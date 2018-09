Steinberg am Rofan. (mid) Was machen Kinder, wenn es irgendwo verschneit ist? Sie spielen im Schnee. Das gilt auch für Seat Ateca-Fahrer, die bei der "Snow Experience" das neue SUV der spanischen VW-Tochter auf seine Wintertauglichkeit testen. Statt Schneeballschlacht stehen dann zwar Fahrten auf vereisten Pisten oder zugeschneiten Waldwegen auf dem Programm - das Spaßpotential dürfte aber in etwa das gleiche sein.

Wer im Seat Ateca 2.0 TDI 4Drive mit 140 kW/190 PS Platz nimmt, hat alles an Bord, was Fahrten durch Winterlandschaften zum Erlebnis macht: Einen durchzugsstarken Turbodiesel mit ausreichend Drehmoment, Allrad, 7-Gang-DSG, Bergan- und Bergabfahrassistent sowie die Top-Ausstattung "XCELLENCE".

Die umfasst zahlreiche Extras, etwa Voll-LED-Scheinwerfer, Licht- und Regensensor oder ein Multimedia-System mit 8-Zoll-Farbdisplay. 70 Prozent der Kunden entscheiden sich für diese Ausstattungs- und Motorenvariante, also für die "volle Hütte", wie Seat Deutschland-Chef Bernhard Bauer sagt.

Das ist bei einem Preis von mindestens 36 000 Euro, mit diversen Zusatzausstattungen wie Navi oder Ledersitzen schnell mehr als 40 000 Euro, nicht selbstverständlich. Es zeigt, dass der Ateca bei den Kunden ankommt, und dass die Käuferschaft innerhalb des beliebten SUV-Segments offensichtlich immer noch Bedarf an neuen Modellen hat.

Spannend für alle, die gerne abseits asphaltierter Straßen unterwegs sind, ist in Verbindung mit dem intelligenten Allradantrieb - bei Seat "4Drive" genannt - der "Driving Experience"-Drehknopf auf der Mittelkonsole. Hier lassen sich sechs Fahrmodi auswählen: Normal, Sport, Eco, Individual, Schnee und Offroad.

Im letztgenannten Fahrmodus schaltet sich eine elektronische Bergabfahrkontrolle zu, die den Spanier selbst steile Abfahrten problemlos meistern lässt. Einfach ganz langsam in einen Hang rollen, dann greift unterhalb der 5-km/h-Marke das System und bremst den Ateca von selbst ein, ohne dass der SUV instabil wird und zu rutschen beginnt.

Den System-Test auf einer verschneiten und teils vereisten Piste mit einigen Wellen und ausgefahrenen Spurrillen schafft das Auto problemlos. Wer also mit seinem Seat Ateca vom Boulevard - wo er dank seines gelungenen, unaufdringlichen Designs ebenfalls gut aufgehoben ist - abbiegt und ins Gelände fährt, braucht sich vor abschüssigen Streckenabschnitten nicht zu fürchten. Der Offroad-Modus hält, was er verspricht und dosiert bei der anschließenden Bergauffahrt die Traktion an allen vier Rädern so, dass man den Hügel auch wieder hochkommt.

Überhaupt können Ateca-Fahrer und deren Passagiere auch bei schlechten Bedingungen ganz entspannt bleiben, da ihr Auto eine richtig gute Figur macht. Das ESP hält den Ateca in der Spur, selbst im Sportmodus greift es noch deutlich vorm Grenzbereich ein.

Dazu kommt der intelligente Allradantrieb, der die Kraft dann an die Hinterräder schickt, wenn es der Untergrund erfordert. So ausgerüstet, vermittelt das erste SUV der Marke immer ein Gefühl von Sicherheit, sogar auf rutschigen Straßen.

Und sobald es trocken ist, lässt sich der Ateca sogar recht sportlich bewegen. Bis zu 212 km/h schafft der Seat, nach siebeneinhalb Sekunden ist bereits Tempo 100 erreicht. Das sieht nicht nur auf dem Papier sehr ordentlich aus, sondern macht hinterm Lenkrad auch richtig Spaß.

Wer sich selbst mit einem Ateca durch den Schnee wühlen möchte, muss allerdings auf den nächsten Winter warten: 6 900 Ateca hat die Marke Bernhard Bauer zufolge 2016 verkauft, rund 13 000 weitere sind bestellt. Und die Wartezeit ist lang. Vier bis sechs Monate muss man sich gedulden, bis der spanische Wintersportler in der heimischen Garage steht. In den kommenden Monaten müssen also Schnee-Engel und Schneeballschlachten für Glücksgefühle sorgen.