Von Daniel Hund

Heidelberg. Die erste Begegnung war speziell. Denn irgendwie war er schon da, bevor er überhaupt zu sehen war. Mit einem Donnergrollen kündigte sich der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio an. Was ein Sound! So kernig und satt. So anders als vergleichbare Rivalen der Rennbahn. "Der hört sich an wie ein Ferrari", nickt ein Nachbar anerkennend.

Hintergrund Alfa Romeo Giulia QV Motorbauart: 90°-V6 Hubraum (ccm): 2891 Maximale Leistung (PS): 510 Getriebe: 8-Gang-Automatik Antrieb: Hinterradantrieb Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 3,9 Leergewicht (kg): 1655 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 307 Testverbrauch (l): 10,1 CO2-Emission (g/km): 189 Preis (Euro): [+] Lesen Sie mehr Alfa Romeo Giulia QV Motorbauart: 90°-V6 Hubraum (ccm): 2891 Maximale Leistung (PS): 510 Getriebe: 8-Gang-Automatik Antrieb: Hinterradantrieb Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 3,9 Leergewicht (kg): 1655 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 307 Testverbrauch (l): 10,1 CO2-Emission (g/km): 189 Preis (Euro): 71.800 Einstiegspreis Giulia (Euro): 33100

[-] Weniger anzeigen

Und damit lag er gar nicht so falsch. Denn der V6-Bollermann mit Biturbo-Aufladung kommt aus der F154-Familie. Zu der gehört auch der Ferrari California T und sein Biturbo-V8. Zudem fungierte auch noch Philippe Krief als Chefentwickler der Giulia - ein Ex-Ferraristi.

Wie auch immer, ein Schreihals ist die Giulia, die es auf satte 510 Pferdestärken bringt und den Sprint auf Landstraßentempo in 3,9 Sekunden erledigt, trotzdem nicht. Sie kann auch gesittet. Nämlich dann, wenn man im Normalmodus unterwegs ist - und eben nicht auf Sport schaltet.

Die Fahrleistungen sind jedenfalls beeindruckend. Über 300 km/h sind drin, genauer: 307. Das ist schon ein Wort und bringt so manchen deutschen Konkurrenten aus München oder Stuttgart in Verlegenheit. Und wie die "Julia" das dann so macht, ist schon beeindruckend. Denn selbst ab 250 km/h drückt sie einen noch ordentlich in die Sitze, wenn man es darauf anlegt. Beherrschbar ist sie noch dazu. Selbst in Grenzbereichen fühlt man sich geborgen, saust bombensicher um die nächste Kurve. So sicher und kontrollierbar wie man es selten erlebt. Dazu passt auch die Lenkung, die direkter kaum sein könnte.

Auf die Waage bringt das gute Stück 1655 Kilogramm. Möglich wurde das durch speziell ausgewähltes Material. So sind die Türen, die Kotflügel und die Haube aus Aluminium. Rein optisch ist sie ohnehin eine Schönheit, die da vor einem steht. Martialisch, aber auch kurvig ist die Giulia. Das Heck erinnert an eine weitere italienische Edelschmiede: an Maserati. Und die Renner mit dem Dreizack gehören bekanntlich wie Alfa Romeo auch zum FCA-Konzern.

Ider Giulia QV geht es sportlich zu. Da ist Karbon soweit das Auge reicht. Und auch die Sitze halten das, was man sich von ihnen verspricht. Der Fahrer wird förmlich eingerahmt, erfreut sich an einem Top-Seitenhalt. Hinzu kommt die extrem tiefe Sitzposition.

Fazit: Mit der Giulia QV ist Alfa Romeo ein Meilenstein gelungen. Mit einem Donnerschlag haben sich die Italiener mit dieser pfeilschnellen Rakete, die noch dazu umwerfend aussieht, zurück ins Rampenlicht katapultiert. Die deutsche Konkurrenz aus Affalterbach, Garching und Ingolstadt hat einen neuen Mitbewerber bekommen. In Sachen Emotionen ist sie definitiv kaum zu toppen.