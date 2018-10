Von Michael Ossenkopp

Fans störten weder die hängenden Sitze noch ein Fahrgefühl wie auf hoher See, vielmehr schwärmten sie von der einmaligen Kurvenlage und dem gefühlten Cabrio-Luxus des aufrollbaren Vinylverdecks. Auch die ungewöhnliche Revolverschaltung - Motto: "Stoßen, kippen, ziehen" - oder die geteilten Klappfenster begeisterten die Anhänger. Ein typischer 2CV-Fahrer in den 60er Jahren pflegte einen alternativen Stil. Ob Hippie, Student oder Atomkraftgegner - mit dem neuen Gefährt sollte auch das neue Lebensgefühl präsentiert werden.

Fast 42 Jahre lang baute Citroën den 2CV. Dabei reicht seine Geschichte noch viel weiter zurück. Schon 1934 hatte Citroëns Generaldirektor Pierre-Jules Boulanger seinem Chefkonstrukteur André Lefèbvre den Auftrag erteilt, einen minimalistischen Kleinwagen zu entwickeln: "Entwerfen Sie ein Auto, das Platz für zwei Bauern in Stiefeln und einen Zentner Kartoffeln oder ein Fässchen Wein bietet." Schnell musste der neue Wagen nicht sein, dafür möglichst preiswert und auch von völlig Ungeübten problemlos zu steuern. "Die Federung muss so gut sein, dass ein Korb voller roher Eier eine Fahrt über holprige Feldwege unbeschadet übersteht", forderte Boulanger, "auf das Aussehen des Autos kommt es überhaupt nicht an."

der Vater des 2CV, Pierre-Jules Boulanger

1937 war der erste von 250 Prototypen fertiggestellt. Werksintern wurden sie "toute petite voiture" (TVP; übersetzt "ganz kleines Auto") genannt. Um Gewicht einzusparen, bestand die Außenhaut aus Aluminium. Zur kargen Ausstattung gehörte nur ein Frontscheinwerfer - keine Blinker und nicht einmal ein Anlasser. Dazu meinte Boulanger: "Das Auto ist für Bauern gedacht, die sind alle verheiratet und haben eine Frau, die die Kurbel betätigen kann." 1939 sollte der erste TVP präsentiert werden, doch der Ausbruch des Zweiten Weltkriegs verhinderte die Auto-Show. Während der deutschen Besetzung Frankreichs ließ Boulanger einige Prototypen zerlegen und verstecken, die meisten wurden allerdings vernichtet, nur eine Handvoll Exemplare sind erhalten geblieben.

Am 7. Oktober 1948 schließlich enthüllte Citroën in Paris ein vollständig überarbeitetes Modell. Designer Flaminio Bertoni, der 1955 für den Autobauer auch die "göttliche" DS-Reihe entwerfen sollte, hatte dem 2CV ein gefälligeres Aussehen verpasst. Dennoch verglichen Kritiker die Erscheinung mit "einer eingedrückten Wellblechgarage auf Rädern". Ein niederländischer Journalist bezeichnete das Fahrzeug nach dem gleichnamigen Märchen von Hans Christian Andersen als "lelijke eendje" ("hässliches Entlein") und begründete damit den deutschen Spitznamen "Ente". Nach der Vorstellung des Autos lästerte die französische Satrire-Zeitung "Le Canard enchaîné": "Eine Konservendose, Modell freies Campen für vier Sardinen."

Eine gelbe „Ente“ 1981 mit James Bond „In tödlicher Mission“​

Im Juni 1949 begann die Serienfertigung des 2CV - die zwei PS ("deux chevaux vapeur") stehen dabei für die günstige Steuerklasse, tatsächlich hatte schon das erste Modell neun Pferdestärke. Dazu Vorderradantrieb und 375 Kubikzentimeter Hubraum. So schaffte es der 2CV (nicht nur bei Rückenwind) auf 60 Stundenkilometer. Ein großer Federweg ohne Stabilisatoren sorgte für hohe Geländegängigkeit, ließ in Kurven aber die Seitenneigung beinahe gefährlich anmuten.

Nach dem Krieg waren Rohstoffe knapp und so konnten anfangs lediglich vier Autos am Tag hergestellt werden, was zu Wartezeiten von fünf bis sechs Jahren führte. Mit den ersten Modellen 2CV (A) wurden ab September 1949 vorrangig Landwirte und Gewerbetreibende beliefert. Bereits im Frühjahr 1951 brachte Citroën einen Lieferwagen auf 2CV-Basis mit zwei Flügeltüren am Heck auf den Markt. Diese "Kasten-Ente" (in Frankreich "Fourgonnette" genannt) entwickelte sich äußerst erfolgreich, zu den Großkunden gehörte die französische Post, die spanische Guardia Civil und die holländische Polizei. 1959 begann der offizielle Verkaufsstart in Westdeutschland. Die Standardausführung des 2CV kostete 3650 Mark und war damit etwas günstiger als ein VW-Käfer (3810 Mark).

Der Prototyp des Autos aus dem Jahr 1939.​

Mit Komiker Louis de Funès als "Gendarm von Saint Tropez" sorgte die Ente schon 1964 im Kino für Aufsehen. 1981 erhielt sie im James-Bond-Streifen "In tödlicher Mission" noch größere Aufmerksamkeit. Das knallgelbe Vehikel wurde mit 65 PS und verstärkter Karosserie aufgerüstet, damit es eine wilde Verfolgungsjagd überstehen konnte - wenn auch nicht ganz unbeschadet. Vom darauf folgenden Sondermodell "007" wurden 700 Stück gebaut.

Im Spätsommer 1967 erschien die etwas besser ausgestattete und stärkere Dyane, die technisch auf dem 2CV basierte und ihn eigentlich ablösen sollte. Daraus wurde aber nichts, die Produktion endete nach 16 Jahren. Die zuletzt produzierten Enten-Modelle verfügten über 29 PS und schafften Tempo 115. Am 27. Juli 1990 verließ der letzte 2CV - ein graues Modell "Charleston" - die Montagehallen im portugiesischen Mangualde. Er lief mit einem Trauermarsch der Werkskapelle vom Band ...

Insgesamt wurden über fünf Millionen Autos produziert, allein in Deutschland hatten im Laufe der Jahre rund 350.000 Enten einen glücklichen Besitzer gefunden. Offiziell sind in der Bundesrepublik heute noch knapp 12.800.2 CV zugelassen und werden meist liebevoll gepflegt. Der Kult um die berühmteste Ente seit Donald Duck lebt weiter.