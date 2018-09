Von Daniel Hund

Heidelberg. "Schönes Auto", grinst die junge Frau mit den langen Haaren und dem kurzen Rock. Ihre Freundin nickt: "Also den würde ich auch nehmen." Als sie das sagen, stehen sie in der Heidelberger Innenstadt, direkt vor dem neuen Range Rover Sport. Und der ist sie gewohnt, die bewundernden Blicke. In der SUV-Sparte zählt er zu den Schönlingen. Hintergrund Technische Daten Modell: Range Rover Sport 3.0L SDV6

Hubraum: 2993 ccm

Leistung: 292 PS

Max. Drehmoment: 600 Nm

Antrieb: Allradantrieb

Leergewicht: 2115 kg

Wendekreis: 12,5 m

Höchstgeschwindigkeit: 222 km/h

RNZ-Testverbrauch: 8,1 l

CO2-Emission: 199 g/km

Kraftvoll und muskulös kommt er daher. Im Vergleich zu seinem großen Bruder, dem klassischen Range Rover, ist die Sportvariante deutlich wendiger. Was auch mit den Abmessungen zusammenhängt. So ist das Sportgeschoss 149 Millimeter kürzer, 55 Millimeter flacher und zudem auch noch 45 Kilogramm leichter. Die Karosserie an sich verbindet die Konzernbrüder dann wieder. Beide sind mit der Aluminium-Monocoque-Plattform unterwegs. Damit ist der Range Rover Sport um satte 39 Prozent leichter als sein direkter Vorgänger. Klar, dass ihn das deutlich agiler und dynamischer macht. Kurzum: Die Karosserie besteht aus einem Mix an gepressten, gegossenen und gewalzten Aluminiumkomponenten.

Und wenn man schon mal am Gewicht sparen ist, dann richtig: Die Türkonstruktionen sind aus Vollaluminium, die Armaturenbrett-Träger aus leichtem Magnesiumguss und die Heckklappe aus SMC-Kunstsoff.

Zu den Motorvarianten: Hier bietet Land Rover quasi das volle Programm. Zwei Sechszylinder-Diesel-Varianten, die es auf 258 bzw. 292 PS bringen, ein von 339 Pferdestärken befeuerter Dieselmotor, der mit acht Zylindern über den Asphalt brettert, ein 5,0-Liter-V8-Kompressorbenzinzer, der mit seinen 510 PS die Rakete unter den Sportlern ist, sowie ein sechs Zylinder starkes Diesel-Hybrid-Modell.

Die RNZ war mit dem großen Sechszylinder-Gefährt unterwegs und der ist mehr als ausreichend. Die 292 PS ermöglichen einen zügigen Antritt. Egal ob auf der Autobahn oder im Stadtverkehr. Schwerfällig ist jedenfalls anders. Von 0 auf 100 km/h geht es in 7,2 Sekunden, die Höchstgeschwindigkeit ist bei 222 km/h erreicht. Und das alles bei einem Verbrauch, der sich sehen lassen kann. Rings um Heidelberg genehmigte sich der stattliche Brite 8,1-Liter-Dieselkraftstoff im Durchschnitt.

Und wie reist es sich so? Wie sind die Sitze? Wie ist die Verarbeitung? Da lässt Land Rover mal wieder keine Wünsche offen. Der Wohlfühlfaktor ist groß. Die Ledersitze könnten problemlos abmontiert werden und ins heimische Wohnzimmer gestellt werden. Bequem sind sie. Und stabil, bieten einen perfekten Seitenhalt. Was sich gerade auf dem kurvigen Terrain im nahen Odenwald bezahlt gemacht hat. Das Cockpit wirkt aufgeräumt. Ein echter Hingucker ist das hochauflösende 12,3-Zoll-Display für die Instrumente.

Fazit: Kann ein SUV wirklich sportlich sein? Wenn man das Fahrverhalten eines kleinen und windschnittigen Renners als Maßstab nimmt - sicher nicht. Dazu sind die Dickschiffe einfach zu massig, liegen zu unförmig im Wind. Sportlich können sie aber trotzdem sein. Land Rover beweist das mit seinem Sportvariante des Range Rovers. Die besticht mit einem sportlichen Erscheinungsbild und verfügt zudem über echte Sprinter-Qualitäten. 600 Newtonmeter machen dem Koloss Beine.