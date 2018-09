Von Heiko P. Wacker

Heidelberg. Mit dem Mokka haben sich die Rüsselsheimer einen Volltreffer gebraut - seit kurzem setzt der "Mokka X" die Erfolgsgeschichte fort. Immerhin hat Opel mit dem Kompakt-SUV so ziemlich alles richtig gemacht, auch in Sachen Preis. Ab 18.990 Euro geht’s los.

Auch die Neuauflage setzt dabei auf eine gedrungene Karosserielinie, die dank schnittigem Kühlergrill und neu gestaltetem Heck fesch-modern ausschaut - vor allem, wenn man sich die pfiffigen LED-Scheinwerfer gönnt. Die kosten zwar Aufpreis, stehen Mister X aber verdammt gut, wobei sich der angenehme Eindruck auch im Inneren fortsetzt. Hier tummelten sich beim Vorgänger noch Tasten über Tasten - heute dominiert der Navi-Touchscreen die Optik, je nach Ausstattungsvariante ist er bis zu acht Zoll groß und dann auch kompatibel mit gängigen Smartphone-Anwendungen. Auch Opels Online- und Service-Assistent namens "OnStar" ist mit an Bord - serienmäßig sogar, außer in der Basisversion - während die Rückfahrkamera für 295 Euro feilgeboten wird, die wegen der dicken C-Säule, die den Schulterblick torpediert, absolut Sinn macht.

Hintergrund Opel Mokka X 1.6 CDTI Kompakt-SUV, Fünftürer L/B/H/Radst.: 4 275/1 802-2 038 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1 658/2 555 mm; Kofferraum: 356-1 372 l Leergewicht: 1 524 kg. 4-Zylinder-Motoren: Benziner mit 1,4/1,6 l, 85 kW/115 PS bis 112 kW/152 PS 1,6-l-Diesel: 81 kW/110 PS und 100 kW/136 PS, LPG: 1,4 l, 103 kW/140 PS gefahrene Version: [+] Lesen Sie mehr Opel Mokka X 1.6 CDTI Kompakt-SUV, Fünftürer L/B/H/Radst.: 4 275/1 802-2 038 (Außenspiegel ein-/ausgeklappt)/1 658/2 555 mm; Kofferraum: 356-1 372 l Leergewicht: 1 524 kg. 4-Zylinder-Motoren: Benziner mit 1,4/1,6 l, 85 kW/115 PS bis 112 kW/152 PS 1,6-l-Diesel: 81 kW/110 PS und 100 kW/136 PS, LPG: 1,4 l, 103 kW/140 PS gefahrene Version: 1.6 CDTI-Diesel mit 110 PS, 6-Gang-Schaltgetriebe, Ausstattungsvariante "Innovation" Normverbrauch: 3,9-4 l/100 km (mit/ohne rollwiderstandsarmen Reifen) Testverbrauch: 5,7 Liter/100 km Preise: 18.990 Euro (Variante "Selection" mit 115 PS-Benziner) bis 30.010 Euro (Variante "Color Innovation" mit 136-PS-Diesel, 6-Gang-Schaltgetriebe, Allrad), Diesel: ab 24.540.

Zum Glück hat Opel aber auch an jene Leute gedacht, die ihr Auto nicht nur zum Musikhören oder als Smartphone-Verlängerung nutzen, sondern tatsächlich mal etwas, und nicht nur sich selbst transportieren möchten. Wer sich die Mühe macht, und die Rücksitzflächen nach vorne klappt, der kann anschließend das Ladeabteil durch das Umlegen der geteilten Rückbank von 356 auf 1 372 Liter vergrößern. Das ist ein ordentliches Volumen - und auch nutzbar, zumal eine ebene Fläche entsteht.

Angetrieben wird der mit seiner Länge von 4 276 mm durchaus kompakte Opel von Benzinern mit 115, 140 oder 152 PS aus 1,4 oder 1,6 Litern Hubraum, von stets 1,6 Litern großen Selbstzündern mit 110 oder 136 PS - oder von einem 140 PS starken Autogasaggregat mit ebenfalls 1,4 Litern. Einen Teil der Motoren, die beiden großen Benziner und den stärkeren der beiden Diesel nämlich, kann man dabei auch als Allradler ordern, der Aufpreis liegt beispielsweise beim 140-PS-Turbobenziner in der zweitniedrigsten Ausstattungsvariante "Edition" bei 1 860 Euro. Ob einem vier angetriebene Pneus das wert sind, muss man sich eben überlegen, eine elektromagnetische Lamellenkupplung verteilt die Kraft dann je nach Fahrsituation stufenlos.

Tendiert man freilich zum 110-PS-Ölbrenner, wird einem die Entscheidung abgenommen, hier geht die Kraft grundsätzlich an die Vorderräder - dafür ist dieser Motor zumindest auf dem Papier der sparsamste. Zwar lassen sich die im Normzyklus angegebenen 3,9 Liter im Alltag nur schwer erreichen, doch gehen auch die unter realistischen Bedingungen "er-fahrenen" 5,7 Liter durchaus in Ordnung. Rund 900 km Reichweite sind drin: Der Tank der Dieselvarianten fasst 52 Liter, während die Benziner zwei Halbe mehr schlucken.

Eine Innovation wiederum weist den Weg durch die Nacht, das adaptive Fahrlicht nämlich, das über neun unterschiedliche Lichtfunktionen verfügt, und vom Stadt- über das Landstraßenlicht bis hin zum Tourist-Modus für die Fahrt im Linksverkehr eine ganze Menge zu bieten hat. In den beiden höchsten der fünf gelisteten Varianten "Innovation" und "Color Innovation" ist es Serie, in den Versionen "Edition" und "Active" kostet das LED-System 1 250 Euro extra. Günstiger ist die Frontkamera, die es in allen Varianten - außer der "Selection" genannten Basis - für 700 Euro gibt. Ihre Bilder werden beispielsweise von Fernlicht- und Verkehrsschildassistenten oder dem Abstandwarner genutzt. Technologisch hat Opel inzwischen ordentlich was zu bieten.

Gerade die Kombination aus moderner Technik, markanter Optik und moderatem Preis scheint die Kunden zu begeistern, weshalb man bei Opel zu Recht von einer "Erfolgsgeschichte" spricht, wie es Vertriebsvorstand Peter Christian Küspert kurz vor Weihnachten auf den Punkt brachte. Diese begann im Falle des Mokka Ende 2012, und geht nun mit dem Mokka X weiter. Außerdem rollen in diesem Jahr mit dem Crossland X und dem Grandland X zwei weitere "CUVs" auf den Markt, wie die "Crossover Utility Vehicles" inzwischen genannt werden. Tja - Opel meint es ernst, alleine 2017 stehen sieben Neuheiten auf dem Plan, betrachtet man die Jahre 2016 bis 2020, dann sollen es insgesamt 29 neue Modelle sein. Es bleibt also spannend …