Von Klaus Welzel

Einen Tesla darf nicht einfach so alleine fahren. Ein freundlicher Assistent setzt sich neben mich in die Limousine. "Haben Sie schon Erfahrungen mit einem reinen Elektromobil?". Nein, nur mit mehreren Hybrid-Fahrzeugen. Na, dann rein ins Vergnügen. Und das ist es. Ein echtes Vergnügen. Hintergrund Model Tesla S

> Limousine mit Elektroantrieb

> Motorleistung: 225 - 310 kw (305 - 420 PS)

> Länge: 4976 mm

> Breite: 1963 mm

> Höhe: 1435 mm

> Leergewicht: 2108 kg, davon Gewicht des Akkus: 600 kg

> Reichweite nach Herstellerangaben: bis zu 505 Kilometer

> Reichweite im Test: Unter 300

> Ladezeit: je nach eingebautem [+] Lesen Sie mehr Model Tesla S

> Limousine mit Elektroantrieb

> Motorleistung: 225 - 310 kw (305 - 420 PS)

> Länge: 4976 mm

> Breite: 1963 mm

> Höhe: 1435 mm

> Leergewicht: 2108 kg, davon Gewicht des Akkus: 600 kg

> Reichweite nach Herstellerangaben: bis zu 505 Kilometer

> Reichweite im Test: Unter 300

> Ladezeit: je nach eingebautem Ladegerät 5 bis 11 Stunden; an der Haussteckdose jedoch deutlich länger.

> Schnellladung: An speziellen Tesla-Tankstellen, deren Netz sich künftig zwischen den Großstädten an Autobahnen längs ziehen soll, gibt es die Möglichkeit, die Hälfte des Akkus in 20 Minuten und zu rund 80 Prozent in 40 Minuten aufzuladen. Eine "Tankfüllung" kostet ungefähr 20 bis 25 Euro; an Tesla-Tankstellen und auch an vielen normalen Tankstellen ist die Ladung zunächst jedoch kostenlos.

> Preis: Je nach Akkuausstattung 65.000 bis 85.000 Euro

> Preis des Testfahrzeugs: 90.000 Euro

> Lieferzeit: vier Monate

[-] Weniger anzeigen

Bevor es am Stadtrand von Frankfurt losgeht, bittet mich der indischstämmige Maschinenbaustudent, das Radio auszumachen. Klar, denke ich. Lenkt sowieso nur ab. Und irgendwie habe ich das Gefühl: Heute wird es spannend. Volle Konzentration.

Motor starten. "Er ist an", sagt der junge Mann. Man hört aber nichts. "Das können Sie auch nicht hören. Aber hier auf dem Display sehen Sie, dass das Fahrzeug startbereit ist." Zugegebenermaßen ist so ein 17-Zoll-Display riesig. Der Assistent blättert an Bedienungsknöpfen. Mit einem Mal tauchen Balkendiagramme auf. Rot, Grün und Blau wechseln sich ab. Erst als der Begleiter ins Internet geht, freue ich mich über den altbekannten Seitenaufbau von Google. Wenn ich wollte, könnte ich jetzt statt auf der Straße im Internet surfen. Eine Pizza bestellen, das Wetter erkunden. Natürlich meine Lieblingsmusik streamen.

Erstaunlicherweise dürfte ich sogar surfen und fahren - zeitgleich. Aber mir steht der Sinn nach fahren, nach Straße. Also fahre ich an. Es gibt ja nur einen Gang. Und den wähle ich, nachdem mich Fahrzeug und Rückwärtskamera sicher über den kleinen Parkplatz gesteuert haben.

Nichts ruckelt. Kein Geräusch. Nirgends. Das Anfahren fühlt sich ungefähr so an, wie wenn man die ersten paar Meter in einem Autoscooter dreht. Stoßfrei. Leider sind wir immer noch in Frankfurt. Genauer gesagt auf dem Kreisverkehr direkt vor der Tesla-Vertretung. Es schiebt sich alles etwas langsam voran. Dann wird die Spur frei. Ich gebe "Gas". Es beschleunigt. Es zieht. Es fühlt sich an, als ob das Auto von einem Gummizug gezogen würde.

Später auf der Landstraße und natürlich auf der Autobahn wiederholt sich der Spaß. Irre. Der rechte Fuß, der in herkömmlichen Autos das "Gas"-Pedal bedient, wird durchgerückt und der Antrieb erfolgt in einem durchgehenden Zug. Die Kraft ist immer da. Und so schweben wir in 4,4 Sekunden Tempo 100 entgegen. Weiter geht's. 160, 190, 210. "Jetzt können Sie da vorne wieder abfahren", rät der Assistent. Muss ja auch nicht sein, alles auszureizen.

Auf der Rückfahrt fange ich an, mich an das Riesendisplay zu gewöhnen. Besonders die Seite Verbrauch hat es mir angetan - auch, weil dieser neben dem Tachometer immer wieder angezeigt wird. Grüne Felder bedeuten, Energie wird gewonnen, rote und orangefarbene, Energie fließt weg. Bei meiner Fahrweise fließt ziemlich viel. Und obwohl wir nur eine gute Stunde fahren, wird klar: Die versprochenen 500 Kilometer Reichweite sind bei mir nicht drin. Eher knapp 300. Wenn man bedenkt, dass wir im Sommer fahren - ohne Heizung, ohne Fernlicht -, dann wird schnell klar: So ein Stromer muss pfleglich behandelt werden. Tempo 90 bis 110 - das sind die Werte, die den Akku schonen. Ach ja: Wenn man keine Musik hört, bringt das sicherlich auch noch ein paar Kilometer.

Kurz vor dem Tesla-Geschäft in einer kleinen Nebenstraße lasse ich - selbstverständlich - eine ältere Dame mit zwei kleinen Hunden über den Zebrastreifen. Die Frau schaut, bedankt sich. Guckt. Dreht sich um. Noch einmal. So ist das, wenn man geräuschlos durch die Stadt schwebt. Nicht ganz ungefährlich. Überraschend jedenfalls.

Noch ein Wort zu den fantastischen Raumverhältnissen. Der Kofferraum bietet Platz für alle Wünsche. Der kleine Einkauf wiederum passt vorne in den Zweitkofferraum. Die Insassen können sich herumlümmeln, ob sie nun vorne oder hinten sitzen. Der Tesla S ist ein Großraumfahrzeug. Eigentlich eine Limousine der Oberklasse. Wobei: Dafür bietet er dann doch recht wenig.

Die Variante S mit einem 85-Kwh-Akku kostet in dieser Ausstattung stolze 90.000 Euro. Es fehlen: Massagesitze, Superklimaanlage, Bose-Boxen, Kurvenscheinwerfer, eben diese vielen kleinen Helfer, die manchem Kunden klarmachen, weshalb eine S-Klasse von Mercedes doch das angesagte Modell ist. Tesla vergleicht seine "S-Klasse" damit - und dieser Vergleich ist bei aller Fahrfreude doch etwas hochgegriffen.

Wieder sicher auf dem Parkplatz angekommen, fragt der Assistent, ob es mir gefallen hat. Natürlich. War ein echtes Erlebnis. Aber es hat schon seinen Grund, weshalb in Deutschland bisher nur 200 Tesla S über den Tresen gingen. Das Auto ist eine Zukunftsvision - für sehr wenige Luxuskunden.