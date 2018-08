Düsseldorf. (mid) Ein neuer Edelkombi will den Platzhirschen von BMW, der Mercedes C-Klasse aber auch dem Konzern-Bruder Passat das Fürchten lehren. Der Skoda Superb Combi SportLine ist eine Herausforderung für die bisherigen Marktgrößen. Nicht nur als Dienstwagen für die Chefetage, auch privat können Mann und Frau mit dem neuen Flaggschiff der obersten Baureihe der Tschechen glänzen.

Skoda Superb Combi 2.0 TSI 4x4 Kombi, Länge/Breite/Höhe/Radstand in Meter: 4,86,/1,86/1,48/2,84, Kofferraumvolumen: 660 bis 1.950 l, Leergewicht: 1.635 kg, max. Zuladung: 715 kg, Tankinhalt: 66 l. Antrieb: Reihen-Vierzylinder-Benzinmotor mit Start-Stopp-Automatik und Turbolader, Hubraum 1.984 ccm, maximale Leistung: 206 kW/280 PS bei 3.800/min, permanenter Allrad mit 6-Gang-DSG-Getriebe, maximales Drehmoment: 350 Newtonmeter bei 1.700-5.600 U/min, 0-100 km/h: 5,8 s, Höchstgeschwindigkeit: 250 km/h, Normverbrauch: 7,2 l Diesel/100 km, CO2-Emission: 164 g/km, Allradradantrieb. Preis: 45.290 Euro

Die herausstechenden Eigenschaften: nobles Outfit, viel Platz und sportliche Fahrwerte. Reichlich Ablagefächer vorn und hinten, Flaschen- und Becherhalter und viele weitere praktische Lösungen zeigen, dass man im Nachbarland praktisch denkt und inzwischen einen eleganten Designstrich zu ziehen gelernt hat.

Klare, sportliche Optik kennzeichnen die Limousine, erst recht aber den Kombi. Hervorstechend bei der SportLine-Version die markanten 18- oder 19-Zoll-Aluräder. Zusätzlich schmücken das Top-Modell schwarz abgesetzte Kühlergrill-Lamellen und -Rahmen, Seitenleisten, Außenspiegelgehäuse und Fensterumrandungen sowie ein schwarzer Heckdiffusor mit horizontalem Chromelement. Die Limousine trägt einen Heckspoiler, der Combi zusätzlich eine schwarz-glänzend lackierte Dachreling.

Dunkelfarbig geht es auch im Innenraum zu: Der Dachhimmel ist schwarz, Applikationen und Sportsitze ebenfalls. Nur die Pedale glänzen mit hochwertigem Edelstahl.

Tief liegt er auf der Straße. 1,5 Zentimeter hat man ihn im Vergleich zum "gewöhnlichen" Superb an Höhe gekappt. Ein gediegenes, adaptives Sportfahrwerk kommt serienmäßig hinzu. Damit machen flotte Autobahnfahrten Spaß. Bei einem Hubraum von zwei Liter sind 206 kW/280 PS bei 3.800 Umdrehungen in der Minute eine stolze Leistung. Der permanente Allrad mit 6-Gang-DSG-Getriebe lässt souveränes Dahingleiten, aber auch einen flotten Sprint zu. Dass maximale Drehmoment liegt bei 350 Nm.

Bei der Ausstattung bleiben beim SportLine-Combi kaum Wünsche offen: ein Sportlederlenkrad inklusive Schaltwippen für das DSG, Alcantara-Sportsitze, LED-Beleuchtung - die Liste ließ sich verlängern. Bei der Sicherheitsausstattung sind serienmäßig an Bord Frontradarassistent inklusive City-Notbremsfunktion, elektronische Stabilisierungskontrolle ESC einschließlich Multikollisionsbremse und die elektronische Querdifferenzialsperre XDS+, die bei Querbeschleunigungen eingreift und so einem Untersteuern in schnellen Kurvenfahrten entgegenwirken soll.

Los geht es bei den Benzin-Motoren mit dem 1,4 Liter TSI und 110 kW/150 PS. Das Top-Triebwerk ist der beschriebene 2,0 TSI-Motor mit 206 kW/280 PS. Bei den Dieselaggregaten beginnt die Liste mit dem 2,0 TDI-Motor mit 110 kW/150 PS. Der Fronttriebler kann gegen Aufpreis bei fast allen Motorisierung auch mit einem Allradantrieb geordert werden. Gleiches gilt für das Doppelkupplungsgetriebe. Die Sportline-Preise starten bei 34.390 Euro für die 1,4-Liter TSI-Limousine und reichen bis 44.190 für die 2,0-Liter-Spitzenmotorisierung. Die Kombi-Variante steht mit einem jeweiligen Aufschlag von 1.100 Euro in der Preisliste. Zusammen mit dem Vorgängermodell möchte Skoda im laufenden Jahr 20.000 Einheiten der Superb-Baureihe in Deutschland absetzen. Sie glänzen mit enormem Raumangebot, Spitzen-Laderaum-Kapazität und gute Verarbeitung. Damit hat sich aber auch die Preisliste den Spitzenplätzen angenähert. Immerhin wird die 50.000 Euro-Grenze deutlich unterschritten.