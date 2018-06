Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Mit dem Adam landete Opel einen Volltreffer, der knuffige Rüsselsheimer fand schnell seine Fans. Gleichwohl gilt: Stillstand ist Rückschritt, und deshalb baut die Marke mit dem Blitz die "Adams-Family" fleißig aus. Nischen wollen eben besetzt sein, auch sportliche natürlich - und so lag es nahe, den Adam mit sportiven Genen ordentlich aufzuwerten. Vorhang auf also für den Adam Rocks S, der ab 20.430 Euro an der Zielflagge steht.

Dabei wirkt er schon im Stand dynamisch, er ähnelt seinem Bruder, dem "Rocks" doch sehr: Beide kommen mit einem aerodynamischen S-Dachspoiler, einer schicken Frontspoilerlippe, der S-Heckschürzenlippe, Seitenschwellern, einem verchromten Auspuffendrohr und 17 Zoll messenden Leichtmetallrädern daher, sowie einer Wärmeschutzverglasung und LED-Tagfahrlicht.

Hintergrund Opel Adam Rocks S Mini-Crossover, Dreitürer, 4 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 3 747/1 807-1 966 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1 484/2 311 mm; Kofferr.: 170-663 l, Leergew.: 1 237 kg. Motor: 4-Zyl.-Benziner mit 1,4 l, 110 kW/150 PS bei 5 000 U/min, max. Drehmoment: 220 Nm bei 3 000-4 500 U/min, Normverbrauch: [+] Lesen Sie mehr Opel Adam Rocks S Mini-Crossover, Dreitürer, 4 Sitzpl., L/B/H/Radst.: 3 747/1 807-1 966 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1 484/2 311 mm; Kofferr.: 170-663 l, Leergew.: 1 237 kg. Motor: 4-Zyl.-Benziner mit 1,4 l, 110 kW/150 PS bei 5 000 U/min, max. Drehmoment: 220 Nm bei 3 000-4 500 U/min, Normverbrauch: 6,4 1/100 km; Testverbrauch: 8,3 l/100 km; Preise: ab 20.430 Euro.

Hängt hinterm "Rocks" noch ein weiteres "S", dann ist auch noch eine Unterfahrschutz-Optik am Start, sind Blinker und Nebelschlussleuchte mit Chrom eingefasst, prunken Stoßfänger, Radkästen und Schweller im "Offroad"-Look. Der steht dem kleinen Crossover richtig gut, auch wenn man nicht meinen sollte, der kleine Opel möchte ins große Geländeabenteuer aufbrechen.

Stattdessen sollte man ihn lieber auf der Landstraße ausführen, hier kann der nur 3 747 Millimeter lange Adam seine Stärken am besten ausspielen. Und das ist wörtlich zu nehmen, hängt doch der herrlich knurrige Turbo-Benziner angenehm gierig am Gas: Der 1,4 Liter große Vierender liefert seine 150 PS bei quirligen 5 000 Touren ab, drückt ein sattes Drehmoment von 220 Newtonmetern auf den Asphalt, und ist für eine Spitze von immerhin 210 Stundenkilometern gut.

Beachtliche Fahrwerte auf dem Papier - beachtliche Fahrwerte im Alltag, der schnelle Adam hat auch in flott angegangenen Kurven ordentlich Grip, der Heckflügel scheint zu funktionieren, die Lenkung ist unterdessen angenehm präzise. Und wenn es mal richtig rauchig zur Sache gehen soll, kann man das elektronische Stabilitätsprogramm auch einfach abschalten, das Rühren im knackigen Sechsgang-Schaltgetriebe ist so oder so eine launige Sache. Dieser Adam wird seinem Namen wahrlich gerecht.

Launig sind auch die aufpreispflichtigen Sportsitze von Recaro, die für rund 2 000 Euro perfekten Seitenhalt bieten, und gut zur spürbar straffen Abstimmung passen, die schon sehr deutlich in Richtung Landstraßenspaß zielt, und weniger in Richtung Autobahn. Kilometerfresserei auf der langen Piste ist seine Sache nicht, der Rocks S ist sehr gerne ein Landei oder auf engen Straßen in der Stadt unterwegs. Ein "Gute-Laune-Auto" eben, kein Grand Turismo.

Dass die gute Laune an der Tankstelle ihren Tribut verlangt, das liegt auf der Hand, im Schnitt gönnen sich die 150 Pferdchen gut acht Liter auf 100 Kilometer, obgleich jeder Gaul gerade mal 8,25 Kilo zu schleppen hat. In Sachen Leistungsgewicht ist der leer 1 237 Kilo wiegende Rüsselsheimer ganz weit vorn - es sei denn, man nutzt die Zuladung, 387 Kilo darf man mitnehmen, voll aus. Das Ladevolumen liegt übrigens bei maximal 663 Litern, misst man nur bis zur Abdeckung des Kofferraums, einer drollig kleinen Hutablage, sind es 170 Liter. In diesen Werten unterscheidet sich der Rocks nicht vom normalen Adam. Der ist im direkten Vergleich natürlich das "vernünftigere" Auto, sparsamer und günstiger in Anschaffung und Unterhalt zumal. Der Rocks S zeigt dafür, was in Sachen Sportlichkeit alles möglich ist, auch ohne dass am Heck das kernige "OPC-Kürzel" prangt, das Opel seinen potentesten Varianten reserviert hat.

Am Ende bleibt somit die Erkenntnis, dass Opel mit dem Adam Rocks S ein ebenso sympathischer wie quirliger Springinsfeld gelang, der für die muntere Kurvenräuberei geradezu geboren ist. Zwar will die schöne Leistung bezahlt werden - die Fans jedoch wissen ihre kleine Rennkugel zu schätzen. Glückwunsch nach Rüsselsheim: So schön kann man eine Nische besetzen.