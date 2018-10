Ein Schwabe in Bayern: Zwischen Eichstätt und Treuchtlingen locken kurvige Wege und viel sattes Grün. Ein paar Kilometer weiter geht es zu den fränkischen Seen. Foto: we

Von Klaus Welzel

Treuchtlingen. Was für ein Kraftpaket. Kürzer wirkt er als bisher. Bulliger. Zu allem bereit. Die Reifen fressen sich beim Beschleunigen förmlich in den Asphalt. Aber das war jetzt ein bisschen viel auf einmal. Liegt wohl daran, dass man bereits beim bloßen Anschauen des neuen Porsche Boxster das Gefühl hat, loszufahren. Die Dynamik steckt im Design.

Und das Gefühl trügt nicht. Selten wurde man auf ein Testfahrzeug so oft angesprochen wie auf den neuen "Kleinen" aus der Schmiede der Zuffenhausener Exzellenz-Ingenieure. Das Fahrzeug ist - optisch jedenfalls - rundum gelungen. Beim Einsteigen - nach dem ersten Bestaunen - fällt man zuerst einmal tief, dafür aber in die Sportsitze, deren einziges Problem darin besteht, dass sowohl Fahrer als auch Beifahrerin sie nur ungern wieder verlassen.

Hubraum 1988 cm3

Leistung: 220 kW (300 PS)

bei Drehzahl 6500 /min

max. Drehmoment: 380 Nm

bei Drehzahl 1950 - 4500 /min

Verdichtungsverhältnis: 9,5:1

Doppelkupplungsgetriebe

Verbrauch des Testfahrzeugs: 8,8 l

Herstellerangabe: 6,9 l

CO2-Emission: 158 g

Energieeffizienzklasse D

Karosserie:

Länge: 4379 mm

Breite: 1801 mm

Höhe: 1281 mm

Luftwiderstand (cw): 0,31

Höchstgeschwindigkeit: 275 km/h

0 auf 100: 4,9 s

bei Sport Plus Taste: 4,7 s

0 auf 160: 11,1 s

Durchzugsbeschleunigung:

(80 auf 120): 3,2 s

Kofferraum vorne: 150 l

Kofferraum hinten: 125 l

Tankinhalt: 54 l

Grundpreis: 53 646 Euro

Preis des Testfahrzeuges: 79 266,70 Euro. Davon entfallen auf die Lederausstattung 3195,15 Euro. Das PDK-Getriebe kostet 2826,25 Euro extra. Sport-Chrono-Paket und Sportauspuff schlagen mit 4331,60 Euro zu Buche.

Dann der entscheidende Augenblick: Motor an! Ein satter Sound. Klingt rund, wird aber von "nur" noch vier Zylindern verursacht. Porsche hat nach dem 911er eben auch die 718er Reihe mit kleineren Turbomotoren ausgestattet. Das ganz große Klangerlebnis ist das vielleicht nicht. Aber spätestens beim Druck auf die Auspuffsoundtaste fühlt man sich wieder auf Rennkurs. Außerdem sitzt man im Cabrio ja ohnehin der Schallquelle näher - insofern lassen die guten alten Karman-Ghia-Zeiten grüßen.

Los geht’s über die kleinen Sträßchen rund um das fränkische Seenland. Vorne im 150-Liter-Kofferraum ruht der aufblasbare Kajak samt zusammensteckbarer Paddel - schließlich will der Boxster ja auch auf seine Alltagstauglichkeit hin getestet werden. Hinten drängelt sich dafür die Reisetasche etwas neben dem Rucksack - was man bei 125 Liter Fassungsvolumen eben so unterbekommt.

Die Fahrt schreitet voran, die Kurven werden enger. Jetzt beginnt das Wedeln - denn darin besteht ja die eigentliche Freude bei einem Mittelmotor: Links, rechts, ein kleiner Hüpfer. Mehr Fahrspaß geht eigentlich kaum. Und wie schon beim großen Bruder, dem 911er, lässt der Turboantrieb nicht wirklich etwas vermissen. Kräftiger Durchzug, kein Turboloch, die Gänge werden bei Drehzahlen bis zu 7500 Umdrehungen ordentlich ausgefahren. Und das Erfreulichste: Mit der neuen Technik erreicht Porsche endlich akzeptable Verbrauchswerte. Auf einem Teilstück von knapp 40 Kilometern sinkt der Verbrauch sogar auf 5,3 Liter. Über die gesamte Teststrecke hinweg liegt er bei reellen 8,8 Litern - schnelle Autobahnsprints dabei, Staus, Landstraße und auch einiges an Innenstadtverkehr. Angesichts dieser Umstände kann das Öko-Gewissen also einigermaßen sanft ruhen.

Der deutsche Schaukelsommer macht dabei ein häufiges Öffnen und Schließen des Verdecks nötig. Was erstens vor dem Losfahren per Fernbedienung tadellos funktioniert und dann während der Fahrt bei Geschwindigkeiten von bis zu 50 Stundenkilometern binnen zehn Sekunden bewältigt werden kann. Das bedeutet, dass man quasi in jeder Situation schnell im Trockenen sitzt; vorausgesetzt natürlich, es wird gerade keine Autobahn befahren.

Neu im Boxster ist auch das dem 911er entlehnte Navigationssystem (wie immer tadellos) und die versteckte Bedienbarkeit sämtlicher Displayfunktionen (etwas gewöhnungsbedürftig). Ansonsten liegt der Wagen porschemäßig flach wie ein Brett auf der Fahrbahn, die Bremsen reagieren so präzise, dass sich alle Fahrzeuginsassen (bei zwei ist ja bekanntlich Schluss) sicher fühlen wie in Abrahams Schoß. Und die Spitzengeschwindigkeit? Ja, die gibt es auch. Aber die maximal möglichen 275 km/h möchte man dann doch nicht fahren. Cabrio-Cruisen verträgt sich eigentlich nicht mit einem Geschwindigkeitsrausch. Und auf der Autobahn sitzen einfach alle anderen Verkehrsteilnehmer beeindruckend weit oben.

Fazit: Der Boxster 718 bietet viel Porsche fürs Geld. Mit seinem gelungenen Design hat er zudem das Zeug zu einem echten Klassiker.