Von Heiko P. Wacker

Hamburg. Selten war ein neues Fahrzeug auf so eine kurze Strecke fokussiert wie der e-Crafter von VW. Denn ihm geht es vor allem um die sprichwörtliche letzte Meile, beispielsweise in der innerstädtischen Paketzustellung. Die lässt sich künftig auch ohne Auspuff bewältigen. In diesen Wochen werden die ersten Fahrzeuge ausgeliefert, los geht es ab 82.748 Euro.

Den Crafter mit Auspuff kennen wir gut, seit rund zwei Jahren ist der große Hannoveraner unterwegs: Als weißer Kastenwagen im innerstädtischen Lieferverkehr, aber auch als treuer Geselle vieler Handwerker oder Servicetechniker. Doch dachte man bei VW schon bei der Planung des aktuellen Crafter ein bisschen weiter, und arrangierte die Fundamente des Autos so, dass sich auch eine E-Maschine samt Batterien würde unterbringen lassen. Der Laderaumboden wurde hierfür zehn Zentimeter nach oben verlegt, wie es auch im Falle des konventionellen Crafter mit Heckantrieb der Fall ist.

TECHNISCHE DATEN VW e-Crafter Vollelektrisches Nutzfahrzeug (CD-Segment), Kastenwagen, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 5 986/2 040/2 590/3 640 mm, Ladevolumen: max. 10,7 m³, zul. Gesamtgewicht: 3,5 bzw. 4,25 t, E-Motor: Synchronmaschine mit 136 PS bei 3000 - 12.000 U/min, 290 Nm bis 3 000 U/min, 1-Gang Automatik, Frontantrieb, Lithium-Ionen-Akku, Nennkapazität: 35,8 kWh, 323 V, Ladedauer: 45 min (DC 40 kW 80%) bis 17 h (AC 2,3 kW 100%), Preis: ab 82.748 Euro.

Dennoch bietet auch der Stromer noch ordentlich Platz: In den Laderaum der auf dem mittleren Radstand aufbauenden E-Variante passen nach wie vor vier Europaletten, trotz der Lithium-Ionen-Akkus im Unterboden kann das volle Volumen des 2590 Millimeter hohen Hochdach-Kastenwagens, und das sind 10,7 Kubikmeter, genutzt werden. Gleiches gilt für weitere wichtige Maße wie die Durchladebreite, die bei 1380 Millimetern liegt, oder die 1861 Millimeter messende Laderaumhöhe.

Die maximale Zuladung beträgt je nach Ausführung zwischen 0,975 und 1,72 Tonnen, das zulässige Gesamtgewicht liegt bei 3,5 beziehungsweise 4,25 Tonnen, wobei auch die große Version in Deutschland mit dem Führerschein der Klasse B zumindest bis 2019 gefahren werden darf, für Elektrofahrzeuge gelten Ausnahmeregelungen, die wohl auch eine Verlängerung erfahren dürften. Den e-Crafter selbst kann man übrigens nicht "verlängern", ein Hängerbetrieb ist ausgeschlossen.

Möglich ist hingegen - und das wird immer wichtiger, die Technik schreitet auch hier voran - das Laden an 40 kW starken Schnellladestationen. An einem solchen Strom-Kiosk lässt sich die 35,8 kWh fassende und 350 Kilo schwere Batterie in 45 Minuten zu 80 Prozent vollpumpen, für die restlichen 20 Prozent braucht es aus physikalischen Gründen, alle Zellen werden sozusagen sachte "aufgefüllt", noch einmal eine knappe halbe Stunde. Länger dauert es naturgemäß an der Wallbox, hier sind es rund fünfeinhalb Stunden - an der normalen Steckdose hingegen sollte man sich für 17 Stunden nichts vornehmen.

Mittlerweile scheint dies indes ein eher theoretischer Wert zu sein, werden die Fahrzeuge doch zumeist ohnedies an einer Wallbox stehen. Der typische Einsatz des e-Crafter bei einem Zusteller dürfte wohl so ausschauen: Sechs Tage die Woche durch die Stadt tingeln, täglich hundert Mal anhalten, und dabei ganze 70 Kilometer Strecke machen. Die Reichweite, theoretisch 173, faktisch eher 120 Kilometer, reicht denn auch für den Alltagseinsatz im Zustellgewerbe völlig aus. So groß wie nötig, so klein wie möglich: Stromspeicher sind immer noch ein gewaltiger Kostenfaktor.

Der bereits bestellbare e-Crafter geht ab 82.748 Euro - brutto wohlgemerkt, netto sind es rund 69.500 Euro - an den Start, wurde jedoch mit diversen Assistenzsystemen aufgewertet. Ein deutlicher Beweis der Absicht, den E-Hannoveraner als Technologieführer zu verorten. Entsprechend entspannt dirigiert man den großen VW, wie erste Testfahrten durch die Innenstadt Hamburgs zeigten, durch den Verkehr. Der Testwagen war realitätsnah mit einer 400 Kilo wiegenden Beladung im Heck versehen, die das beachtliche Spurtvermögen nicht spürbar einzudämmen vermochte. Das ist eben der Vorteil einer E-Maschine: Wenn maximal 290 Newtonmeter da sind, dann sind die halt ab der ersten Umdrehung da, Zusteller werden den e-Crafter lieben, so viel ist sicher, zumal es einem die Eingang-Automatik vom Typ EQ 290 wunderbar leicht macht, durch den Verkehr zu wuseln. Erst bei Tempo 90 wird der Elektromotor, eine Synchronmaschine des Typs EEM85, abgeriegelt, das reicht für die innerstädtische Zustellung.

Und vor der Ampel? Fuß vom Pedal, und schon wirft die auf maximale Rekuperation eingestellte Motorbremse den Anker, im Display lässt sich nun auf Wunsch betrachten, wie der Strom von den Vorderrädern in den Speicher zurückfließt, auch bei einer Stadtrunde mit Stopps und heftigen Spurteinlagen - wie sie realistisch sein werden, machen wir uns nichts vor - stieg der Schnitt nie über 30 Kilowattstunden. Im offiziellen Modus liegt der Verbrauch, gemessen mit einer knappen Tonne im Laderaum, bei 21,54 kWh auf 100 Kilometer.