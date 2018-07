Frankfurt/Main. (dpa) Parallel zur Markteinführung der zweiten SX4-Generation stellt Suzuki einen weiteren Geländewagen in Aussicht. Die Studie iV-4 gibt einen Vorgeschmack auf ein Kompakt-SUV im B-Segment, das 2015 in den Handel kommt, wie der japanische Hersteller auf der Internationalen Automobil-Ausstellung (IAA) in Frankfurt (Publikumstage: 14. bis 22. September) ankündigte. Mit einer Länge von 4,22 Metern ist das Konzeptfahrzeug 8 Zentimeter kürzer als der neue SX4.

Der 1,85 Meter breite und 1,67 Meter hohe iV-4 wirkt trotz seiner kompakten Maße bullig – besonders von vorn: Zwischen dem fünfgeteilten Kühlergrill und dem weit nach oben gezogenen Unterfahrschutz dominiert ein großer trapezförmiger Stoßfänger das Frontdesign. Anders als andere SUVs erweckt der Allradler laut Suzuki nicht bloß den Anschein, fürs Gelände gerüstet zu sein: Das Serienfahrzeug werde tatsächlich Offroad-Qualitäten haben.