Von Daniel Hund

Heidelberg. Ein neues Auto soll her. Endlich mal keine Limousine. Lieber was kleines, was sportliches. Selten sollte es ebenfalls sein. Eben keines dieser Modelle, die an jeder zweiten Ampel gesichtet werden. Und ganz wichtig: erschwinglich muss es sein. Gibt’s nicht? Gibt’s doch! Der Subaru BRZ passt da beispielsweise perfekt ins Beuteschema. Und das alles für 29.500 Euro. Eine echte Kampfansage an die Konkurrenz. Denn verstecken braucht sich der blaue Blitz nicht.

200 PS schlummern unter der Haube. 200? Richtig, das hört sich heutzutage nicht nach sonderlich viel an. Selbst der Opel Corsa OPC hat 10 Pferdestärken mehr unter der Haube. Die meisten bieder wirkenden Limousinen oder Kombis häufig auch. Doch den BRZ juckt all das wenig. Gut, auch der Spurt in 7,6 Sekunden auf Landstraßentempo bereitet der Sportwagen-Konkurrenz keine schlaflosen Nächte.

Hintergrund Technische Daten

Hubraum: 1998 ccm

Leistung: 200 PS

maximales Drehmoment: 205 Nm

Beschleunigung 0 - 100 km/h: 7,6 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

RNZ-Testverbrauch: 7,9 Liter

CO2-Ausstoß: 159 [+] Lesen Sie mehr Technische Daten

Hubraum: 1998 ccm

Leistung: 200 PS

maximales Drehmoment: 205 Nm

Beschleunigung 0 - 100 km/h: 7,6 Sekunden

Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

RNZ-Testverbrauch: 7,9 Liter

CO2-Ausstoß: 159 g/km Länge/Breite/Höhe/Radstand: 4,24/1,78/1,43/2,57 Meter

Leergewicht: 1295 Kilo

zulässiges Gesamtgewicht: 1670 Kilo

Gepäckraum min./max: 243/330 Kilo

Tankinhalt: 50 Liter

Preis: 29.500 Euro

[-] Weniger anzeigen

Das Gewicht hingegen schon. Denn mit seinen knapp 1,2 Tonnen ist der Vierzylinder-16-Ventiler mit seinen zwei Litern Hubraum quasi ein Fliegengewicht. Und die Kilos sind perfekt verteilt. So ist der Schwerpunkt extrem niedrig, was den BRZ gerade auf kurvigem Terrain zu einer Rakete macht.

Zwischen Neckargemünd und Buchen, also im idyllischen Odenwald, geht er ab wie von der Tarantel gestochen. Profitiert von seinen Schaltwegen, die kürzer und knackiger kaum sein könnten. Ein echter Kurvenräuber, das ist er. Stets am Limit, immer bereit für den nächsten kleinen Zwischenspurt. Fahrspaß in Perfektion.

Kurze Zwischenfrage: Für was steht eigentlich dieses BRZ? Für "Boxer engine" (Boxermotor), "Rear-Wheel-Drive" (Hinterradantrieb), Zenith (sportliches Optimum).

Zum Innenraum: Drinnen geht es eng zu. Sportlich eben. Schalensitze sorgen für einen guten Halt, saugen die Insassen förmlich an. Und befinden sich quasi nur einen Hauch über dem Asphalt. Der Hüftpunkt liegt 40 Zentimeter über der Straße. Echtes Rennsport-Feeling versprühen auch das kleine und griffige Lenkrad sowie die Pedale mit gelochter Metallauflage.

Genug geschwärmt. Denn bei all den Lobeshymnen drängt sich vor allem eine Frage auf: Warum sieht man ihn denn dann so selten? Ganz einfach, weil in Deutschland gerne deutsch gefahren wird. Einen Porsche zum Beispiel. Boxter oder Cayman - um bei den erschwinglicheren Schwabenpfeilen zu bleiben.

Auch wenn die immer noch deutlich teurer als ihre japanische Antwort sind. Bei ihnen zahlt man den Namen mit und eben auch die vielen Assistenzsysteme, die heutzutage für viele dazugehören. In einem reinrassigen Sportwagen aber nicht wirklich gebraucht werden. Ihn gar schwerer und träger machen.

Subaru hat beim BRZ auf all diesen Schnickschnack verzichtet. Wobei hier kein falscher Eindruck entstehen darf: Porsche ist kult und in Sachen Sportwagenbau wohl weltweit nicht zu toppen, doch wem die nötigen Euros fehlen und trotzdem sportlich unterwegs sein will, der könnte mit dem BRZ glücklich werden.

Und nochmals kurz zum Motor. Im BRZ kommt ein Boxer der dritten Su᠆baru-Generation zum Einsatz. Der über all die Vorzüge eines Boxers verfügt: Deutlich laufruhiger und drehfreudiger sind die. Der Zweiliter-Saugmotor im BRZ besitzt zwei oben liegende Nockenwellen pro Zylinderreihe sowie variable Ventilsteuerzeiten auf der Einlass- und Auslassseite.

Wegen des sportlichen Charakters des Coupés ist er jedoch nicht als Langhuber ausgelegt, vielmehr sind Hub und Bohrung identisch (86 mm), was der hohen Leistungsausbeute und dem spontanen Hochdrehen entgegenkommt.