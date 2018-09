Von Mathias Lillge

Berchtesgaden. Eines muss man einem Volvo lassen. Man sieht ihm Exklusivität und Qualität nicht an. Was bei anderen Herstellern im Premiumsegment oft laut oder protzig daherkommt, verstecken die Skandinavier gerne hinter einem zurückhaltenden Äußeren - auch unter chinesischer Führung. Schwedisches Understatement eben.

Dieses findet offensichtlich immer mehr Liebhaber. So fiel der Jahresrückblick 2014 der schwedischen Autobauer außerordentlich zufrieden stellend aus. Neben den Märkten im eigenen Land und in Übersee hat sich insbesondere der Absatz in Deutschland positiv entwickelt. "Wir konnten im Jahr 2014 mit 31.919 Neuwagenzulassungen ein Plus von 16 Prozent erreichen", zeigt sich Thomas Bauch, Geschäftsführer von Volvo Car Germany auf eine Pressekonferenz im Februar 2015 mehr als zufrieden. Vor dem Hintergrund, dass der deutsche PKW-Markt insgesamt nur um 2,9 Prozent wuchs, ist die Steigerung des Volvo-Marktanteils von 0,9 auf 1,1 Prozent eine beachtliche Steigerung.

Hintergrund Maße: Länge x Breite x Höhe (in m): 4,37 x 1,84 x 1,46 Motor: R4-Benziner, 2969 ccm, Turbo, Direkteinspritzung, Leistung: 180 kW / 245 PS bei 3800 U/min, max. Drehmoment: 350 Nm von 1500 - 4800 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h, Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,1 Sek., ECE-Durchschnittsverbrauch: 6,4 Liter, CO2-Emissionen: 149 g/km, [+] Lesen Sie mehr Maße: Länge x Breite x Höhe (in m): 4,37 x 1,84 x 1,46 Motor: R4-Benziner, 2969 ccm, Turbo, Direkteinspritzung, Leistung: 180 kW / 245 PS bei 3800 U/min, max. Drehmoment: 350 Nm von 1500 - 4800 U/min, Höchstgeschwindigkeit: 210 km/h, Beschleunigung 0 auf 100 km/h: 6,1 Sek., ECE-Durchschnittsverbrauch: 6,4 Liter, CO2-Emissionen: 149 g/km, Leergewicht/Zuladung: min. 1643 kg / max. 411 kg, Kofferraumvolumen: 1030 Liter, max. Anhängelast: 1500 kg Preis: ab 40.290 Euro

[-] Weniger anzeigen

Hauptanteil an dieser Entwicklung hat der Zuwachs im Absatz der Modelle XC 60, V40 und V60. Rund die Hälfte aller verkauften Modelle waren Cross Country oder XC-Ausführungen. Mit deutschlandweit 11 273 Neuzulassungen ist der Crossover Volvo XC 60 ungeschlagen in der Beliebtheit. Und nicht nur die Deutschen lieben ihn: Im vergangenen Jahr war der Schweden-Kraxler das meistverkaufte Premium-SUV in Europa. Insgesamt 70257 Neuzulassungen sicherten dem Modell den Spitzenplatz im Segment der Midsize SUV, vor Wettbewerbern wie dem Audi Q5, dem BMW X3/X4 und dem Mercedes-Benz GLK. Zu diesem Ergebnis kommt das unabhängige Marktforschungsinstitut IHS/Polk in einer aktuellen Analyse der europaweiten Verkaufszahlen in 36 Ländern.

Motiviert durch den Erfolg hat sich Volvo ambitionierte Ziele gesteckt: Bis zum Jahre 2020 wollen die Schweden weltweit jährlich 800 000 Fahrzeuge verkaufen; für Deutschland soll der Marktanteil auf zwei Prozent gesteigert werden. Vom Ist-Standpunkt aus betrachtet wäre das knapp eine Verdopplung. Mit mehr als 8700 Neuzulassungen in 2014 ist der V 40 das zweiterfolgreichste Modell in Deutschland. Auf dem Winter-Trainingsgelände in Österreich hinterließ der Wagen einen souveränen Eindruck. Dabei half der T5 E-Drive Motor mit seinen 245 PS und das enorme Drehmoment von 350 Newtonmetern schon ab 1500 Umdrehungen pro Minute. Dank des trotz Turboladers spontanen Ansprechverhaltens des Zwei-Liter-Benziners ließen sich die Drifts mit dem Gaspedal gut dosieren.

Bereits im laufenden Geschäftsjahr will Volvo den Marktanteil auf 1,2 Prozent steigern. Hoffnungen setzt der Hersteller vor allem auf die neue Drive-E 4-Zylindermotoren mit Motorleistungen bis zu 306 PS bei reduziertem Schadstoffausstoß sowie neuen Modellen wie dem XC 90 und dem V60 CC. Mit dem neuen S60CC will Volvo zusätzlich ein völlig neues Segment schaffen: Die sportliche Limousine mit guter Geländegängigkeit und hoher Bodenfreiheit.

Die neue Modellpolitik will Volvo mit einer ganzen Riege von Maßnahmen flankieren, kündigte Thomas Bach jetzt während der traditionellen Winter-Ausfahrt der Marke in Berchtesgaden an. Sie sollen den Bekanntheitsgrad erhöhen und das positive Image der Traditionsmarke weiter aufpolieren. Gespannt sein darf man auf die von ihm angekündigte "Schwedenflotte"; einem händlerbasierten Dienstleistungskonzept. In diesem sollen Mobilitätslösungen im Premium-Bereich zwischen der Kurzzeitmiete für Stunden bis hin zum klassischen Leasing angeboten werden.

Ebenfalls noch im Jahre 2015 plant Volvo, sich stärker im Bereich der Gebrauchtwagenvermarktung zu engagieren, um Interessenten gezielt an die Marke Volvo heranführen zu können. Dabei ist scheinbar vor allem die gezielte Vermittlung junger Gebrauchter im Fokus der Autobauer, um über den finanziellen Vorteil neue Kunden zu generieren.

Neben einer weiteren Verbesserung im Servicebereich (Bach: "Ein Ansprechpartner für den Kunden für alle Volvo-Themen") hat der Geschäftsführer noch die eine oder andere unkonventionelle Trumpfkarte im Ärmel: Volvo-Zubehör und -accessoires sowie die Vermittlung schwedischer Lebensart sollen das "Volvo-Feeling" verstärken. Köttbullar und Zimtschnecken können einem dann die Wartezeit beim Ölwechsel verkürzen.