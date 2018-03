Von Daniel Hund

Heidelberg. Besser hätte der Start nicht sein können. Kaum auf die Straße entlassen, war er auch schon ein Star, der Citroën C3 Aircross. Der kleine schnittige Franzose hat nämlich das geschafft, was die deutschen Handballer kürzlich verpasst haben: Er ist Europameister, staubte den "Autobest Award 2018" ab. Gesucht wurde dabei das beste in Europa erhältliche Auto. 31 Fachjournalisten aus 31 europäischen Ländern waren stimmberechtigt. 13 Kriterien standen auf dem Prüfstand. Darunter unter anderem das Preis-Leistungs-Verhältnis, das Design oder der Komfort. Hinter dem Mini-SUV von Citroën reihten sich der Opel Grandland X und der VW T-Roc auf den Plätzen zwei und drei ein.

Hintergrund Technische Daten Citroen C3 Aircross PureTech 110 Motor: Dreizylinder-Turbobenziner Hubraum (ccm): 1199 Leistung (PS): 110 Maximales Drehmoment (Nm): 205 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 183 Beschleunigung 0 - 100 km/h [+] Lesen Sie mehr Technische Daten Citroen C3 Aircross PureTech 110 Motor: Dreizylinder-Turbobenziner Hubraum (ccm): 1199 Leistung (PS): 110 Maximales Drehmoment (Nm): 205 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 183 Beschleunigung 0 - 100 km/h (s): 11,8 RNZ-Testverbauch (l): 7,6 CO2-Ausstoß (g/km): 126 Getriebe: Sechsstufen-Automatik Länge/Breite/Höhe/Radstand (m): 4,15/1,76/1,64/2,60 Leergewicht (kg): 1210 Kofferraumvolumen (l): 410 - 1289 Startpreis C3 Aircross (Euro): 15.290 Preis "Shine-Variante" (Euro): 22.960

Kann der Aircross die Vorschusslorbeeren auch im RNZ-Praxistest bestätigen? In der Heidelberger Neugasse rollte er in einem schicken Grauton vor, der durch ein paar orangefarbene Farbtupfer noch aufgepeppt wurde. Ein Hingucker war er also schon mal. Und zwar einer, den es auch bei Citroën so eigentlich noch nicht gab. Denn vom C3 Picasso, der gewissermaßen sein Vorgänger war, hat er nicht viel übernommen. Die Antwort auf den C3 Picasso, der von 2009 bis 2017 vom Band lief, ist vor allem eins: moderner, viel stylisher. Mit ihm fällt man auf. Im Gegensatz zu manchem Konkurrenten, bei dem für das Mehr an Optik der Nutzfaktor auf der Strecke bleibt, hat Citroën hier einen nahezu perfekten Mix auf die Beine gestellt. Denn In Sachen Platz steht der Aircross dem Picasso eigentlich in nichts nach. Hinten, vorne - bequem ist es überall. Zu fünft verreisen? Kein Problem!

Fünf unterschiedliche Motorisierungen stehen zur Auswahl. Drei Benziner und zwei Diesel. Die RNZ war mit dem Aircross Puretech 110 unterwegs. Dieser Benziner bringt - wie es der Name schon vermuten lässt - 110 PS auf die Straße. Wer es noch einen Tick schneller möchte, der könnte mit dem 130-PS-starken Topbenziner glücklich werden. Doch die 110 Pferdestärken sind eine gute Wahl. Bei einem Leergewicht von rund 1,2 Tonnen ist man recht flott unterwegs, schiebt sich in 10,2 Sekunden auf Landstraßen-Tempo und erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 185 km/h. Einziges Manko: Die Automatikvariante, mit der auch die RNZ unterwegs war, braucht etwas, bis sie in die Gänge kommt. Was gerade bei kurzen Überholmanövern auf der Landstraße ein wenig störend ist. Das Fahrwerk verdient sich hingegen wieder Topwerte. Es gleicht alles aus, nimmt auch größere Bodenwellen spielend leicht - ohne dabei ins Wanken zu geraten. An Bord war auch ein Grip-Control-System, das mit fünf verschiedenen Fahrmodis aufwartet: Schnee, Gelände, Sand, Standard und ausgeschaltetem ESP.

Beim Verbrauch pendelte sich der kleine Kompakte in etwa bei den Werten der Konkurrenz ein. Rings um Heidelberg genehmigte sich der C3 Aircross 7,6 Liter. Kein Spitzenwert, aber ein akzeptabler. Los geht der Aircross-Spaß ab 15.290 Euro. Entscheidet man sich für den 110-PS-starken Benziner in der Topausführung "Shine" werden knapp 23.000 Euro fällig.

Fazit: Mit dem C3 Aircross hat Citroën ein schickes und kleines SUV im Angebot, das vor allem jüngere Autofahrer ansprechen dürfte. Der Glamour-Faktor ist hoch. Beim C3 Picasso, dem Vorgänger des Aircross, war das nicht unbedingt der Fall. Auch das Thema Sicherheit wird groß geschrieben: Zwölf Assistenten stehen im Produktkatalog.