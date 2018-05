Von Daniel Hund

Heidelberg. Es ist kurz vor 17 Uhr. In der Mannheimer Innenstadt ist die Hölle los. Manche Parkhäuser sind bereits restlos überfüllt. Doch wir finden noch eins. Und wollen nicht nur einfach parken, nein, wir wollen parken lassen. Ohne Chauffeur, aber mit einem Display Schlüssel von BMW. Display Schlüssel von BMW? Ja, mit dem lässt sich die Freude am Fahren auch mal als Zuschauer aus ein paar Metern Entfernung genießen. Zwei, drei Knopfdrücke reichen und der schicke 5er Touring rollt wie von Geisterhand gesteuert geradeaus in die Lücke. Irgendwie kommt man sich vor wie auf einer Zeitreise in die Vergangenheit, zurück in sie eigene Kindheit, als man mega stolz auf sein kleines ferngesteuertes Auto war. Trotzdem werden sich viele nun fragen: Wozu brauche ich nun so ein XXL-Spielzeug? Es geht doch auch so. Natürlich geht das auch so, aber es hat eben auch Vorteile: Wer kennt sie nicht, diese engen Parklücken zwischen zwei Autos, die in Wirklichkeit eigentlich gar keine sind. Denn ist man endlich mal drin, wird man mit dem nächsten Problem konfrontiert: Wie komme ich jetzt nur raus - ohne die Tür anzuschlagen?

Hintergrund BMW 540d xDrive Touring Motor: 3,0 l 6-Zylinder Leistung (PS): 320 Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 4,9 Maximales Drehmoment (Nm): 680 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 Leergewicht (kg): 1925 RNZ-Testverbrauch (l): [+] Lesen Sie mehr BMW 540d xDrive Touring Motor: 3,0 l 6-Zylinder Leistung (PS): 320 Beschleunigung von 0 auf 100 km/h (s): 4,9 Maximales Drehmoment (Nm): 680 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 250 Leergewicht (kg): 1925 RNZ-Testverbrauch (l): 7,1 Antrieb: Allrad CO2-Emission (g/km): 145 Preis (Euro): 68.900 Einstiegspreis 5er Touring (Euro): 50.600

[-] Weniger anzeigen

Sei’s drum, der 5er Touring überzeugt auch mit anderen Vorzügen. Mit dem Design zum Beispiel. Hier sind sich die Münchner über die Jahre treu geblieben. Schlanke Linien verleihen ihm einen eleganten, zugleich aber auch sehr sportlichen Auftritt. In Sachen Motorisierung bleiben kaum Wünsche offen. Hier hat der Kunde die Qual der Wahl. Preislich startet die Kombi-Variante mit dem 520d, der ab rund 50.000 Euro beim Händler steht. 190 PS hat der unter der Haube. Die reichen aus, um flott von A nach B zu kommen. Wer es dennoch lieber etwas schneller mag, der sollte sich den M550d mal genauer anschauen, der setzt 400 PS und 760 Newtonmeter frei. Was ihn zum stärksten Sechszylinder-Diesel weltweit macht.

Die RNZ war kürzlich mit dem 540d xDrive Touring unterwegs, der mit seinen 320 Pferdestärken über ein Höchstmaß an Power verfügt. Der Familien-Kombi beschleunigt in 4,9 Sekunden auf Landstraßentempo. Das maximale Drehmoment liegt bei 680 Newtonmetern.

Ein kurzer dezenter Tritt aufs Gaspedal reicht, um den zwei Tonnen schweren Brecher rasant zu beschleunigen. Trotz seines hohen Gewichts präsentiert er sich auch auf kurvenreichen Passagen sehr agil. Der Allradantrieb und die direkte Lenkung machen ihn zu einer Sportskanone, der man die Kraft nicht ansieht.

Der Innenraum ist luxuriös aufgebaut. Gereist wird auf bequemen Ledergestühl, das zugleich einen sehr guten Seitenhalt bietet. Stimmt, soweit eigentlich nichts neues. BMW fährt hier schon seit eh und je dick auf. Doch beim aktuellen Fünfer, der seit Mitte 2017 auf dem Markt ist, hat man nochmals eine Schippe draufgelegt. Perforierte Lautsprecherblenden oder speziell gemusterte Zierleisten aus Aluminium - das hat schon was.

Und was schluckt er so, der Dreiliter-Diesel? Erstaunlich wenig: Während der RNZ-Testfahrten, die den 540d Touring vor allem durch die Heidelberger und Mannheimer Innenstadt geführt haben, genehmigte er sich 7,1 Liter im Durchschnitt. Richtig, für ein Auto mit solch imposanten Fahrleistungen ist das ein Topwert.

> Fazit: Der 5er-Touring bringt vieles von dem mit, was heutzutage gefragt ist. Einen sparsamen Motor, ein Fahrwerk, das kaum Wünsche offen lässt und eine nahezu perfekt arbeitende Automatik.