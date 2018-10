Von Daniel Hund

Heidelberg. Autobahn 67. Irgendwo zwischen Darmstadt und Mannheim. Der Verkehr rollt - aber langsam. Mit rund 80 km/h geht es vorwärts. Stoßstange an Stoßstange. An schnelles Fahren ist nicht zu denken. Das weiß auch der Mercedes-Fahrer im Rückspiegel. Drängeln tut er trotzdem: Blinker links, Lichthupe, abfällige Gesten - das volle Programm. Ob’s am Fiat 500 liegt, dieser kleinen Knutschkugel, die da vor ihm fährt? Gut möglich. Doch es ist eben kein normaler 500er. Es ist ein Schmuckstück vom Tuner Abarth. Genauer gesagt der 695 Rivale. Also die schicke Cabrio-Variante mit richtig Feuer unter der Haube: Satte 180 PS stehen hier zur Verfügung, was bei rund einer Tonne Leergewicht eine echte Ansage ist. Registriert hat das auch der Mercedes-Fahrer wenig später. Als die linke Spur nämlich mal wieder frei war, war "winke, winke" angesagt.

Hintergrund Abarth 695 Rivale Zylinder: 4 Hubraum (ccm): 1368 Maximale Leistung (PS): 180 Maximales Drehmoment (Nm): 250 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 6,7 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 225 Leergewicht (kg): [+] Lesen Sie mehr Abarth 695 Rivale Zylinder: 4 Hubraum (ccm): 1368 Maximale Leistung (PS): 180 Maximales Drehmoment (Nm): 250 Beschleunigung 0 auf 100 km/h (s): 6,7 Höchstgeschwindigkeit (km/h): 225 Leergewicht (kg): 1080 RNZ-Testverbrauch (l): 6,4 CO2-Emission (g/km): 139 Grundpreis (Euro): 30.000

Schluss mit dem Vortrieb ist erst bei 225 km/h. Und die nimmt der Knirps im Sturm. Dafür sorgt ein 1,4 Liter Turbomotor. Dass man in keinen gewöhnlichen 500er steigt, merkt man schon beim Anlassen der Abarth-Rakete: Kaum ist der Zündschlüssel gedreht, meldet sich die mächtige Auspuffanlage zu Wort. Sie grollt und wummert vor sich hin, sorgt für einen kernigen, aber nicht übertrieben lauten Sound. "Spendiert" wurde das Doppelrohr-System vom Auspuff-Spezialisten Akrapovic.

Und wie fährt er sich so? Überraschend komfortabel. Selbst bei höheren Geschwindigkeiten fühlt man sich sicher. Vor allem Kurven scheinen eine Leibspeise des 695 zu sein. Vorsicht ist hingegen geboten, wenn man die Sporttaste drückt. Anders als bei so manchem Konkurrenten passiert da nämlich sofort etwas. Gefühlt ist man prompt 10 km/h schneller, der 500er schiebt ohne Vorwarnung nach vorne. Bissig hängt er nun am Gas.

Entstanden ist der wilde 500er übrigens in enger Zusammenarbeit mit dem Bootsbauer Riva, der für seine eleganten Yachten bekannt ist. Und dieses Knowhow spiegelt sich nun auch im Straßenkreuzer wider. Der Innenraum ist edel angelegt. Selbst die Fußmatten können sich sehen lassen. Gefertigt sind sie aus Stoff und blauem Leder. Blau ist im Innenraum ohnehin Trumpf: Die Sportsitze aus der Manufaktur Paltrona sind ebenfalls in blau gehalten. In der Mittelkonsole befindet sich ein sieben Zoll großer Touchscreen. Über ihn lässt sich so gut wie alles steuern. Und er wartet mit einer witzigen Animation auf: Startet man den Wagen, rollt der Abarth aus der Garage, zieht man den Schlüssel rollt der 695 wieder in die Garage. Das hat was.

Und was kostet der Spaß? Der Grundpreis der kleinen Rennsemmel liegt bei 30.000 Euro.