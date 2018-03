Von Axel F. Busse

Heidelberg. "Nischenprodukt" bedeutet im Automobilbereich oft, dass die Fahrzeuge kostspielig und selten auf der Straße zu sehen sind. Auf das 6er Gran Coupé von BMW trifft dies zu. Selten heißt aber auch langlebig, denn andere Autos, die 2012 vorgestellt wurden, sind längst runderneuert oder in 2. Generation auf dem Markt. Grund genug also, mit dem 640i Gran Coupé einen RNZ-Praxistest zu unternehmen.

Seit die klassische Trennung zwischen Limousinen und Coupés aufgehoben ist, gebiert der Einfallsreichtum von Design- und Entwicklungsabteilungen immer neue Ausprägungen einer Fahrzeuggattung, die eigentlich überflüssig ist. In der Nische trifft man zuverlässig auf geringe Kopf- und Beinfreiheit hinten, doch der Wettbewerbsmechanismus funktioniert: Wenn die Konkurrenz einen hat, brauchen wir auch einen. Der CLS von Mercedes machte 2004 den Anfang, seither sind von Jaguar bis Kia, von Audi bis Volkswagen viele weitere Flachdächler mit vier Türen dazu gekommen. Ob es einen Nachfolger für das 6er Gran Coupé gibt, ist allerdings fraglich, denn inzwischen heißt der Viertürer der 6er-Reihe Gran Turismo.

Hintergrund Motor: R6-Benziner, 2979 ccm, Twinscroll-Turbo Leistung: 320 PS zwischen 5800 und 6000 U/min Max. Drehmoment: 450 Nm zw. 1300 und 4500 U/min Verbrauch (Schnitt nach EU-Norm): 7,8 Liter/100 km Kohlendioxidemission: 182 g/km Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 5,4 [+] Lesen Sie mehr Motor: R6-Benziner, 2979 ccm, Twinscroll-Turbo Leistung: 320 PS zwischen 5800 und 6000 U/min Max. Drehmoment: 450 Nm zw. 1300 und 4500 U/min Verbrauch (Schnitt nach EU-Norm): 7,8 Liter/100 km Kohlendioxidemission: 182 g/km Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 5,4 Sekunden Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h (abgeregelt) Leergewicht / Zuladung: 1825 kg / max. 570 kg Kofferraum: 460 l, erweiterbar bis auf 1265 l Basispreis: 83.300 Euro

[-] Weniger anzeigen

Mit 5,07 Metern Außenlänge gehört der BMW zu den stattlichsten Kalibern seiner Art. Was gut ist, denn rund um die Logenplätze der ersten Reihe geht es wohltuend geräumig zu. Wer dahinter Platz nehmen darf oder muss, ist nicht so komfortabel aufgehoben, auch wenn die ausgeformten Einzelsitze höchstes Beförderungsniveau suggerieren. BMW hat sich gar nicht erst die Mühe gemacht, das Gran Coupé als Fünfsitzer anzupreisen, sondern die Formel "4+1" erfunden, die eine konzeptionelle Nähe zu den so genannten "2+2"-Sitzern nahe legt. Man kann wohl einen fünften Passagier dort hinten unterbringen, doch es ist für alle Beteiligten besser, wenn er nicht zu alt und die Fahrt nicht zu lang ist.

Der geschmeidigen Optik des Wagens tut dies natürlich keinen Abbruch. Zeitlos schön und elegant erscheint die Formgebung, wenngleich man gar nicht wissen möchte, wie es um die erhabene Erscheinung bestellt ist, wenn der Wagen auf den serienmäßigen 17-Zoll-Rädern heranrollt. Die äußerst kleidsamen 19-Zoll-Felgen des Testwagens freilich tragen zu dem harmonischen Gesamtbild bei, das sich für einen BMW der 6er-Reihe gehört. 460 Liter Kofferraum (per Durchlade auf 1265 Liter erweiterbar) untermauern das Ziel, bauartbedingten Einschränkungen ein Maximum an Alltagstauglichkeit abzutrotzen.

Dass sein Wagen etwas hermacht, trägt schließlich zum Wohlbefinden des Fahrers bei, auch wenn sich vom Platz hinter dem Lenkrad aus weder abschätzen lässt, wo die ultralange Haube endet, man noch so recht weiß, was außerhalb des schmalen Sichtspektrums jenseits des Heckfensters passiert. Da trifft es sich gut, dass die Abstandsmelder fürs Einparken und eine Rückfahrkamera aufpreisfrei mit an Bord sind. Desgleichen gilt für die Sitzheizung vorn und hinten, den Fernlichtassistenten, Navigationssystem, WLAN-Hotspot, Alarmanlage, Surround-View und Lenkradheizung. Wer den Ehrgeiz hat, den Preis seines Gran Coupés in Richtung Sechsstelligkeit zu treiben, ordert einfach noch das adaptive Fahrwerk, Komfortsitze und die Vierzonen-Klimaanlage, das Driving-Assistent-Plus-System und ein Head-Up-Display dazu.

Alles an seinem Platz: Das Cockpit des 640i. Foto: Busse

Die tiefe Sitzposition trägt ihren Teil zum sportlichen Fahrgefühl bei, jedoch sollte jeder, der in mittleren Jahren die Anschaffung erwägt, daran denken, dass die Beweglichkeit für Ein- und Ausstieg im Alter nachlässt. Einen Rest von Beweglichkeit muss man sich schon deshalb bewahren, weil sie für das Anlegen des Sicherheitsgurts gebraucht wird - eine elektrische Zuführung wie bei anderen Modellen sucht man vergebens. Originell ist der asymmetrische und auf den Fahrer ausgerichtete Mittelkonsole, die den Eindruck, in einem Sportwagen-Cockpit zu sitzen, noch verstärkt.

Nicht nur der Preis, sondern auch das Gewicht des Fahrzeugs wird mit immer neuen Annehmlichkeiten in die Höhe getrieben und bis zur Zwei-Tonnen-Marke fehlt bei Vollausstattung nicht viel. Den bewährten Sechszylinder-Turbo bringt das aber nicht in Verlegenheit, denn er operiert mit 320 PS und 450 Newtonmetern Drehmoment, das knapp über Leerlaufdrehzahl bereit gestellt wird. Außerdem ist das Aggregat so mit der Abgasanlage abgestimmt, dass man leicht auf die Idee kommen könnte, es mit mehr Hubraum oder mehr Zylindern und mehr von beidem zu tun zu haben. Eine bassige, kernige Soundkulisse ist die Folge, sobald man Leistung für mehr als nur Stadttempo abruft. Agilität und Fahrdynamik sind bei BMW Kernwerte der Marke. Sie bei einem Nahezu-Zweitonner freizusetzen, ist eine große Herausforderung, aber die Bayern können das. Ganz kaschieren lässt sich die Masse natürlich nicht, aber präzise ums Eck zirkeln - der Integral-Aktivlenkung (+1950 Euro) sei Dank. Das einstellbare Fahrwerk erlaubt eine spürbare Spreizung zwischen weichgezeichnetem Komfort und sportlicher Härte, die entsprechenden Einfärbungen des Displays untermauern dies mit einem visuellen Eindruck.

Die Achtgangautomatik teilt das Antriebsmoment bedarfsgerecht zu, das heißt, es schaltet auch schon mal zwei Stufen herunter, wenn der Fahrer oder Fahrerin durch ihre Gangart zu erkennen geben, dass sie maximale Beschleunigung wünschen. Die Benutzung der Lenkrad-Paddel ist für zügige Übersetzungs-Wechsel also nicht vonnöten.