Engelskirchen/Overath. (wac) Zwei Jahre nach dem Debüt ließ Mitsubishi dem ASX zur aktuellen Saison ein Facelift angedeihen. Zudem ist im kompakten Crossover seit Juli auch die Kombination des 150 PS starken Diesels mit Automatikgetriebe und Allradsystem möglich. Unverändert blieb nur der Einstiegspreis, der bei 18 990 Euro liegt.

Seit 2010 bietet Mitsubishi den ASX bereits an, so dass man ein Facelift für geboten hielt - indes fiel dieses recht moderat aus. Das Hauptaugenmerk wurde auf eine dynamisch gestaltete Front gelegt, wobei die lackierten Stoßfänger oder der Frontgrill mit seiner Wabenstruktur durchaus gefallen. Leider jedoch bleiben die von einer schicken Chromspange eingefassten Nebelscheinwerfer dem als "Inform" angebotenen Basismodell verwehrt.

Dafür gefällt das Innere des ASX, der mit komfortablem Gestühl und aufgeräumtem Cockpit punktet, wobei sich die Drucktaste der Allradbedienung in der Mittelkonsole findet. Bislang wurde der optionale 4WD-Antrieb via Drehknopf dirigiert. Außerdem sorgt die überarbeitete Mehrlenker-Hinterachse für ein verbessertes Handling und mehr Fahrkomfort.

Drei Motoren mit bis zu 150 PS sorgen für Schub im ASX, der mit einer ordentlichen Aerodynamik - der cw-Wert liegt bei 0,32 - unterwegs ist. Den Einstieg markiert hierbei der 1,6-Liter-Benziner, den es allerdings nur in Kombination mit Frontantrieb und manuellem Fünfgang-Schaltgetriebe gibt. Das Leichtmetalltriebwerk leistet 117 PS sowie 154 Newtonmeter, bei einem Normverbrauch von 5,8 Litern.

Wer allerdings einen Allradantrieb möchte, der muss zum Diesel greifen. Mitsubishi bietet aktuell zwei Selbstzünder mit 150 PS bei unterschiedlichem Hubraum. Der kleinere Ölbrenner schöpft 300 Newtonmeter aus 1,8 Litern, und wird grundsätzlich mit manuellem Sechsgang-Getriebe geliefert.

Wer indes eine automatische Schaltbox bevorzugt, hat seit diesem Sommer die Option, den 2.2 DI-D mit adaptiver Sechsstufen-Automatik und Allradsystem "AWC" zu ordern: der in drei Ausstattungsstufen und ab 28 190 Euro erhältliche Spitzen-ASX wird stets in dieser Kombination angeboten.

Das Flaggschiff ist ganz sicher die launigste Variante des ASX, zumal die Schaltbox nicht nur einen reinen Automatikmodus bietet, sondern auch eine sequenzielle Handschaltfunktion, wahlweise via Wählhebel oder per Schaltwippe am Lenkrad betätigt. Hier ist denn auch im Alltag des Berufsverkehrs ein klein wenig Formel-1-Feeling angesagt, wobei das satte Maximaldrehmoment von 360 Newtonmetern - der Hauptunterschied zum "Einsachter" - im gesamten Drehzahlbereich zwischen 1500 und 2750 Touren anliegt. Trotzdem wird der bärige Diesel nicht automatisch zum Trinker. Der Normverbrauch liegt im kombinierten Zyklus bei 5,8 Litern auf 100 Kilometer, wobei man in der Realität auch bei umsichtiger Fahrweise wohl einen halben Liter draufsatteln muss.

Sehen lassen kann sich der Allrad-ASX auch, wenn es tatsächlich einmal ins Gelände geht. Denn die drei Antriebsprogramme, die mittels besagten Druckknopfs in der Mittelkonsole sortiert werden, sind weit mehr als eine schnöde Spielerei. Allerdings dürfte in den meisten Fällen der Mensch hinter dem Steuer das Limit des Machbaren setzen. Immerhin konnte der ASX auf einem abgesperrten Geländeparcours - der freie Ritt durchs Unterholz ist hierzulande nicht ohne Grund stark eingeschränkt - selbst mit regulärer Straßenbereifung überzeugen.

Steinige Steigungen, rutschige Gefällestrecken, die man kaum zu Fuß meistern möchte oder Wasserdurchfahrten zeigen die Möglichkeiten moderner Allradtechnik, die auch den Laien kaum überfordert. Neben der Grundeinstellung "2WD", in der ausschließlich die Vorderräder angetrieben werden, kommt man auch im Modus "4WD AUTO" schon recht weit. Hier wird das Drehmoment für maximale Traktion variabel verteilt. Für ambitionierte Passagen oder vielleicht einen hoffentlich nicht gar zu bald kommenden Wintereinbruch empfiehlt sich dann das "Sperren" der Hinterachse: Mit der Funktion "4WD LOCK" wird der Drehmomentanteil an der Hinterachse deutlich erhöht.

Natürlich wird kaum ein im Alltag genutzter ASX je solche Urwaldkapriolen zu meistern haben. Nach einem strapaziösen Ritt durch die "Pampa", bei dem nichts klappert oder knirscht, ist man jedoch auch im Dschungel des Berufsverkehrs mit einer gewissen Gelassenheit unterwegs. Es ist dieses Gefühl des "ich könnte ja", das viele Besitzer eines Allradlers so schätzen. Der Mitsubishi ASX ist hier ein gutes Beispiel.