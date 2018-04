Von Heiko P. Wacker

Allzu hart war er nicht, der letzte Winter. Und doch freuen sich alle über steigende Temperaturen, sonnige Stunden und trockene, streusalzfreie Straßen. Es liegt uns eben im Blut. Und so juckt es auch den lebensfreudigen Biker, nennen wir ihn mal "Moto Heidelbergensis", das lieb gewonnene Eisen mal wieder aus der Garage zu zerren. Vielleicht aber juckt es auch im Portemonnaie? Es rollen da nämlich in diesem Frühling ein paar recht interessante Neuheiten auf uns zu.

Bei BMW steht er ganz im Zeichen der Buchstaben "FGRS", könnte man sagen. Dahinter verbergen sich drei feine Überraschungen für alle geneigten Freunde der bajuwarischen Propellermarke, die den beiden Dauerbrennern F700 GS & F800 GS vor allem optische Nachhilfe erteilte. In Sachen Technik gab es keine offenen Baustellen, weshalb das zweizylindrige Duo hauptsächlich in Sachen Design aufgefrischt wurde. Auf den ersten Blick sticht das neue Kniecover mit seiner galvanisierten Oberfläche ins Auge. Auch die Schriftzüge und der neue, zweifarbige Sitzbankbezug sind ein Merkmal der 75 PS starken 700er, die bei 9000 Euro startet, und damit 2200 Euro günstiger liegt als die "große" Schwester F800 GS. Die schöpft ihre 85 PS übrigens aus dem selben Hubraum von 798 Kubik.

Reduzierter Hubraum

Nicht mal die Hälfte davon reichen der neuen G 310 R, mit der BMW zunächst mal den Weltmarkt, und vor allem Asien im Blick hat. Allerdings werden "kleine" Bikes auch in der Alten Welt immer wichtiger. Man darf also gespannt sein, wie sich das vollgetankt nur 160 Kilo wiegende Fliegengewicht mit seinem 313 Kubik messenden Eintopf fährt. Einen reduzierten Hubraum muss man nämlich nicht zwingend mit reduziertem Fahrspaß in Beziehung setzen. Vor allem dann nicht, wenn man von einer BMW redet. Ach ja, und wo wir gerade vom Fahrspaß reden - der dürfte sich auch auf der R nineT Scrambler sehr schnell einstellen. Alleine schon wegen des rustikalen Auftritts der 1200er, die durch sehenswert nach oben gezogene Doppelschalldämpfer ausatmet. Zudem dürften der hohe Lenker, die komfortable Sitzbank und die lässig positionierten Endurorasten für entspannte Fahrten sorgen.

Doch auch auf der anderen Seite der Alpen versteht man sich aufs "scrambeln", baut doch Ducati die entsprechend benannte Familie mit der "Sixty2" nach unten aus, wobei der Name auf die Jahreszahl "62" verweist: schon damals war Ducati mit einer wendigen Scrambler erfolgreich. Die auf der letzten EICMA präsentierte Einsteigerversion wird mit 41 PS anrollen, die aus dem schön gezeichneten L-Twin geschöpft werden, der wiederum ein Volumen von 399 Kubik hat. Der Zweiventiler hat zudem eine Desmodromik, Ducati-Fans dürfen jetzt mit der Zunge schnalzen.

Ducatisti bekommen zur startenden Saison ohnehin eine ganze Menge geboten, wurde doch auch die Supermoto-Fraktion überarbeitet. Gleich drei neue Modelle aus der Hypermotard-Famile - Hypermotard 939, Ducati 939 SP und Hyperstrada 939 - rollen auf uns zu, während das mit leckeren Zutaten gewürzte Duo, bestehend aus der "XDiavel" und der 22.890 Euro kostenden "XDiavel S", die Technik-Freaks anspricht. Alleine der neue Ducati "Testastretta DVT 1262 Zweizylinder", selbstredend glanzschwarz lackiert und mit überfrästen Flächen geziert, ist ein optischer Genuss. Und er hat mächtig Dampf im Gebälk: L-Twin, vier desmodromisch gesteuerte Ventile, 1262 Kubik, 156 PS, 129 Newtonmeter. Noch Fragen?

Nö - also verlassen wir den Kontinent, und schauen mal, was sich in Milwaukee so tut. Immerhin hat Harley-Davidson einige Neuigkeiten für 2016 an den Start gerollt, wobei Fans vor allem auf die 92 PS starke Fat Boy S schielen dürften, die ab 22 735 Euro erhältlich ist. Auch sie wird künftig vom "Screamin’ Eagle Twin Cam 110B" befeuert, wie er bislang nur in den meist schon vor Erscheinen vergriffenen Sondermodellen verfügbar war. Er dürfte der legendären Fat Boy ordentlich Feuer unterm Hinterrad machen: Kaum auszudenken, was Arnold Schwarzenegger Anfang der 90er in "Terminator 2" mit diesem Eisen so gedreht hätte. Das "S", das für besagten V-Twin mit 1801 Kubikzentimeter steht, kommt auch im Falle der 19 785 Euro teuren Low Rider S und der 20 865 Euro kostenden Softail Slim S ins Spiel.

Als neues Mitglied der Dyna-Familie wiederum setzt Harley-Davidson die Street Bob Special in Szene, die mit Doppelsitzbank, Gussrädern, flachem Lenker und vorverlegten Rasten punktet, während die Road Glide Ultra die Touring-Baureihe erweitert. Sie wird ab 27 565 Euro feilgeboten.

Auch Indian gibt sich für 2016 wieder Mühe und den bekannten Modellen wie der Scout oder der Chief Classic vor allem neue Farben mit auf den Weg. Neu im Spiel ist hingegen die Ende 2015 vorgestellte Scout Sixty, die mit 999 Kubik, 78 PS und einen Startgewicht von 246 Kilo antritt. 11 990 Euro werden für die stilsicher gezeichnete Indian aufgerufen, die den durchaus erfolgreichen Weg der vor kurzem unter der Regie des Schneemobil-Herstellers Polaris wieder begründeten Kult-Marke fortzusetzen scheint.

Das Hochbein von Honda

Doch auch wir sollten unseren Weg nach Westen fortsetzen - und so landen wir schließlich in Japan, wo ein lange vermisstes Bike seine Wiederauferstehung feiern darf. Die Rede ist von der Africa Twin, die Mitte der 80er Jahre bei der Dakar ganz groß auftrumpfen konnte und 1988 das Segment der Adventure-Bikes eigentlich erst erfunden hat. Erstmals hatte sich Honda 1981 bei der Rallye Paris-Dakar an den Start getraut, fünf Jahre später dominierte die Africa Twin das Rennen mit den Plätzen 1, 2 und 3. Von diesem Nimbus zehrt die Offroad-Legende bis heute, wobei sie sowohl auf gediegenen Touren wie im Abenteuermodus überzeugt. Die Neuauflage wird dem großen Namen also gerecht: das 95 PS starke Hochbein steht ab 12 100 Euro beim Händler.

Deutlich wuchtiger parkt dort auch die Crosstourer: Das Crossover-Flaggschiff bekam eine verbesserte Windschutzscheibe mit Einhandverstellung sowie ein neues DCT-Doppelkupplungsgetriebe. Die 129 PS starke V4-Honda sucht ab 14 695 Euro neue Besitzer, wie es auch die NC750X tut. Der 55 PS starke Mittelklasse-Allrounder rangiert regelmäßig unter den zehn meistverkauften Motorrädern in Europa, und ist ab 7070 Euro gelistet, während die 6550 Euro teure NC750S die Rolle des Naked Bikes übernimmt. Damit liegt sie preislich exakt gleichauf mit der neuen CBR500R, die ihre 48 PS äußerst sportlich verpackt darbietet. Die CB500F wiederum spricht als pures Naked Bike die Einsteiger an, was sich auch am Preis von 5990 Euro zeigt.

Einen Hauch kräftiger, indes auch etwas teurer ist Kawasakis neue Ninja. Die 200 PS starke ZX-10R beflügelt wieder die Freunde der Rennstrecke - und wem das nicht reicht, der gönnt sich die "Ninja ZX-10R KRT Replica", die noch näher an den Rennmaschinen des Kawasaki Racing Teams rangiert, was vor allem an der aufwendigen Lackierung und den schicken Grafiken liegt. Aufgerufen werden 17 195 sowie 17 395 Euro - darüber rangieren noch die bei 18 395 Euro startenden Perfomance-Modelle mit Soziussitzabdeckung, Tankpad und Carbon-Endschalldämpfer von Akrapovic. Übrigens bietet Kawa auch zum Hyper-Motorrad ZZR1400 - 200 PS, 158 Newtonmeter, 269 Kilo fahrfertig, 19 145 Euro - eine "Performance-Sport-Ausgabe". Das nur so zur Info.

Bleiben wir in Japan, kommen wir zu Suzuki, wo man sich mit der SV650 beschäftigte, die schon immer für unkomplizierten V2-Spaß stand. Die lang ersehnte Neuauflage geriet acht Kilo leichter und drei PS stärker, der Preis der nun 76 PS leistenden Maschine liegt bei 6495 Euro. Für Einsteiger aber vielleicht noch wichtiger sind pfiffige Details wie das "Low RPM Assist System", das das Anfahren bei niedrigen Drehzahlen erleichtert, das schlanke Design und die extrem niedrige Sitzhöhe von 785 Millimetern.

Bliebe noch, bevor wir Japan verlassen, Yamaha zu erwähnen. Dort sorgt seit November 2015 die MT-10 für Euphorie, die mit 998 Kubik als bislang leistungsstärkstes Mitglied der MT-Familie auftritt: 160 PS bei einem Gewicht von gerade mal 210 Kilo versprechen agiles Kurvenvergnügen. Der Preis? 12 995 Euro. Als Abkömmling der MT-09 versteht sich hingegen die der Retro-Welle verpflichtete XSR900, die klassischen Stil mit modernen Zutaten verknüpft. Der Dreizylinder geht ab 9495 Euro über den Tresen.

Und selbst über die Meere hilft uns der Dreizylinder - zumindest hier im Artikel, landen wir doch schließlich bei Triumph, wo man die höhere Mathematik der drei Töpfe betreibt. Wie anders sollte man in Worten fassen, was die britische Traditionsmarke aus der neuen Tiger Explorer alles zu gestalten vermag. Denn zwischen der bei 14 300 Euro startenden "Explorer XR" und der 17 500 Euro kostenden "Explorer XRT" liegen noch zwei weitere Varianten. Von der ebenfalls brandneuen "Tiger Sport" gar nicht zu reden. Man muss gewaltig aufpassen, will man in den verschiedenen Ausstattungsdetails der "triumphalen" Hochbeine nicht den Überblick verlieren.

Triumph bleibt beim Design

Manchmal aber, und damit wollen wir zum Abschluss unseres kleinen Rundgangs durch die Neuheiten 2016 kommen, reichen auch ganz klassische Talente, um unfassbar viel Spaß auf zwei Rädern zu haben. Den besten Beweis liefern die verschiedenen Bonnies von Triumph. Die neue Motoren-Familie umfasst drei verschiedene Ausführungen: der drehmomentoptimierte 900er der Street Twin, der drehmomentstarke 1200er in der Bonneville T120 und T120 Black sowie der potente 1200er der Thruxton. Aber keine Sorge - das legendäre Bonneville-Design wurde deshalb nicht über Bord geworfen. Die Preise beginnen bei 8740 Euro für die "normale" Bonnie.

Wobei - die so oft beschriebene Freiheit auf zwei Rädern, die ist ohnedies unbezahlbar. Und so sind Zahlen und Fakten letztlich nur der blanke, letztlich aber zum Scheitern verurteilte Versuch, Faszination zu messen. Am Ende wird sowieso jeder Biker seine ganz persönliche Liebe entdecken. Der Möglichkeiten gibt es viele, wie unsere sehr kleine und keineswegs vollständige Auswahl beweist. In diesem Sinne: "Gute Fahrt! Wir sehen uns!"