Von Heiko Wacker

Eltville. Seit genau 30 Jahren ist Suzuki mit dem Kleinwagen-Bestseller Swift auf dem deutschen Markt vertreten. Und das sehr erfolgreich, entscheidet sich doch rund ein Drittel der Kunden für den kleinen Flitzer, der als sparsames Stadt- oder Zweitauto zu überzeugen weiß. Eine neue Motorvariante geht nun noch knausriger mit dem Sprit um, ohne dass deshalb Langeweile aufkäme. Leider jedoch gibt es den interessanten Antrieb nur in Kombination mit der höchsten Ausstattungsvariante ...

Angeboten wird der Swift aktuell in drei Versionen: Die dreitürige Grundversion startet bei 11 190 Euro, während die wertigere Club-Ausstattung ab 13 490 ins Rennen geht. Am oberen Ende wiederum rangiert die "Comfort-Variante" ab 15 290 Euro. Allerdings sind hier auch nette Details wie eine Klimaautomatik samt Pollenfilter, ein höhenverstellbarer Fahrersitz, ein längs- und höhenverstellbares Lederlenkrad oder ein MP3-fähiges CD-Radio mit an Bord.

Hintergrund Suzuki Swift 1.2

Maße: Variante mit drei Türen und "ECO+-Paket": Kleinwagen, 4 Sitzplätze, Länge/Breite/Höhe/Radstand: 3.850/1.695/1.500/2.430 mm

Motor: 1,2-Liter-Vierzylinder-Benziner mit 66 kW/90 PS bei 6.000 U/min, max. Drehmoment: 120 Nm bei 4.400 U/min

Fahrleistungen: 0-100 km/h: 12,3 Sek., Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h, Verbrauch: 4,3 Liter

Fahrleistungen: 0-100 km/h: 12,3 Sek., Höchstgeschwindigkeit: 165 km/h, Verbrauch: 4,3 Liter Super/100 km, CO2: 99 g/km; Leergewicht: 1.030-1.090 kg, zul. Gesamtgewicht: 1.480 kg, Kofferraumvolumen: 211-892 l

Preise: Swift Basic: ab 11 190 Euro, Club: ab 13 490 Euro, Comfort: ab 15 290 Euro. Aufpreis ECO+-Paket: 400 Euro.



Als Antrieb kommt normalerweise ein 1,2-Liter-Reihenvierzylinder zum Einsatz, der mit 94 PS für durchaus adäquaten Vortrieb sorgt, und mit seinem Normverbrauch von fünf Litern auch kein großer Trinker ist. Und doch geht es noch besser, wie der neue 1,2-Liter-DualJet-Benziner beweist, den es optional, aber eben ausschließlich im "ECO+-Paket" für die noble Comfort-Ausstattung gibt, die bereits serienmäßig über ein Start-Stopp-System verfügt. Sofern man kein Automatikgetriebe ordert.

Die DualJet-Einspritzung baut auf der bekannten, und auch weiterhin angebotenen Multipoint-Einspritzung auf, wobei nun mit zwei Einspritzdüsen pro Zylinder gearbeitet wird. Die aufwändigere Technik sprüht den Kraftstoff gezielter in die beiden getrennten Einlasskanäle, wobei dies für eine effizientere Verbrennung sorgt - zumal die Einspritzdüsen näher am Brennraum positioniert sind. In der Summe wurde dadurch das maximale Drehmoment leicht von 118 auf 120 Newtonmeter erhöht, was den Verlust von vier Pferdestärken verschmerzbar macht. Immerhin wird das Drehmomentmaximum nun bei 4400 Umdrehungen und damit 400 Touren eher erreicht.

Da zudem auch an Getriebe und der Aerodynamik gearbeitet wurde - der Knauser-Swift liegt etwa einen Zentimeter tiefer im Fahrtwind - konnte der Verbrauch im kombinierten Testzyklus um 0,7 auf 4,3 Liter reduziert werden. Zugleich sank auch der CO2-Ausstoß von 116 auf 99 Gramm je Kilometer.

Die psychologisch wichtige "100-Gramm-Marke" wird dementsprechend unterboten, ohne dass es in Sachen Beschleunigung - 12,3 Sekunden auf Tempo 100 - oder im Bezug auf die Höchstgeschwindigkeit von 165 Stundenkilometern Unterschiede zu verzeichnen gäbe. Entsprechend zügig lässt sich der mit einem Leergewicht von rund 1000 Kilo recht leicht bauende Swift mit dem DualJet-Aggregat durchs Verkehrsgewusel der Innenstädte dirigieren - nur auf der Autobahn wünscht man sich einen sechsten Gang. Wer den will, der muss wiederum zum Flaggschiff namens "Sport" mit 136 PS aus 1,6 Litern greifen, für den es indes kein Eco-Paket gibt.

Unabhängig vom Antrieb weiß der kleine Japaner jedoch in Sachen Innenraum zu gefallen, versteckten die Nippon-Ingenieure doch eine Menge Platz in dem nur 3,85 Meter langen Wägelchen, das nicht nur in Sachen Kopffreiheit oder bezüglich der verschiedenen Sicherheits- oder Assistenzsysteme überzeugt, sondern auch eine ordentliche Zuladung verdaut.

Im Minimum beträgt das Ladevolumen 211 Liter, maximal sind 902 Liter Stauraum möglich. Allerdings nur beim Fünftürer. Weiterhin wurde die Farbpalette ausgebaut: So gibt es den Swift nun auch in "Amethyst Gray Pearl Metallic", wobei die verschiedenen Zweifarbenlackierungen, die bisher nur für das Sondermodell "30 Jahre" im Programm waren, deutlich attraktiver wirken. Die nun auch für den Swift in der Club- und in der Comfort-Ausstattung erhältlichen Farbkombinationen passen bestens zum frechen Stadtflitzer, der auch mit 30 Jahren auf dem Buckel noch lange nicht erwachsen werden will.