.