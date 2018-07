Von Daniel Hund

Heidelberg. 649 PS, 855 Newtonmeter und eine Höchstgeschwindigkeit von 320 km/h. Das sind Eckdaten, die aufhorchen lassen, die sich irgendwie fast schon nach Formel 1 anhören. Doch weit gefehlt, es handelt sich hier um ein Gefährt mit Straßenzulassung. Einen Brecher von Cadillac. Genauer: den CTS-V.

Sein Herzstück ist ein 6,2-Liter-V8-Kompressormotor. In 3,7 Sekunden schiebt sich die 1,9 Tonnen schwere Limousine auf Landstraßentempo. Rasen wird im CTS-V also leicht gemacht. Doch dieser Cadillac kann mehr. Auch das Gleiten ist eine seiner Lieblingsdisziplinen. Gerade auf der Autobahn gibt er sich souverän: Mit rund 170 km/h bei gerade mal knapp über 2000 Umdrehungen in der Minute nachts über die leere Autobahn cruisen? Im CTS-V kein Problem. Nur eins ist er dabei nicht: sparsam. Unter 15,5 Litern war der CTS-V während der Testfahrten nicht zu bewegen, was potenzielle Käufer durchaus abschrecken kann.

TECHNISCHE DATEN Zylinder: 8 Hubraum (ccm): 6162 Maximale Leistung (PS): 649 Maximales Drehmoment (Nm): 855 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 320 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 3,7 Leergewicht (kg): 1850 RNZ-Testverbrauch (l): 15,5 CO2-Emission (g/km): 298 Preis (Euro): 98.900 Einstiegspreis CTS (Euro): 45.350

Fahrprogramme stehen vier zur Auswahl: Der Fahrer kann zwischen "Tour", "Sport", "Snow/Ice" und "Track" wählen. Und wie fährt sich das gute Stück nun so? Gut. Ganz anders als man es amerikanischen Sportwagen meist nachsagt. Der CTS-V kann nämlich nicht nur geradeaus, er bewegt sich auch äußerst geschmeidig und schnell durch kurviges Terrain. Die V-Serie wurde mit einer stärkeren Karosseriestruktur ausgestattet, die die strukturelle Steifigkeit um 25 Prozent erhöht. Karosserie-Bewegungen können so im auch im Grenzbereich besser kontrolliert werden.

Dass dieser Cadillac keine gewöhnliche Limousine aus Übersee ist, ist nicht zu übersehen. Große Lufteinlässe, Hutze auf der Motorhaube und erst dieses Heck: Vier Auspuffrohre, zwei links, zwei rechts, wummern um die Wette. Der Motorsound ist kernig, aber eher dezent. Erst in höheren Drehzahlbereichen wird der CTS-V zum Schreihals.

Zum Innenraum: Gereist wird auf Vordersitzen, die sportlicher kaum sein könnten. 20-fach verstellbar sind sie. Beheiz- und belüftbar. Im Mittelpunkt steht eine 12,3 Zoll-Instrumentenanzeige. Ebenfalls an Bord ist ein Performance Data Recorder, der über den großen Farbtouchscreen bedient wird. Mit ihm lassen sich ausgewählte Fahrten - beispielsweise auf der Rennstrecke - aufzeichnen. Im geparkten Zustand können diese Sequenzen dann auf dem Bildschirm abgespielt werden: Playstation-Feeling im Cadillac CTS-V.

Trotzdem werden sich viele nun fragen: Wer braucht schon 649 PS - ausfahren kann man die doch im Alltag so gut wie nie? Stimmt. Und genau deshalb hat Cadillac auch einen "normalen" CTS im Programm. Bei ihm werkelt ein Zwei-Liter-Turbomotor mit vier Zylindern unter der Haube. Auch der bringt es schon auf beachtliche 276 PS - und begnügt sich mit rund neun Litern Benzin auf 100 Kilometern.

Fazit: Mit dem CTS-V hat Cadillac einen Supersportler im Programm, der locker das Zeug zum Porsche-Jäger hat. Der Fahrspaß ist groß, der Durst allerdings auch.