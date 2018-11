Von Klaus Welzel

Was macht denn der Mini-Fahrer da im Rückspiegel? Mit irgendetwas nestelt der herum. Polizei? Passt nicht zum Auto. Aber das könnte schon eine Radarpistole sein, die der junge Mann auf uns richtet. Ach nein. Ein Handy.

Kaum zu fassen: Der junge Schwede fotografiert uns im angeblich langweiligsten Porsche aller Zeiten. So hat es ein Autokenner vor unserer Abreise formuliert. Und als die Silberkiste auf dem Parkplatz steht, stellt sich in der Tat im ersten Augenblick so etwas wie Enttäuschung ein. Dieses Design ist jedenfalls nicht aufregend.

Hintergrund Macan Diesel S

Frontmotor / Allradantrieb

> Zylinderzahl: 6 / mit PDK-Getriebe

> Hubraum: 2.967 cm³

> Leistung: 190 kW (258 PS)

bei Drehzahl 4000 - 4250 1/min

> Max. Drehmoment: 580 Nm

bei Drehzahl 1750 - 2500 1/min

> Verdichtungsverhältnis: 16,8 : 1

> Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

> Beschleunigung: 0 - [+] Lesen Sie mehr Macan Diesel S

Frontmotor / Allradantrieb

> Zylinderzahl: 6 / mit PDK-Getriebe

> Hubraum: 2.967 cm³

> Leistung: 190 kW (258 PS)

bei Drehzahl 4000 - 4250 1/min

> Max. Drehmoment: 580 Nm

bei Drehzahl 1750 - 2500 1/min

> Verdichtungsverhältnis: 16,8 : 1

> Höchstgeschwindigkeit: 230 km/h

> Beschleunigung: 0 - 100 km/h in 6,3 s

> Durchzugsbeschleunigung

(80-120 km/h): 4,5 s

> Verbrauch:

Innerorts in l/100 km 6,9 - 6,7

Außerorts in l/100 km 5,9 - 5,7

Kombiniert in l/100 km 6,3 - 6,1

> Verbrauch des Testfahrzeugs: 6,4 - 8,2

> CO2-Emission in g/km: 164 - 159

> Länge: 4.681 mm

> Breite: 1.923 mm

> Höhe: 1.624 mm

> Radstand: 2.807 mm

> Luftwiderstandsbeiwert: (Cw) 0,35

> Leergewicht

nach EG-Richtlinie: 1955 kg

> Zul. Gesamtgewicht: 2575 kg

> Kofferraumvolumen:

500 / 1500 Liter

> Tankinhalt: 60 Liter

> Preis: Ab 57.930 Euro

> Preis des Testfahrzeugs: 70.265,67 Euro

[-] Weniger anzeigen

Für den Minifahrer hingegen schon. Während er uns - verbotswidrig - überholt, lenkt er gänzlich mit den Knien, knipst scheinbar ohne Unterlass und zieht vorbei. Lehre Nummer eins: So langweilig kann der Macan gar nicht aussehen, wenn andere quasi einen Unfall riskieren, nur um das Gefährt bildlich festhalten zu können.

Porsche und Skandinavien, das ist natürlich eine Sache für sich. Bei maximal Tempo 130 (in Dänemark) und mehr oder minder durchgehend Tempo 70 auf Landstraßen (Schweden) sind dem Fahrspaß zumindest bezüglich des Tempos enge Grenzen gesetzt.

Doch der Macan ist ja kein Sportwagen, sondern eine sehr gediegene Reiselimousine. Und diese Sitze! Um ehrlich zu sein: an so manchem Abend bei Freunden hätte man gerne so bequem gesessen, wie in diesen Polstern, die die Haltung der Wirbelsäule zielgenau stärken (Aufpreis: 1500 Euro). Natürlich trägt auch das hohe Sitzen, das nun einmal zum Fahren eines SUV gehört, zur großen Zufriedenheit bei. Endlich einmal flucht man nicht über Kleinstwagen, das Heck auf Transportergröße hochgezogen wurde. Im Macan kann man lässig darüber hinwegsehen.

Überhaupt der Komfort. Die Zuffenhausener entlasten auch die Halswirbelsäule beim Rückwärtsfahren. Auf dem Display, mit dessen Hilfe man ansonsten Navi und Musikbeschallung regelt, blendet sich eine Rückfahrkamera ein, die nicht nur den perfekten Überblick bietet, sondern mittels einer geschickten Pfleil- und Linientechnik anzeigt, wo die Fahrt enden wird, sollte man wirklich das Lenkrad weiterhin zu stark einschlagen (Aufpreis: 1100 Euro). Wer hier noch Einparkunfälle baut, dem ist kaum zu helfen - höchstens mit einer automatischen Einparkhilfe. Lehre Nummer zwei: Porsche hat die Bequemlichkeit neu entdeckt.

Wenn wir schon bei Neuerungen sind: Aufgrund des gemächlichen skandinavischen Tempos stellte sich ein bisher nicht gekanntes Porsche-Erlebnis ein: Die Verbrauchsanzeige kam auf der gesamten Strecke selten über eine Sechs vor dem Komma hinaus. Erst bei der Rückreise und Tempo 200 auf deutschen Autobahnen wurde aus der bis dahin stolzen 6,9 eine 8,2. Für das knapp zwei Tonnen schwere Gefährt ein sehr guter Wert. Lehre Nummer drei: Porsche fahren heißt nicht mehr automatisch, eine sündteure Tankrechnung akzeptieren zu müssen. Die Schwaben werden mit dem Macan dem Anspruch gerecht, den ihre Werbestrategen schon seit Jahren propagieren: Die einst magische Zehn-Liter-Grenze ist endlich deutlich unterschritten worden.

Noch ein paar Worte zum vorzüglichen Fahrverhalten: Sowohl auf regennasser Fahrbahn (gibt es in Skandinavien zuhauf) als auch auf den Off-Road-Strecken zeigt sich der Macan als überaus agiles Gefährt. Die Dynamik konnte zwar aufgrund der ausgewählten Tour nicht vollends getestet werden - aber das Resultat überzeugte. Deshalb Lehre Nummer vier: Porsche kann auch Diesel.

Dass das Platzangebot im Macan nicht ganz so groß sein kann, wie im großen Bruder, dem Cayenne, versteht sich von selbst. Doch mit vielen Tricks, dem Ausnutzen von Hohlräumen und ein paar Ablagemöglichkeiten in den Seiten findet eine vierköpfige Reisegruppe samt normalem Gepäck durchaus den nötigen Raum für sich. Das schräge Heck freilich schränkt die Packfreude deutlich ein. Weil aber der Macan nun einmal ein Geländewagen ist, der auch innerorts seinen Parkplatz findet, sind Kompromisse zwingend. Lehre Nummer fünf: Fiel überraschend schwer, das Testfahrzeug wieder abzugeben. Und das Foto des schwedischen Minifahrers habe ich auch nicht bekommen.