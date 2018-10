Bonn (dpa) - Neue Winterreifen besorgen sich Autofahrer am besten schon jetzt. Wie in den vergangenen Jahren erwartet die Initiative Reifenqualität in Bonn zum Wintereinbruch wieder Lieferengpässe bei den Herstellern. Besonders Gummis in gängigen Größen und mit guten Ergebnissen in den aktuellen Tests der Automobilclubs und Autozeitschriften könnten schnell Mangelware werden.

Wann die Zeit für den Wechsel reif ist, geht aus der Straßenverkehrsordnung hervor: Winter- oder Ganzjahresreifen müssen bei Glatteis, Schneeglätte, Schneematsch, Eis- oder Reifglätte aufgezogen sein, heißt es darin. Allerdings kümmern sich Autobesitzer besser nicht erst auf den letzten Drücker um einen Werkstatttermin, um lange Wartezeiten zu vermeiden, empfiehlt die Initiative. Je nach Region sei Anfang bis Mitte Oktober ein sinnvoller Zeitpunkt für den Wechsel, sagte ein Sprecher.