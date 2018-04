Von Heiko P. Wacker

Frankfurt. Man mag es lieben oder nicht: Das Schlautelefon hat unseren Alltag erobert. Vor allem jene, die ins digitale Zeitalter hineingeboren wurden, erwarten deshalb auch von ihrem Auto ganz selbstverständlich entsprechende Talente der Konnektivität. Fiat wiederum hält den "Digital Natives" nun den Spiegel vor: Im Moment rollen die ersten Mirror-Sondermodelle auf Basis des Fiat 500 zur Kundschaft, die Preise beginnen bei 16.290 Euro.

Hintergrund Fiat 500 Mirror Dreitürer, Kleinwagen, 4 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 3 571/1 627/1 488-1 520 (unbeladen)/2 300 mm; Kofferr.: 185-550 l; Leergew.: 940 - 1 055 kg. Motor: 2/4-Zyl.-Otto, 0,9-1,2 l, 51 kW/69 PS bis 88 kW/105 PS, Normverbrauch: 3,8-4,8 l, CO2: 88-115 g/km; Preise: ab 16.290 Euro. Cabriolet Fiat 500C Mirror: ab 18.890 Euro; Fiat 500L Mirror: ab 16.990 Euro; Fiat 500X Mirror: ab 19.490 Euro.

Den knuffigen 500er als "Spiegelhalter" zu wählen, das macht natürlich Sinn: Mit diesem Erfolgsmodell verbindet man noch am ehesten die Generation Smartphone, die ohne Scheu Gefallen daran findet, das eigene Gerät auf dem Display des Fiat zu spiegeln. Daher ja auch der Name - auch wenn der Kontakt noch eines Kabels bedarf, die Verbindung via Bluetooth ist nicht vorgesehen. Vorgesehen ist dafür eine ganze Menge an Alltagsnutzen, eben durch das Einbinden des "Schlautelefons" ins bordeigene Entertainmentsystem Uconnect. Der Smartphone-Bildschirm wird via USB-Kabel auf den sieben Zoll messenden Monitor im Armaturenbrett übertragen, gespiegelt eben. Die ganze Armada an Anwendungen, Telefongespräche, Nachrichten senden und empfangen, Musik vom Handy über das Soundsystem des Fahrzeugs streamen oder auch die Nutzung des Telefons als Navi, dies alles steht nun zur Verfügung. Noch einen drauf setzt der hauseigene Service "Mopar", mit dem sich das System zum Einstiegspreis von 300 Euro gehörig aufbrezeln lässt. Ein eigenes Bauteil mit separater SIM-Karte, etwa so groß wie eine Zigarettenschachtel und unsichtbar in den Tiefen der Armaturentafel verbaut, spricht all jene an, die ihrem Auto nah sein möchten, auch wenn sie ihrem Auto nicht nah sind.

Sicherheit und Fernabfrage stehen hier im Zentrum, das Smartphone wird zum verlängerten Arm in den Fiat. Vom Sofa aus prüfen, ob man den Wagen zugesperrt hat? Kein Problem. Mal eben aus der Ferne die Tür öffnen? Hat man den fünfstelligen Code, geht auch das. Und wenn der Filius den 500er für die abendliche Spritztour haben möchte? Dann legt Papi mit bis zu 20 verschiedenen Punkten auf der digitalen Landkarte ein Terrain fest, und die erlaubte Höchstgeschwindigkeit gleich mit. Ein Ferneingriff ist zwar nicht möglich, und wäre auch viel zu riskant. Doch die Kontrolle liegt beim Besitzer.

Papa weiß aber auch Bescheid, wenn sich das Auto ohne äußeres Zutun bewegt. Dann wird automatisch Alarm ausgelöst, die entsprechend informierten Kundenbetreuer sitzen in Italien. Und weil die sich auch melden, wenn der Wagen mal auf einer Fähre übers Wasser dümpelt, sollte man die Funktion in so einem Fall tunlichst deaktivieren. Übrigens stellt das System auch bei Pannen oder einem Unfall den Kontakt her. Und wenn man in der Hektik des samstäglichen Einkaufens mal wieder verschusselt hat, wo denn das Wägelchen gerade parkt, lotst uns die Technik automatisch zu den eigenen vier Rädern.

Fast schon selbstverständlich ist da der Verweis auf das Abfragen der Füllstände der Batterie, des Tanks und des Luftdrucks. Auch anstehende Kundendiensttermine werden mitgeteilt, was wiederum für Flottenmanager interessant ist. Mopar ist dabei für das erste Jahr kostenlos an Bord, anschließend wird der Dienst gebührenpflichtig. Rund 70 Euro stehen im Raum, wobei zu erwarten sein dürfte, dass auch andere Fahrzeuge des Konzerns künftig entsprechend ausgerüstet werden, bei Alfa laufen die ersten Tests. Und auch eine Nachrüstung für ältere Modelle scheint zumindest denkbar.

Bestellbar waren der Fiat 500 Mirror, der Fiat 500X Mirror und der Fiat 500L Mirror seit Jahreswechsel, das Entertainmentsystem Uconnect ist hier serienmäßig, wie auch die Kompatibilität zu Apple CarPlay und Android Auto von Google. Man sollte jedoch schauen, dass man nicht mit einem älteren Betriebssystem in die Röhre schaut statt auf den "spiegelnden" Monitor. Los geht’s ab 16.290 Euro im Falle des Fiat 500 Mirror, für den alle Motorversionen der Baureihe zur Verfügung stehen - drei von vier Kunden entscheiden sich dabei für die 69 PS starke Einstiegsmotorisierung - während für den bei 19.490 Euro startenden 500X vier Maschinen mit bis zu 120 PS angeboten werden. Der 500L Mirror geht den Mittelweg: Ab 16.990 Euro beginnend hat man hier die Wahl zwischen drei Benzinern, zwei Dieseln und einer CNG-Variante. Außerdem bietet der "L", dessen Aggregate zwischen 95 und 120 PS leisten, als auffälligstes Kennzeichen eine schicke Zweifarb-Lackierung: Manch einer wird da flux sein Schlautelefon zücken, um dem Freundeskreis ein Foto über die sozialen Medien zukommen zu lassen. Geht ja auch über den Monitor des Autos ...