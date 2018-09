Detroit/Rüsselsheim. (dpa) Der Markteinbruch in Russland und die teure Schließung des Werks in Bochum drücken auf das Ergebnis beim Autobauer Opel. Im dritten Quartal verbuchte der US-Mutterkonzern General Motors (GM) in Europa (inklusive Russland) ein operatives Minus von 387 Millionen Dollar (306 Mio Euro), wie GM am Donnerstag in Detroit berichtete. Damit hat sich der Verlust im Vergleich zum Vorjahr erhöht, als GM in Europa 238 Millionen Dollar verlor.

"Der Wind weht von vorn. Im dritten Quartal ist es uns leider nicht gelungen, unsere Verluste im Vergleich zum Vorjahresquartal zu verringern", schrieb Opel-Chef Karl-Thomas Neumann in einem Rundbrief an die Mitarbeiter, der der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Gleichzeitig betonte der Manager, dass der Hersteller sich operativ weiter verbessert habe. Mit rund 200 Millionen Dollar sei mehr als die Hälfte der Verluste auf einen Sondereffekt zurückzuführen: das Aus der Autofertigung in Bochum im Dezember. "Unser Ergebnis in Europa liegt auch im dritten Quartal im Plan. Wir schlagen uns sogar etwas besser als Anfang des Jahres erwartet."

Damit sieht Neumann den Autobauer weiter auf Kurs: "Wir halten an unserem Ziel fest, 2016 wieder profitabel zu sein." Dafür müsse dies allerdings "auf unserer Agenda ganz oben bleiben." Zuversicht schöpft Neumann aus der Absatzentwicklung in diesem Jahr. "Bis zum Jahresende werden wir mit mehr als einer Million verkaufter Fahrzeuge unsere Marktposition in Europa festigen", kündigte er an. Bisher sei der Marktanteil von Opel/Vauxhall in diesem Jahr in elf europäischen Ländern gewachsen.

Nach den GM-Zahlen steigerte Opel/Vauxhall die Zahl der in Europa verkauften Neuwagen in den ersten neun Monaten von 790.000 Einheiten im Vorjahr auf nun 817.000. Insgesamt konnte sich der größte US-Autobauer dank guter Geschäfte im Heimatmarkt Nordamerika und in China dennoch auf Kurs halten. Der Umsatz stieg leicht auf 39,3 Milliarden Dollar. Der Nettoprofit lag bei 1,4 Milliarden US-Dollar (1,1 Mrd Euro). Im Vorjahreszeitraum hatte der Konzern 0,7 Milliarden Dollar verdient.