Die nüchternen Fakten klingen so: Zum Caravan Salon 2013 in Düsseldorf zeigen 570 Aussteller aus aller Welt bis 8. September rund 1800 Wohnwagen und Reisemobile. In neun Messehallen und auf dem Freigelände in der Nähe des Rheins werden zur größten Messe für Freizeit-Fahrzeuge und Zubehör rund 150 000 Besucher erwartet. Der Absatz schwächelt, die Branche hofft daher auf kaufwillige Interessenten, die sich für die mobile Freiheit begeistern können.

Bei den Caravans ging der Absatz schon vor geraumer Zeit zurück. Jetzt klemmt es auch bei den Reisemobilen. Und das besonders beim Export, der gerade für die deutschen Hersteller ausgesprochen wichtig ist. Rund die Hälfte der in Deutschland produzierten Fahrzeuge fand in der Vergangenheit Kunden im Ausland. Speziell in Südeuropa ist die durch die Konjunkturflaute bedingte Zurückhaltung beim Kauf deutlich spürbar. Gewohnt drastisch formuliert es etwa Klaus-Peter Bolz, Geschäftsführer von Bürstner: "Die Märkte sind dort so gut wie tot". Die Ursachen sind für den Geschäftsführer des Caravaning Industrie-Verbandes (CIVD), Hans-Karl Sternberg, klar: "Wir leiden unter den wirtschaftlichen Schwierigkeiten in Südeuropa".

Im ersten Halbjahr 2013 liefen bei den deutschen Hersteller noch 16 777 Caravans vom Band - das sind 26,6 Prozent weniger als im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Auch die Zahl der produzierten Reisemobile sank um 3,6 Prozent auf 22 779 Fahrzeuge, davon gingen 10 236 in den Export. Das entspricht einem Minus von 5,4 Prozent. Damit wurden in der ersten Jahreshälfte 2013 in Deutschland erstmals mehr Reisemobile als Wohnwagen gebaut. In Deutschland lief es für die Hersteller von Reisemobilen noch recht rund. Mit 17.027 Fahrzeugen wurden 2,9 Prozent mehr Reisemobile als im Vorjahr zugelassen. Aber die Zahl der neu angemeldeten Wohnwagen sank auch deutschlandweit um 6,1 Prozent auf 10 934 Caravans.

Wie schon in den vergangenen Jahren fragen die Kunden vermehrt leichte(re) Reisemobile nach. Die für schwere Fahrzeuge durch Autobahn- und Fährgebühren sowie höheren Kraftstoffverbrauch anfallenden Kosten machen Mobile mit einem zulässigen Gesamtgewicht von bis zu 3,5 Tonnen für viele Camper interessant, hinzu kommen Tempolimits und Überholverbote und die geänderten Führerscheinklassen. Seit 1999 gilt der Pkw-Führerschein eben - ohne eine Zusatzausbildung - nur noch für Fahrzeuge bis 3,5 Tonnen. So setzen die Hersteller nicht nur auf preiswerte und günstige Einstiegsmodelle, sondern schon seit Jahren auch auf leichtere Wohnmobile. Ausgebaute Kastenwagen liegen meist unter der magischen Grenze von dreieinhalb Tonnen, zudem sind sie mit ihren halbwegs kompakten Abmessungen alltagstauglich.

Zielgruppe verschlafen

Für die Fahrt ins Büro taugen sie damit ebenso wie für den Wochenendeinkauf oder auch mal den Besuch im Baumarkt. Kein Wunder, dass etliche Camper auf Kastenwagen stehen. Die Hersteller folgen dem Trend, etliche haben Kastenwagen (wieder) ins Programm genommen. So etwa Carthago oder Branchenriese Hymer, der mit dem Cape Town erstmals einen Ausbau auf Volkswagen-Basis bringt und auf den bewährten T5 setzt, Ford präsentiert in Zusammenarbeit mit Westfalia in Düsseldorf den neuen Nugget. Und Eura mobil bringt mit Forster gar eine weitere, neue Marke auf den Markt, die Alkovenmodelle und Teilintegrierte anbieten wird.

Nach wie vor bilden ältere Paare eine zahlenmäßig große und daher wichtige Käufergruppe. Hingegen "treten junge Familien als Neuwagenkäufer bislang weniger stark in Erscheinung", sagt CIVD-Vorstand Dr. Holger Siebert. Eigentlich kein Wunder, denn das dürfte nicht nur an knappen Budgets liegen, sondern wohl auch am immer noch eher mageren Angebot an bezahlbaren, mehrfach nutzbaren, pfiffig konstruierten und mit ansprechendem Design ausgestatteten Kompakt-Mobilen. Hier droht die Branche immer noch eine Zielgruppe zu verschlafen, die künftig für den Verkauf von Freizeit-Fahrzeugen zunehmend wichtiger werden dürfte.

Bei der älteren Kundenschicht sind nach wie vor Teilintegrierte ausgesprochen beliebt, nicht nur wegen der aerodynamisch günstigen und optisch ansprechenden Form. Im Heck finden sich meist Einzelbetten oder ein großes Kingsize-Bett. Häufig kann man durch Einlegen zusätzlicher Polsterteile auch aus Einzelbetten eine geräumige Liegewiese entstehen lassen. Bei Modelle mit Hubbetten können auch die Enkel mal mit in Urlaub fahren. Nicht nur die lebensreifere Generation schätzt den Komfort von Raumbädern, bei denen die separate Duschkabine und der Waschraum miteinander verbunden werden können und so zum mehr oder enger geräumigen Ankleidezimmer mutieren.

Die Neuheiten

Ein Querbett im Heck kennzeichnet den SPX, mit dem die slowenische Marke Adria ihre Compact-Baureihe erweitert. Zu einem Preis ab 47.199 Euro gibt es außerdem eine Sitzgruppe für fünf Personen. Zwanzig Zentimeter niedriger ist die überarbeitete Coral-Baureihe der Slowenen, die serienmäßig mit ESP und Airbags für Fahrer und Beifahrer zum Kunden rollt.

Der amerikanische Hersteller Airstream zeigt in Düsseldorf zwei neue Wohnwagen, die Modelle Airstream 604 (Leergewicht 1.750 Kilogramm) und Airstream 684 Studio. Die Preise für den Airstream 604 starten bei 69 800 Euro. Mit zweieinhalb Metern Breite und einer Länge von 825 Zentimeter ist der Airstream 684 Studio für den professionellen Einsatz und als Büro- oder Präsentationmobil ausgelegt. Zu einem Preis ab 83 585 Euro bietet er bei Innenmaßen von 681 cm Länge und 233 cm Breite wahlweise vier Schlafplätze oder zwei Schlafplätze plus einen Bürobereich inklusive Schreibtisch.

Auf 734 Zentimeter Länge bietet der neue Integrierte von Bavaria, der I 740 LC, im Heck ein freistehendes Queensbett und eine Garage. Kompakter und handlicher ist der ausgebaute Ducato-Kastenwagen, der rund 6,3 Meter langen Arctic F63 DJ. Seine längs angeordneten Einzelbetten können zum Doppelbett verbreitert werden.

Seit mehr als drei Jahrzehnten Jahren baut Bimobil Reisemobile, die ein wenig abseits des Mainstreams angesiedelt sind. Das Unternehmen ist vor allem mit seinen absetzbaren Wohnkabinen für Pick-Ups bekannt geworden, typisch sind die farbenfrohen Polster und die verwendeten hellen Hölzer. Zum Caravan Salon zeigen die Bayern unter anderem ihren neuen Husky 258, bei dem ein VW Amarok Pick-Up als Doppelkabiner mit vier Türen und fünf Sitzplätzen sowie mit verlängertem Chassis zum Einsatz kommt. Damit taugt das Alkoven-Mobil mit seiner absetzbaren Wohnkanine auch für den Familienurlaub.

Um eine Hubbett-Version erweitert Bürstner die im vergangenen Jahr eingeführte Brevio-Baureihe. Der Teilintegrierte bietet außerdem eine große Heckklappe, die als Überdachung dienen kann. Überarbeitet haben die Kehlet ihre Mittelklasse-Modelle der Reihe Viseo. Wie einige andere Wettbewerber hat auch Bürstner wieder einen ausgebauten Kastenwagen ins Programm genommen. Der kompakte City Car stammt von Konzernmutter Hymer. Neu bei den Wohnwagen ist der Averso Nature, ausgestattet mit Dachreling plus Leiter, Leichtmetallrädern und einem seitlichen Dekor im Bärentatzen-Look.

Bei Carthago geht es "back to the roots". Mit dem Namen Malibu greift man in Ravensburg die Modellbezeichnung eines einstigen Erfolgsmodells wieder auf und bereichert die Kastenwagen-Klasse um die beiden Modelle 600 und 630. Die zum günstigen Preis von rund 40 000 Euro angebotenen Modelle unterscheiden sich in der Anordnung der Liegeflächen: Zur Verfügung steht beim 600-er ein großes, quer installiertes Bett oder beim 630-er zwei in Fahrtrichtung verbaute Einzelbetten.

Im Frühjahr stand er noch als Fahrzeugstudie eines kompakten Integrierten mit sechs Sitz- und vier Schlafplätzen auf der CMT in Stuttgart, jetzt hat Dethleffs den Serienstart des Evan beschlossen. Der Wagen auf Basis des Fiat Ducato hat eine Länge von weniger als sechs Metern (564 cm) und eine Breite von gerade mal 215 cm und ist damit einer der kompaktesten Wagen seiner Klasse. Ungewöhnlich kurze Überhänge, eine knuffige, automobile Form und hohe Alltagstauglichkeit kennzeichnen den Evan. Geschlafen wird in einem Hubbett, das tagsüber unter das Fahrerhausdach geschwenkt wird. Zwei weitere Schlafplätze bietet das Aufstelldach. Somit stehen vier Schlafplätze ohne aufwändigen Umbau von Sitzgruppen zur Verfügung und nehmen dennoch keinen Wohnraum in Anspruch. Mit dieser Konzeption eröffnet der Evan ein ganz neues Marktsegment. Zwei Grundrisse und drei Ausstattungslinien soll es geben, die Einstiegspreise werden sich vermutlich um die 50 000 Euro bewegen.

Die vielleicht wichtigste Nachricht aus dem rheinhessischen Sprendligen: Eura mobil startet mit einer neuen Marke unter dem Namen Forster. Sie soll mit günstigen Preisen - geplant sind Grundpreise zwischen 39 490 Euro beim Alkoven und 41 990 Euro für einen 738 Zentimeter langen Teilintegrierten - Einsteigern das Reisemobil schmackhaft machen und für Forster den Start im hart umkämpften preiswerten Segment erleichtern. Drei Alkoven-Modelle soll es geben, außerdem vier der nach wie vor beliebten Teilintegrierten. Für die Forster-Mobile verspricht Eura mobil eine bereits serienmäßig komplette Ausstattung und eine überschaubare Zubehörliste. Dass preiswert nicht gleich billig bedeutet, sollen die bei Forster hagelgeschützten Wände und Dächer unter Beweis stellen.

Als Teilintegrierten mit Hubbett und durchgehendem Doppelboden schickt Eura mobil selbst den Profila RS ins Rennen. Die Konstruktion sorgt für verbesserte Wintertauglichkeit und mehr Stauraum. Damit bei einem zulässigen Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen auch was zugeladen werden darf, kommt ein Leichtbau-Rahmen zum Einsatz, der das Leergewicht niedrig halten soll. Die in drei Grundrissen verfügbare Baureihe soll unter drei Meter Höhe bleiben.

Fendt spendiert seinen Caravan-Baureihen Bianco, Bianco Sportivo und Tendenza ein neues Außendesign, das unter anderem Chrom-Applikationen und flachere, getönte Fenster an Seiten- und Heckwand zieren. Die luxuriösen Baureihen Opal, Saphir, Diamant und Brilliant starten mit überarbeiten Interieur und ebenfalls neuer Außenoptik in die neue Saison.

Frisch und strahlend

Hobby hat seine Baureihe von Vans, Teilintegrierten und Alkoven-Mobilen für Einsteiger, die Siesta-Modelle, einer gründlichen Überarbeitung unterzogen. Die Modelle, die zu Preisen von rund 40 000 Euro den Besitzer wechseln, gehören alle in die Klasse bis 3,5 Tonnen. Bei den Caravans kann man bei Hobby ab 12 250 Euro fündig werden. Die Wohnwagen wurden einem Re-Design unterworfen und sind jetzt sachlicher gestylt.

Bei den Integrierten der B-Klasse setzt Hymer, ebenso wie in anderen Baureihen, konsequent auf Leichtbau. Dazu gibt's ESP, zwei Airbags, eine umfassende Sicherheitsausstattung und energiesparende LED-Beleuchtung. Abgespeckt hat auch der Exsis-i. Der Teilintegrierte des Traditions-Herstellers steht ab 49 990 Euro in der Preisliste.

Ab 12 660 Euro gibt es bei Knaus den runderneuerten Caravan Sport. Bei den Reisemobilen feiert der Van 600 MEG mit Einzelbetten sein Debüt in Düsseldorf. Ein Knüller dürfte die Vorstellung der Studie Caravisio sei, mit der die Oberbayern ihre Vorstellung des Caravan der Zukunft verwirklichen wollten.

Mindestens rund 95 000 Euro muss man mitbringen, will man Besitzer eines neuen Arto 76 B von Niesmann+Bischoff werden. Der Luxusliner basiert auf dem Fiat Ducato mit einem Tiefrahmen-Chassis von Al-Ko und präsentiert sich außen frisch und strahlend neu designt und aufgepeppt. Die Ququq Campingbox wird einfach in einen Hochdach-Kombi gestellt, fertig ist das Mini-Wohnmobil.

Fi Info: Geöffnet ist der Caravan Salon täglich von 10 bis 18 Uhr. Eintrittspreise: Erwachsene 13 Euro, Zwei-Tages-Karten 20 Euro, Schüler, Studenten, Auszubildende neun Euro, Kinder fünf Euro.