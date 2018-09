Von Axel F. Busse

Heidelberg. Zielstrebig hat sich die koreanische Marke Kia zum Vollsortimenter entwickelt und bietet in jedem Segment, das zum Beispiel deutsche Volumenhersteller besetzen, ein eigenes Pendant an. Der Kleinwagen Rio ist unlängst in der vierten Generation erschienen und gemäß dem Trend der Hubraumverringerung ist er auch mit Einliter-Dreizylinder zu haben. Der RNZ-Praxistest bringt Fahreindrücke.

Zwar kann der Rio bisher nicht ernsthaft an der Vormachtstellung des VW Polo auf dem deutschen Markt kratzen - bis Ende August erreichte er etwas mehr als ein Zehntel von dessen Stückzahl - jedoch versucht Kia mit solider Grundausstattung und vielen Optionen Kunden abzuwerben. Billigangebote hat Kia nicht mehr nötig und so ist der Einstieg bei 18.590 Euro für den Dreitopf-Direkteinspritzer als durchaus selbstbewusst anzusehen.

Diesen aufgeladenen Motor gibt es wahlweise mit 100 oder 120 PS, wobei der stärkere Direkteinspritzer den Leistungszuwachs aus erhöhter Drehzahl bezieht. Der schwächere Motor trieb, kombiniert mit einem Fünfganggetriebe, den Testwagen an, sein maximales Drehmoment liegt bei 172 Nm. Den Verbrauch gibt der Hersteller mit kombinierten 4,5 Litern Super auf 100 km an. Die 1,2 und 1,4 Liter großen Vierzylinder-Sauger rangieren - auch preislich - in der Modell-Hierarchie unterhalb des Dreienders, denn sie leisten 84 bzw. 99 PS.

Statt sich in extravaganten Design-Experimenten zu ergehen, setzt Chefzeichner Peter Schreyer auf eine solide, saubere Gestaltung, die ohne Effekthascherei auskommt und sich nicht schnell abnutzt. Die etwas markantere "Tigernase", so nennt der Hersteller die Optik des Frontgrills, und die geglätteten Flanken fügen sich zu einem harmonischen Gesamtbild des 4,07 Meter langen Fünftürers. An Länge hat er gegenüber dem Vorgänger nur knapp zwei Zentimeter zugelegt, so dass dies kaum auffällt. Über 2,58 m Radstand freuen sich besonders die Passagiere der Rückbank, denn dort herrscht jetzt mehr Beinfreiheit. Trotz des geringen hinteren Überhangs von nur 66 Zentimetern gelang es, auch noch 37 Liter mehr Kofferraum zu schaffen (jetzt 325 Liter). Allerdings ist die Ladekante mit 72 Zentimetern für einen Kleinwagen nicht gerade niedrig.

Der Geist des Komforts weht durch den Innenraum, vor allem dann, wenn man sich die Ausstattungslinie "Spirit" gönnt. Es ist noch nicht so lange her, das war Kleinwagen ein Synonym für Hartplastik-Ödnis. Dieser Rio lässt das vergessen, die Möblierung macht einen hochwertigen Eindruck.

Zum Ausstattungsumfang: Außer Leichtmetallfelgen und Abbiegelicht, Notbremsassistent und Tempomat, Klimaautomatik und beheizbarem Lenkrad kann man sich noch über Parksensoren hinten, Nebelscheinwerfer, Rückfahrkamera Sitzheizung vorn, Spurhalteassistent, elektrische Außenspiegel und elektrische Außenspiegel freuen. Regensensor und Bluetooth-Freisprecheinrichtung, Radio mit MP3-Funktion und USB-Buchse , 5-Zoll-TFT-Display und funkfernbedienbare Zentralverriegelung sind ebenfalls an Bord. Will man seinen Spirit-Wagen noch mit einem Navigationssystem aufrüsten, kostet das 790 Euro.

Das ist schon allerhand und das Fahren macht auch noch Spaß. Der wendige Fünftürer ist leicht so manövrieren, die Lenkung ist direkt, gibt gute Rückmeldung und das Fahrwerk hat Nehmerqualitäten, so dass es Holperpflaster genügsam wegsteckt. Mit rund 1200 Kilogramm ist die Karosserie leicht genug, um der nicht gerade üppigen Durchzugskraft des Motors keine Probleme zu bereiten. Allerdings kann es wegen der lang übersetzten Gänge vier und fünf schon mal nötig sein, in den Dritten zu schalten, um auf Überholtempo zu kommen. Das etwas robuste Klangbild eines Dreizylinders ist auch dem Kia-Motor zu eigen, aber das stört nicht weiter, wenn man die Gänge nicht allzu sehr ausdreht.

Mit weniger Spaß muss man an der Tankstelle rechnen. Denn auch verhalten geführte Probefahrten konnten den Test-Rio nicht dazu bewegen, weniger als 6,7 Liter Sprit je 100 Kilometer zu verlangen. Das ist schon arg durstig für solch einen kleinen Hubraum, zumal der Wagen während mehrerer hundert Kilometer Testfahrt nicht einmal in die Nähe der Höchstgeschwindigkeit von 186 km/h getrieben wurde. Man möchte sich gar nicht ausmalen, wo der Verbrauch gelegen hätte, wäre das Fahrzeug nicht mit einer serienmäßigen Start-Stopp-Vorrichtung ausgestattet gewesen. Das Sechsganggetriebe, das Kia für den 120-PS-Motor anbietet, hätte hier vielleicht noch etwas Linderung schaffen können.

Fazit: Was Design, Ausstattung und Fahrverhalten angeht, braucht sich der Kia Rio nicht hinter seinen deutschen Hauptkonkurrenten Polo, Fiesta und Corsa zu verstecken. Komfortabel und praktisch ärgert er die Platzhirsche. Dass er auch preislich zu den Führenden aufgeschlossen hat, muss man hinnehmen. Wäre schön, wenn man besondere Sparsamkeit als Kaufargument ins Feld führen könnte, doch dieser Test gab dazu keinen Anlass. Vielleicht ist doch der Saugmotor mit einer Pferdestärke weniger die bessere Wahl.