Von Axel F. Busse

Portimao. Wer in Deutschland einen richtig exklusiven Sportwagen fahren will, greift nicht zu Ferrari, Maserati oder Porsche. Deren Erzeugnisse sind Massenware im Vergleich zu dem, was Aston Martin hierzulande auf die Straße bringt. Die traditionsreiche britische Manufaktur hat nun ein neues Coupé vorgestellt.

Beim Namen der weitgehend in Handarbeit gefertigten Renner denken viele an den Dienstwagen des Leinwand-Agenten James Bond. Dass die Motorsport-Tradition der Marke noch viel älter ist als die Geschichte des Kino-Helden, wissen nur wenige. Mit dem neuen Modell Vantage wird Aston Martin im Juni beim 24-Stunden-Rennen in Le Mans antreten und versuchen, den Sieg vom Vorjahr zu wiederholen. Kein Wunder also, dass die Präsentation des Zweisitzers auf dem Motodrom im portugiesischen Portimao stattfand.

Wenn die Zielflagge in Le Mans gefallen ist, beginnen in Deutschland die Auslieferungen an die ersten Kunden. Sie freuen sich auf die 510 PS starke Straßenversion des Achtzylinder-Coupés. Der von Grund auf neu konzipierte Bolide setzt dabei auch auf Vertrautes: Deutsche Hochleistungstechnologie wie der von AMG-Mercedes gelieferte Biturbo-Motor und das Achtgang-Automatikgetriebe von ZF sind wesentliche Komponenten der Performance.

Hintergrund Aston Martin Vantage Länge x Breite x Höhe (m): 4,47 x 1,94 x 1,27 Radstand (m): 2,70 Motor: V8-Benziner, 3982 ccm, Bi-Turbo Leistung: 510 PS Max. Drehmoment: 685 Nm bei 2000-5000 U/min Höchstgeschwindigkeit: 314 [+] Lesen Sie mehr Aston Martin Vantage Länge x Breite x Höhe (m): 4,47 x 1,94 x 1,27 Radstand (m): 2,70 Motor: V8-Benziner, 3982 ccm, Bi-Turbo Leistung: 510 PS Max. Drehmoment: 685 Nm bei 2000-5000 U/min Höchstgeschwindigkeit: 314 km/h Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 3,6 Sek. ECE-Durchschnittsverbrauch: 10,5 Liter CO2-Emissionen: 245 g/km (Euro 6) Leergewicht: 1530 kg Preis: 154.000 Euro

[-] Weniger anzeigen

Neue Wege geht das Design. Kreativchef Marek Reichmann nennt es "kraftvoll und provokativ". Der Optimierung der Aerodynamik im Hinblick auf den Renn-Einsatz kam dabei eine besondere Bedeutung zu. Extrem kurze Überhänge und seitliche Kiemen prägen die Silhouette. LED-Scheinwerfer erlauben extrem flache Leuchtengläser an der Front. Die markentypische Form des Kühlergrills blieb zwar erhalten, jedoch wanderte der Lufteinlass so tief in Richtung Asphalt, dass der untere Rand bereits als Bugspoiler ausgebildet ist. Die Karbon-Einfassung und die abgedunkelte Gitterfläche verschmelzen nun zu einer Einheit, die das Gesicht des Coupés nicht unbedingt zum Positiven verändert. Die von einer Blechfalte verschmälerte Taille und der rückwärtige Fahrzeugteil blieben von derlei Experimenten verschont. Serienmäßige 20-Zoll-Felgen bilden einen ausgewogenen Kontrast zu den voluminösen Radhäusern. Der große Heckdiffusor ist nicht nur optisch markant, sondern kann bereits nach wenigen schnellen Runden seine Wirkung mit der Erzeugung von reichlich Abtrieb unter Beweis stellen. Da die Auspuffanlage auf Wunsch mit zwei oder vier Endrohren ausgeliefert wird, ist die Heckschürze in der Gestaltung variabel.

Ohne die notwendigen Betriebsstoffe und mit den optionalen Leichtbauteilen aus Karbon bringt der Vantage 1530 Kilogramm auf die Waage. Fahrbereit und mit einem normalwüchsigen Insassen dürfte das Kampfgewicht also bei etwa 1680 Kilogramm liegen - erfreulich wenig für die Schubkraft, die mit 685 Newtonmetern angegeben wird. Ab 2000 Umdrehungen liefern die beiden Turbolader maximalen Druck, so dass ein Beschleunigungsvermögen von 3,6 Sekunden aus dem Stand auf 100 km/h erreicht werden kann. Die geballte Zugkraft bereit der Automatik erwartungsgemäß keinerlei Probleme. Wenn die geplante Version mit Handschaltung erscheint, wird sich erweisen müssen, ob geübte Piloten die Gangwechsel genauso schnell hinbekommen.

Regennasse Fahrbahnen stehen gewöhnlich nicht auf der Wunschliste von Testfahrern. Unbeständige Witterung und die anspruchsvolle Strecke des Motodroms bei Portimao vermochten in diesem Falle jedoch die Aussagekraft der Proberunden noch zu verstärken. Sowohl bei extremer Beschleunigung als auch bei harter Verzögerung blieb mit den Serienreifen stets ausreichend Haftung, um die Vorzüge des vorbildlich ausbalancierten Fahrwerks auf die Straße zu bringen. Mit der feinfühligen Lenkung ist es kein Problem, gelegentliche Ausbruchsversuche des Hecks im Keim zu ersticken. Arbeit mit den Schaltpaddeln - die leider fest mit der Lenksäule verbunden sind - erübrigt sich, da das Getriebe im Sport-Plus-Modus mitdenkt und für kraftvolles Beschleunigen ausgangs der Kehre zuverlässig die optimale Übersetzung bereit hält. Nach einmaligem manuellem Gangwechsel ist allerdings keine selbstständige Rückkehr in den Automatikmodus vorgesehen, dazu bedarf es der Wahl der "D"-Knopfes auf der Mittelkonsole.