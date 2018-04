Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist noch gar nicht so lange her, da wurde BMW ein wenig schief angeschaut. Das war im Frühjahr 2013, als die ersten Fahrzeuge des Dreier Gran Turismo von der Rampe rollten. Das Heck war gewöhnungsbedürftig. Es wurde spöttisch als Rucksack abgetan, als Stilbruch. Und das, obwohl der Fünfer GT längst als Vorreiter auf dem Markt war. Mittlerweile sind die Vorurteile Geschichte. Der Dreier-Spross gefällt. Und soll laut Umfragen sogar die Dreier-Variante sein, mit der die Kundschaft am zufriedensten ist.

Wie auch immer, die Vorzüge der Fließheck-Version der Münchner liegen auf der Hand. Platz wird bei ihm groß geschrieben. Von der Stoßstange bis zum Heck misst er 4,82 Meter, damit ist er länger als alle anderen Dreier-Varianten. Und das macht sich bemerkbar. Es ist nicht übertrieben, wenn man sagt, er ist so komfortabel wie die Limousine, so geräumig wie der Touring und hat rein äußerlich die Eleganz des Coupés. Längere Reisen sind mit dem GT somit ein Kinderspiel: Gerade in der zweiten Reihe erfreut man sich an einer enormen Beinfreiheit.

Demnach ist der GT also der perfekte Dreier? Das wäre zu einfach. Und entspricht eben auch nicht der Realität. Ein kurzer Blick auf deutsche Straßen genügt, um zu erkennen, dass der Kombi und die Limousine nach wie vor weiter oben in der Käufergunst stehen.

Bereuen wird eine Testfahrt mit dem Dreier GT aber sicher niemand. Die RNZ war mit einem starken Diesel unterwegs: dem 330d, der es auf 258 PS bringt. Er steht ab 53.750 Euro beim Händler und ist nach dem 335d der stärkste Selbstzünder im Dreier-GT-Sortiment. Die günstigste Version ist der 318d, den es ab 40.650 Euro gibt.

Die Fahrdaten des 330d sind imposant. Der Sprint von 0 auf 100 km/h gelingt in 5,7 Sekunden und wer es darauf anlegt, knackt auch die 250-km/h-Marke. Auf die Waage bringt das gute Stück knapp 1,8 Tonnen. Ein dicker Brocken also, aber auch ein geschmeidiger: Die Kurvenlage ist sehr gut. Das Fahrwerk ist sportlich abgestimmt, bietet jedoch auch eine große Portion Komfort. Kurzum: Es gibt nichts zu meckern, wenn man mit dem 330d seine Runden dreht. Den Verbrauch beziffert BMW auf 5,8 Liter. Ein Wert, der während der RNZ-Testfahrten nicht zu erreichen war. Nach ein paar Ausritten durch das Heidelberger Stadtgebiet und die eine oder andere Ausfahrt auf der A5, pendelte sich der 330d bei 7,2 Litern ein.

Zum Innenraum: Der wirkt nach dem Facelift deutlich aufgeräumter und hochwertiger. Neben Kunstsoff-Elementen kommt nun auch mehr Chrom und Dekorholz zum Einsatz. Das verleiht dem Gran Turismo einen gediegenen Auftritt mit Wohlfühlfaktor. Beim Cockpit sind sich die BMW-Macher treu geblieben. Alles ist übersichtlich aufgebaut und auch BMW-Neulinge finden sich im GT sehr schnell zurecht. An Bord sind zudem eine Ladeschale für das Smartphone und ein Wlan-Hotspot. Richtig, zwei Dinge, ohne die viele Menschen heutzutage scheinbar einfach nicht mehr auskommen.

> Fazit: Der Dreier GT 330d kann viel, ist ein Mix aus Vernunfts- und Spaßauto. Das Platzangebot ist für diese Fahrzeugklasse enorm. Auch das Automatikgetriebe lässt kaum Wünsche offen. Weniger schön wird es, wenn man sich mal etwas Zeit nimmt, und die aufpreispflichtige Extraliste studiert - da kommen schnell mal ein paar Euros zusammen. Das ist mittlerweile aber leider Standard in der Autoindustrie.